Estų „Nordica“ stabdo 5 skrydžius, tarp jų – ir į Vilnių  

Valstybinės Estijos oro linijos „Nordica“ penktadienį paskelbė, kad spalio pabaigoje sustabdys dar penkis nuostolingus skrydžius, tarp jų – ir į Vilnių.

Kitos kryptys, kur „Nordica“ nebeskraidys, – Kijevas, Kopenhaga, Trondheimas ir Viena, pranešė Estijos visuomeninis transliuotojas ERR.

Tačiau realiai iš Talino neliks tik skrydžio į Trondheimą, o į kitus miestus skraido kitos oro linijos. Reisu Vilnius–Talinas skrydžius vykdo „Air Baltic“ ir LOT.

„Nordica“ taip pat pasirašė naują bendradarbiavimo sutartį su Lenkijos oro linijomis LOT, kurios bus atsakingos už bilietų pardavimą ir klientų aptarnavimą. „Nordica“ koncentruosis tik į pačių skrydžių vykdymą.

Be to, skrydžius į Stokholmą, Briuselį ir Varšuvą toliau vykdys nebe „Nordica“, o LOT.

Kristi Ojakaar, „Nordicos“ vadovybės narė, tokius žingsnius pavadino „į ateitį žvelgiančiu verslo sprendimu“ ir sakė, kad „Nordica“ turi pareigą užtikrinti savo pelningumą ir tvarumą, nes valstybė, kaip jos savininkė, tikisi būtent to.

Bendrovė teigia, kad LOT ir „Nordicos“ susitarimas neturės įtakos darbuotojų ir skrydžių skaičiui. Be to, „Nordica“, kad būtų pasiruošusi plėtrai ateityje, toliau vystys savo bilietų pardavimo sistemą, nepaisant to, kad šią veiklą ką tik perdavė LOT.

Sekite pirmuosius automobilių testavimo įspūdžius, naujienas, dalinkitės savo nuomone ir patirtimi „Facebook“ puslapyje „VŽ Transportas“