Naujojo „Sorainen“ biuro IT sėkmės raktas patikėtas Atea

„Sorainen“ teisės firma savo naujo biuro darbo aplinkai kėlė aukščiausius reikalavimus, todėl kurdama IT ekosistemą bendrovė itin kruopščiai rinkosi technologijų partnerį.

Atea specialistai pasiūlė reiklaus kliento poreikius atitinkančius sprendimus, tad naujojo „Sorainen“ biuro IT sistemos darbai buvo patikėti šiai patyrusiai komandai. Pasak Atea pardavimo projektų vadovo Nerijaus Lukšio, į kliento poreikius buvo pažiūrėta išties atsakingai, juk teisininkų laikas – ypač brangus ir kiekvienas sistemos sutrikimas kainuoja nemažus pinigus.

„Sorainen“ yra visiškai integruota teisės firma, teikianti verslo teisės ir mokesčių paslaugas Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Baltarusijoje. Teisės firmos komandoje – 32 partneriai ir virš 200 teisės ir mokesčių specialistų. 16 metų verslo centre Jogailos gatvėje Vilniuje veikęs „Sorainen“ Lietuvos biuras šių metų liepą persikėlė į modernų 2.200 kv. m ploto biurą komplekse „Live Square“ Vilniuje, Gedimino prospekte.

Lankstumas, funkcionalumas, bendradarbiavimą įgalinantys ir darnią veiklą užtikrinantys sprendimai bei unikalus interjero dizainas – tokia buvo naujųjų patalpų kūrybos vizija. Pritaikyti lankstūs sprendimai padėjo užtikrinti, kad biuras bendrovei bus tinkamas mažiausiai ateinančius 10 metų.

Tikslas – be menkiausių sutrikimų dirbantis biuras

„Sorainen“ biurai keturiose šalyse sudaro vientisą ekosistemą, veikiančią pagal ISO 9001 sertifikuotą kokybės valdymo sistemą. Teisės firma pasitelkia modernias teisines technologijas bei dirbtinį intelektą ir yra IT sprendimams ypatingai reiklus klientas.

nuotrauka::1 right

Vienas iš pagrindinių kliento poreikių buvo įsirengti biurą be tinklo kabelių, kur visas darbas būtų vykdomas bevieliu Wi-Fi ryšiu, o jo veikimas turėjo būti idealus. Todėl reikėjo įgyvendinti patikimą, išbandytą ir puikiai veikiantį sprendimą. Kita projekto dalis buvo sukurti biure esančios amfiteatro salės audio-video sistemą, kuriai panaudojome pažangiausias technologijas. Abiem darbams pasitelkėme aukščiausios kompetencijos darbuotojus bei patikimus įrangos gamintojus”, – prisimena N. Lukšys. Šiuos žodžius patvirtina ir „Sorainen“ Lietuvos biuro administracijos vadovė Justė Grizickaitė. Jos teigimu, Atea pasiūlyti technologiniai sprendimai puikiai atitiko bendrovės poreikius ir leido užtikrinti aukštos kokybės IT sprendimus naujose patalpose. „Mūsų biure įrengta daug skirtingo formato ir charakterio susitikimų kambarių, skirtų tiek mažoms vaizdo konferencijoms, formaliems ir neformaliems susitikimams, tiek dideliems valdybų posėdžiams ar seminarams. Buvo svarbu šias erdves aprūpinti išmaniais sprendimais, kurie leidžia bendradarbiauti per atstumą, naudotis pažangiomis vaizdinės informacijos pateikimo priemonėmis, patogiai dirbti. Atea siūlymai atitiko visus mūsų poreikius“, – kalba J. Grizickaitė.

Didžiausias iššūkis – du biurai, viena IT sistema

Viso prie „Sorainen“ projekto dirbo 7 Atea specialistų komanda. Anot N. Lukšio, vykdant Wi-Fi tinklo kūrimą, panaudoti geriausi turimi „Cisco“ produktai: įrengti 29 prieigos taškai, įdiegti 2 komutatoriai, ugniasienė, 2 Wi-Fi valdikliai – taip vienam sugedus, darbus gali perimti antrasis.

„Prieš projekto įgyvendinimą atlikome tinklo padengimo planavimą – mažesni rinkos žaidėjai to nedaro. Tačiau, vykdant tokius darbus, galima matyti, ar visos zonos yra padengtos, taip pat garantuoti puikų jų veikimą. Projektą vystėme dar statant biurų kompleksą, todėl didžiausias iššūkis buvo užtikrinti, kad sprendimai veiktų ir sename, ir naujame biure lygiagrečiai. Mūsų sistemų architektas Andrius Oleckas susidūrė su rimta užduotimi, kaip tai padaryti, mat darbuotojai į naujas patalpas persikėlė ne visi iškart, o grupėmis. Tačiau su iššūkiu susidorojome – abu sprendimai veikė vienu metu, o galiausiai viskas buvo perkelta į naująjį biurą”, – sako Atea pardavimo projektų vadovas.

Antroji darbų dalis – amfiteatro įrengimas – atlikta pasitelkus išmanius audio-video sprendimus. N. Lukšio teigimu, čia sumontuotas visiškai naujas praėjusių metų produktas – lazerinis vaizdo projektorius, pasižymintis ilgaamžiškumu, nes jame nėra lempos, o vaizdas itin kokybiškai projektuojamas lazeriu. Šis įrenginys pasižymi ir kita savybe – jis statomas ne priekyje, o gale. Tokio sprendimo prireikė erdvei, kurioje tradiciškai pakabinti projektorių galimybės nebuvo.

„Amfiteatre taip pat įrengėme ekraną, valdomą automatizuotai – ne ištraukiamą rankomis. Pastatėme vaizdo-garso signalų procesorių, kuriuo reguliuojami garso lygiai ir išvengiama trukdžių. Taip pat įrengėme garso stiprintuvą, 4 garso kolonėles priekyje, mikrofonus. Visas sistemų valdymas vykdomas planšetėje įdiegta valdymo įranga. Taip amfiteatras gali būti išmaniai ir patogiai naudojamas ne tik pristatymams, bet ir įvairiems renginiams”, – vardina N. Lukšys, pridurdamas, kad šį audio-video sprendimą įgyvendino dukterinė Atea įmonė BMK.

Atea pasirinkta ir dėl lankstumo, ir dėl kompetencijos

Kalbėdamas apie Atea pasirinkimą projektui vykdyti, N. Lukšys pabrėžia, kad bendrovei priklausanti kompanija Atea Finance suteikia patogų ir lankstų finansavimo sprendimą klientui, dar vadinamą – veiklos nuoma. „Sorainen“ buvo pasiūlyta galimybė išdalinti darbų vykdymo kaštus 36 mėnesiams, mokant mėnesinius mokesčius, bei patikėti finansavimo, turto valdymo, jo draudimo bei administravimo klausimus Atea.

„Tokiu būdu klientas gauna įrangą, kuri yra drausta ir nuomojama tam tikrą laikotarpį. Šiuo atveju, „Sorainen“ po 36 mėnesių gali pasakyti, kad įrangos nebereikia ir ją mums grąžinti. Arba techniką išsipirkti už likutinę vertę”, – apie Atea Finance turto valdymo sistemą, kurią pasitelkiant galima lengvai valdyti visą klientų naudojamą IT įrangą, pasakoja N. Lukšys.

Patikėdama savo biuro IT sprendimus Atea specialistų kompetencijai „Sorainen“ atsižvelgė į daugelį aspektų. „Kliento užduotį išgirdome aiškiai – Wi-Fi turėjo veikti nepriekaištingai. Iššūkį priėmėme, jį įveikėme bei pateikėme konkretų sprendimo variantą. Kartu įdiegėme aukščiausio lygio garso ir vaizdo sistemą. Be to, pasiūlėme veiklos nuomą. Patenkintas klientas dabar gali dirbti patogiai, saugiai, kokybiškai bei patikimai. Taip įgijome „Sorainen“ pasitikėjimą ir užsitikrinome bendradarbiavimo perspektyvas”, – patirtį apibendrina N. Lukšys.

„Sorainen“ Lietuvos biuro administracijos vadovė Justė Grizickaitė.