Elektros rinka dar gali pateikti staigmenų, bet rizikas galima suvaldyti

Nors elektros kainų pikas atrodytų jau praeityje, tačiau ramybė gali būti apgaulinga. Rinka išlieka nestabili, geopolitinės aplinkybės sunkiai prognozuojamos, o visa tai kuria palankią terpę kainų svyravimui. Tam, kad verslas išlaikytų stabilų konkurencingumą, ekspertai pataria nedėti visų energetikos kiaušinių į vieną pintinę ir diversifikuoti rizikas. Pavasaris tam – ypač palankus metas.

Pasak Žanos Klusovskienės, bendrovės „Enefit“ valdybos narės ir Verslo klientų departamento vadovės, pavasario sezono elektros kainos būna mažesnės nei būsimų metų periodų – tai ilgalaikė tendencija. Tai nebūtinai reiškia, kad šiuo metu elektros kainos yra žemiausios lyginant su kitais metų mėnesiais, tačiau jos tikrai mažesnės nei, pavyzdžiui, ateinančio rudens. Todėl įmonėms dabar yra ypač geras metas užsitikrinti mažesnę elektros energijos kainą ją užfiksuojant. Dar išmintingesnis sprendimas – ilgalaikį kontraktą pasirašyti ne visai, o tik daliai suvartojamos elektros energijos.

„Pavasarį visada palanku fiksuoti elektros energijos kainas. Vis dėlto esant tokia geopolitinei situacijai elektros kainų svyravimai atskirais mėnesiais vis dar gali būti gan ženklūs. Matydami rinkos situaciją ir turėdami ilgalaikės patirties, tikrai rekomenduotume bendrovėms skaidyti riziką į kelias dalis: dalį elektros energijos pirkti pagal ilgalaikį kontraktą fiksuota kaina, dalį – rinkos kaina, o likusią gamintis patiems. Toks modelis padėtų verslui geriausiai diversifikuoti galimas rizikas ir išlikti konkurencingam savo segmente“, – teigia vienos didžiausių energijos bendrovių ekspertė.

Pasiteisinęs sprendimas

Išskaidant elektros kainų rizikas optimaliausia pagal ilgalaikį fiksuotų kainų kontraktą pirkti 50 proc. reikalingos elektros energijos, o kitą pusę beveik lygiomis dalimis gauti iš nuosavos gamybos bei įsigyti rinkos kainomis. Panašų modelį „Enefit“ savo klientams siūlo jau nuo 2018 m., ir jis visiškai pasiteisino.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



„Tuomet toks elektros kainos rizikų valdymas buvo visai naujas, visgi atsirado įmonių, įžvelgusių jo privalumus. Užfiksavome joms pusės suvartojamos elektros energijos kainą iki 2024 m. Rezultatas – sutaupyta daugiau nei milijonas eurų. Be abejo, per tą laiką buvo svyravimų, mėnesių, kai jiems atrodė, kad sumoka brangiau, nei rinkoje, tačiau būtent dėl to, kad užfiksavo tik dalį elektros energijos, klientas niekada pernelyg nenutolo nuo rinkos ir galiausiai ženkliai išlošė“, – dėsto Ž. Klusovskienė.

Ji pateikia pavyzdį: įmonei, per metus suvartojančiai 20 mln. kWh elektros energijos ir pasirinkusiai naudoti dalinį elektros kainos fiksavimo modelį, 2019–2024 m. elektros energija vidutiniškai kainavo 62 eur/MWh. Tuo tarpu vidutinė biržos kaina šiuo laikotarpiu buvo 97 eur/MWh. Tad ši įmonė jau yra sutaupiusi beveik 3 mln. Eur.

Neseniai „Enefit“ pristatė ir naują saulės elektrinės nuomos paslaugą, leidžiančią įmonėms turėti nuosavą saulės elektrinę neinvestuojant nė euro – bendrovė įrengia reikiamo galingumo elektrinę, pasirūpina leidimais ir prižiūri ją. Elektrinei pradėjus veikti, klientas kas mėnesį už ją moka pastovaus dydžio nuomos mokestį, o pasibaigus sutarties laikotarpiui, perima saulės elektrinę savo nuosavybėn.

Ši paslauga leido rizikos išskaidymo modelį dar labiau sustiprinti, o nuosava elektros gamyba tapo prieinama net ir toms bendrovėms, kurios įsigyti saulės elektrinės šiuo metu neturi galimybės.

Sukauptas know-how

Ž. Klusovskienė pabrėžia, kad norint tiksliai įvertinti, kiek ateityje įmonei reikės elektros energijos ir optimaliai paskirstyti proporcijas tarp jos gavimo šaltinių, būtinas profesionalus požiūris, patirtis ir geras rinkos išmanymas. „Enefit“ jau penktus metus savo klientams siūlo protingai ir sumaniai valdyti savo rizikas ilgalaikėje perspektyvoje, tad įrodymų, kad šis būdas tikrai veikia, yra užtektinai.

„Tam, kad klientas neprašautų ir nepasirašytų kontrakto su didesniais elektros kiekio įsipareigojimais, nei jam iš tiesų reikės, mes sistemiškai vertiname kiekvieno kliento poreikius ir formuojame kombinuotą sprendimą. Toks individualus priėjimas leidžia geriausiu konkrečiai įmonei būdu paskirstyti, iš kokio šaltinio ir už kokią kainą ji gaus elektros, ir ilguoju laikotarpiu neabejotinai laimėti“, – tikina Ž. Klusovskienė.