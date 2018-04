Kaip karjera klostosi po dvejų metų programos „Sparnai“

Dideli iššūkiai ir nuolatiniai pokyčiai – tokia eksporto lyderių programos „Sparnai“ dalyvių kasdienybė. Šiandien daugelis iš 16 pirmosios „Sparnų“ programos dalyvių kartos tęsia darbą su tarptautiniais klientais, o įgytą patirtį „Versli Lietuva“ vykdytoje iniciatyvoje vertina kaip gerą tramplyną profesiniame kelyje.

Vieną dieną paroda Kinijoje, kitą – derybos su klientais Izraelyje

Dvejų metų eksporto lyderių programos „Sparnai“ tikslas aiškus – išugdyti talentingų eksporto specialistų būrį, leisti jiems įgyti praktinės patirties ir prisidėti prie Lietuvos eksportuotojų sėkmės. „Sparnai“ pirmiausia traukia tuos 23-26 m. jaunuolius, kurie yra aktyvūs, siekia turėti įdomų darbą ir aiškias karjeros galimybes, jiems patinka, kai darbo vietoje sudaromos sąlygos nuolat mokytis, tobulėti.

„Būdamas vaikas, reguliariai prie sienos žymėdavau savo ūgtelėjimą ir tai keldavo didelį džiaugsmą. Panašūs jausmai lankė ir „Sparnų“ programoje, kai po intensyvių mokymų, mentoriaus komentarų, paruošęs tam tikrą darbą pasiekdavau teigiamą rezultatą – ūgtelėdavau profesine prasme,“ – prisimena „Sparnai“ alumnas Simonas Stankus, kuris dabar vienoje didžiausių maisto pramonės įmonių „Auga“ yra atsakingas už produktų įvedimą į tolimas rinkas.

Intensyvus mokymasis trunka pirmąjį programos pusmetį, vėliau „sparniukai“ pradeda dirbti su eksportuojančiomis Lietuvos įmonėmis. „Susitikimai su potencialiais įmonės partneriais buvo įsimintiniausi. Tada buvo galima pritaikyti per mokymus įgytas teorines žinias apie tai, kaip išsiaiškinti potencialaus partnerio poreikius, vesti derybas, pasiekti konkrečių, įmonei naudingų susitarimų“, - pasakoja Gintarė Orlavičienė, pastaruoju metu dirbusi su Artimųjų Rytų rinkomis bendrovėje „Ruptela“.

Per pusantrų metų „Sparnai“ dalyviai pakeičia tris įmones, o kartu – ir sektorių bei miestą. Jis aktyviai įsitraukia į įmonės kasdienybę ir privalo per šešis mėnesius pasiekti užbrėžtus tikslus. „Tai buvo tikrai įdomus ir dinamiškas laikotarpis: vieną savaitę analizuoji, kaip veikia lazerinio mikroapdirbimo sistemos, kitą ruošiesi parodai Kinijoje; teiki paraiškas Vokietijos ūkio apdovanojimams; ieškai naujų reklamos kanalų; deriniesi su Izraelio agentais; svarstai, kodėl Lenkijoje turėtų pirkti lietuvišką duoną; darai palyginamąsias užsienio šalių analizes ir ieškai potencialios rinkos; skrendi į Ispaniją ir pasakoji prekybos tinklams apie lietuvišką mineralinį vandenį“, – sako Prakseda Mineikienė, sėdmaišių „Pušku Pušku“ rinkodaros vadovė.

Nuo pat pradžių neliko komforto zonos

Šiuolaikinis darbo tempas reikalauja iš darbuotojų mokėti staigiai įsisavinti didelius kiekius naujos informacijos ir dirbti su keliais projektais vienu metu. Būdami greitai besikeičiančioje aplinkoje eksporto lyderių programos „Sparnai“ dalyviai įgunda greitai orientuotis, pasitikėti komanda, daryti strateginius sprendimus. „Dinamiškumas ir sugebėjimas prisitaikyti nuolat besikeičiančioje aplinkoje yra vertybė, reikalinga beveik bet kuriame darbe“, - sako Martynas Gruodis, iki šiol dirbantis „Adrop“ – vienoje iš įmonių, su kurios kasdiene veikla susipažino programos „Sparnai“ metu.

„Kai tenka greitai prisitaikyti prie kultūrų, laiko ir verslo skirtumų, o įmonėje dirbi tik kelis mėnesius, turi atskleisti visas turimas profesionalo savybes, o mokymų medžiagą prisiminti per kelias valandas“, - sako Benas Lapšinas, dirbantis „Euromonitor International“.

Per dvejus programos metus dar viena „Sparnų“ programos alumnė Kristina Vinciūnė pakeitė tris miestus – Kauną, Klaipėdą ir Vilnių. „Naujų namų teko ieškotis gana dažnai ir tai padėjo sustiprinti tokias savybes kaip lankstumas, greitas adaptavimasis naujoje vietoje, koncentracija į svarbiausius dalykus – daiktus, žmones, laisvalaikį“, - sako ji.

Lina Tamkūnaitė pasakoja, kad nuo pat pradžių reikėjo save stumti iš komforto zonos, kad būtų pasiekiami ir maksimalus mokymosi tempas, ir rezultatai. Kita vertus, nuolatiniai pokyčiai suvienijo „sparniukus“. „Nors rotacijų metu visi dirbome skirtinguose miestuose ir įmonėse, bet buvome ir esame stipri komanda. Be to, per dvejus metus įgyta patirtis padėjo atsidurti ir dabartinėje pozicijoje“, - sako ji. Dabar ji dirba verslo plėtros vadove saugos ir gynybos įmonėje ir yra atsakinga už naujų, itin pažangių technologijų įvedimą į vietinę ir užsienio rinkas.

Suprato, kur nori dirbti toliau

Jaunam, dar iki galo nežinančio savo karjeros kelio žmogui „Sparnai“ gali padėti atrasti ir sritį, į kurią norisi gilintis toliau. Taip nutiko Agnei Laskauskaitei – iš eksporto vadybos ji pasuko į rinkodarą ir dabar atsako už „Telia Lietuva“ įgyvendinamas reklamos kampanijas. „Programa padėjo suprasti, kad nesvarbu, kokioje srityje dirbi, nesvarbu su kokiais procesais susiduri – kiekvienam jų yra būtina kūryba ir pateikimas. Eksportas, verslo plėtra susiję su menu parduoti ir gebėjimu įtikinti. Būtent kūrybinė dalis man ir pasirodė įdomiausia“, - sako ji.

Tuo tarpu Tadas Vaicekauskas šiuo metu vadovauja medžio masyvo baldų gamybos įmonei UAB „Fornestas LT“. „Kasdien tenka susidurti su naujais iššūkiais įvairiose srityse, susijusiose su įmones veikla, ir priimti kompleksinius sprendimus, siekiant komandą vesti į priekį“, - sako jis ir priduria, kad „Sparnų“ programoje įgyta patirtimi ir žiniomis naudojasi iki šiol.

Eksporto lyderių programa „Sparnai“ pirmą kartą buvo įgyvendinta 2013-2015 m. Dirbdami „Versli Lietuva“ komandoje jos dalyviai susipažino net su 47 užsienio rinkomis, organizavo verslo įmonių dalyvavimą 32 tarptautinėse verslo parodose.

Antrą sykį „Versli Lietuva“ įgyvendinamos programos „Sparnai“ atranka vyksta iki gegužės 1 dienos. Nuo liepos nauja 24 „sparniukų“ komanda dvejus metus dirbs su dvylika prioritetinių Lietuvos užsienio rinkų ir šešiais sektoriais.