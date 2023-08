Prasideda registracija į e. komercijos dirbtuves „e.comGO“ 13-oje miestų

atricija Reut, Inovacijų agentūros Pažangos departamento direktorė. VŽ koliažas

Inovacijų agentūra pradeda smulkiųjų ir vidutinių verslininkų registraciją į praktines e. komercijos dirbtuves. Trečią kartą organizuojami mokymai, skirti patobulinti e. parduotuvę ir įgyti konkurencinio pranašumo, vyks trylikoje miestų veikiančiuose bendradarbystės centruose „Spiečius“.

Dirbtuvių programą sudarys 5 praktinių mokymų sesijos, grupinės bei individualios konsultacijos su e. komercijos profesionalais. Praktinių mokymų temos – nuo e. parduotuvės ir SEO audito, ar rinkodaros plano, iki komercinės fotografijos ir vaizdo turinio kūrimo.

Pavyzdžiui, dalyviai mokysis naudotis profesionaliais fotoaparatais bei mobiliomis prekių fotografavimo dėžėmis bei galės atnaujinti vizualinį savo e. parduotuvių turinį.

„Smulkiesiems verslininkams trūksta e. komercijos žinių, kurios gyvybiškai svarbios norint išlaikyti konkurencinį pranašumą augančiame e. komercijos sektoriuje. „E.comGO“ programa padeda verslininkams tiek teoriškai, tiek praktiškai auginti savo e. komercijos kompetencijas bei didinti e. prekybos apimtis. Verslininkai drauge su programos profesionalais turi galimybę kritiškai įvertinti ir atnaujinti savo e. parduotuves, kad šios atitiktų naujausias tendencijas“, – kalba Patricija Reut, Inovacijų agentūros Pažangos departamento direktorė.

Inovacijų agentūra nurodo, kad dalyvių vietų skaičius ribotas, daugiau informacijos ir registraciją į „e.comGO“ rasite čia.

Ankstesnių metų „e.comGO“ programos dalyviai nurodo, kad pagilino e. komercijos žinias, atnaujino savo e. parduotuvių turinį ir procesus. Kiti skaičiuoja padvigubinę lankytojų skaičių ar per poros savaičių programą nuveikę daugiau nei per kelis veiklos metus.

„Norėjau patobulinti savo e. parduotuvę, jos turinį bei SEO ir tapti labiau matoma „Google“ paieškoje. Mokymai man labai padėjo – pavyko padvigubinti savo e. parduotuvės lankytojų skaičių. Be to, mokymų metu išmokau geriau dirbti su tam tikrais elektroniniais įrankiais bei radau naujų, be kurių jau neįsivaizduoju savo veiklos“, – nurodo Karolina Pauliukėnaitė, e. parduotuvės „Kai aš mažas buvau“ įkūrėja.

Aistė Šimeliūnienė, Panevėžio UAB „Dar ir dar“, valdančios e. parduotuvę Darirdar.lt, dalyvaudama 2022-ųjų programoje, atliko savo interneto svetainės auditą ir atnaujino e. parduotuvę. Ji nurodo, kad padedama lektorių, ištaisė ir e. parduotuvės klaidas, kurių padarė jos kūrimo pradžioje.

„Programos metu atradau naujus internetinių svetainių analizavimo įrankius, naujus reklamos kanalus, patobulinau savo rinkodaros strategiją bei sudariau skaitmeninės rinkodaros planą. UX, CRO, SEO – tai tik keletas sėkmingos elektroninės parduotuvės sudedamųjų dalių, apie kurias sužinojau ir analizavau dirbtuvėse bei stengiausi pritaikyti savo veikloje. Dabar mano elektroninė parduotuvė – funkcionalesnė ir patogesnė vartotojui,“ – nurodo A. Šimeliūnienė.

Programa „e.comGO“ vyks trylikoje miestų veikiančiuose bendradarbystės centruose „Spiečius“: Alytuje, Birštone, Kėdainiuose, Klaipėdoje, Marijampolėje, Panevėžyje, Plungėje, Rokiškyje, Šiauliuose, Tauragėje, Ukmergėje, Utenoje ir Visagine.

