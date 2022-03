Patarimai startuoliams: kaip suburti sėkmingą komandą

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

60% naujų įmonių susidūrė su problemomis įkūrėjų komandoje, primena „TechHub“ preakceleratorius. Tinkamai suformuota komanda – pagrindinis uždavinys dar ankstyvoje stadijoje, nes būtent startuolio įkūrėjai turės įgyvendinti idėją ir pristatyti produktą ar paslaugą per trumpiausią laiką, panaudojant kiek įmanoma mažiausiai išteklių. Negana to – patys visiškai atsiduoti idėjai.

Lijana Valančienė, „TechHub“ startuolių preakceleratoriaus mentorė, primena, kad, be profesinių komandos narių įgūdžių, ankstyvoje startuolio stadijoje taip pat svarbios ir asmeninės žmonių savybės, bruožai, susiję su palaikymu, pasitikėjimu, motyvacija, atsidavimu. Juk būtent nuo įkūrėjų ambicijų, profesionalumo ir įgūdžių priklausys sprendimų priėmimas, įgyvendinimas, reikalingų išteklių pritraukimas ir produkto pasiūlymas rinkai.

L. Valančienė patvirtina, kad negalima tiksliai išpranašauti, kuris startuolis bus sėkmingas, tačiau galima įvertinti jo potencialą remiantis svarbiausiomis ankstyvosios stadijos startuolio komandos sėkmę lemiančiomis charakteristikomis ar pritaikyti jas buriant savo komandą.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) taip pat kviečia dalyvauti „TechHub“ preakceleratoriaus cikle – trijų mėnesių intensyviuose mokymuose startuoliams ar ketinantiems juos įkurti. Registracija į preakceleratorių prasidės balandžio 4 d., mokymai prasidės gegužės 16 d.

Ankstesnė patirtis versle

Komandos narių patirtis laikoma kriterijumi, kuris daro didžiausią įtaką būsimai startuolio sėkmei.

„Kaip dažnai akcentuoja rizikos kapitalo fondų atstovai, jie linkę investuoti į startuolius, kurių steigėjai turi ankstesnę, kad ir nesėkmingą, verslo vystymo patirtį. Esą tai žmonės, matę šio pasaulio duobes ir spąstus, bei žinantys, kiek ir kaip reikia dirbti, ko tikėtis ir kaip elgtis neapibrėžtose situacijose“, – sako L. Valančienė.

Optimalus komandos dydis

L. Valančienės teigimu, optimalus komandos narių skaičius – 2 ar 3 steigėjai. O nesėkmę lemti gali ir pernelyg didelės komandos, kuriose gali kilti nesutarimų, daug išsiskiriančių asmeninių vizijų.

„Kaip yra pasakęs „Dropbox“ direktorius ir įkūrėjas Drew Houstonas – įmanoma užauginti vaiką ir vienam iš tėvų, bet tai gerokai sunkiau ir reikalauja žymiai daugiau iš asmens, kad pavyktų pasiekti tą patį rezultatą. Tai paaiškinama ir racionaliai – vienam steigėjui gali nepakakti kompetencijos, jis gali pavargti, nusivilti, nepakelti krūvio, susirgti“, – sako ji.

Patirtis konkrečioje srityje

„Įgyta patirtis konkrečioje srityje, kurioje veiks startuolis, konkurencinės aplinkos ir vartotojų elgsenos išmanymas padeda greičiau atrasti ir geriau suprasti kliento skausmus ir poreikius bei priimti tinkamus sprendimus, kaip juos patenkinti. Tai padeda sutaupyti resursų ir sutrumpinti vystymosi kelią“, – teigia mentorė, pabrėždama, kad komandoje privalo būti bent vienas tos srities profesionalas. Esą dažnai rinkoje reikalingos startuolių idėjos būtent ir kyla dirbant tam tikroje sferoje ir atrandant problemas, kurias galima išspręsti inovacijomis.

Lijana Valančienė, „TechHub“ startuolių preakceleratoriaus mentorė. Organizatorių nuotr.

Technologijų ir verslo vadybos žinios

L. Valančienė nurodo, kad daugumai technologinių startuolių, tarsi, savaime suprantama, kad sėkmei pasiekti yra reikalinga stipri technologijų vystytojų komanda, tačiau tai, nors ir svarbu, nėra pakankama – reikia ir kitų sričių žinių.

„Nesvarbu, koks puikus būtų jūsų technologinis sprendimas, klientai patys nesibeldžia į duris, tad dar reikia išmanyti kas, kiek ir kaip jį pirks. Komandos, turinčios steigėjus su technologijų ir verslo vadybos išsilavinimu, sėkmingiau užsitikrina išorės investicijas, o startuoliai būna greičiau nuperkami“, – pataria mentorė.

Motyvacija ir darbo laikas

„TechHub“ mentorė taip pat pabrėžia motyvaciją ir pastangas.

„Kiekvieno steigėjo skiriamas laikas startuoliui turi sudaryti bent 40–50 valandų per savaitę. Ne visi idėjos fanai yra tikrieji įkūrėjai, todėl svarbu įsitikinti, kuris iš įkūrėjų yra nusiteikęs atsiduoti 100%, o ne padirbėti savaitgaliais, per atostogas ar vakarais, baigus kitą darbą. To tikrai negana – svarbu visiškai atsiduoti darbui siekiant bendros vizijos – idėjos įgyvendinimo“, – sako L. Valančienė.

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.