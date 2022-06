„Nord Stream 1“ dujų srautas mąžta toliau

„Nord Stream“ Portovaja dujų kompresorinė. Naglio Navako (VŽ) nuotr.

„Gazprom“ trečiadienį pranešė, kad dujų srautai Baltijos jūros dugnu einančiu dujotiekiu „Nord Stream“ nuo birželio 16 d. mažės dar labiau – dėl techninių priežasčių išjungiama dar viena turbina kompresorinėje.

„Pasibaigus laikotarpiui tarp remontų prieš kitą remontą (pagal „Rostechnadzor“ instrukcijas ir atsižvelgiant į agregato techninę būklę), „Gazprom“ stabdo kitą „Siemens“ dujų turbinos agregatą Portovaja dujų kompresorinėje“, – „Telegram“ kanale praneša bendrovė.

Anot jos, dujų srautas nuo 1:30 val. Maskvos laiku mažės iki daugiausia 67 mln. kub. m per dieną.

Pilnu pajėgumu dujotiekis gali patiekti 167 mln. kub. m dujų per dieną, arba 55 mlrd. kub. m per metus. Tačiau dar vakar bendrovė pranešė esanti priversta mažinti dujų kompresorių stoties Portovaja pajėgumus 40%, iki 100 mln. kub. m per dieną.

Vokietijos ekonomikos ministras tai pavadino „politiškai motyvuotu sprendimu“.

Pastarųjų dviejų dienų naujienos reiškia, kad dujų tiekimas „Nord Stream“ dujotiekiu iš viso yra sumažėjęs apie 60%. Iš viso Rusija antradienį patiekė 158 mln. kub. m dujų į Europos rinką, palyginti su 440 mln. kub. m tuo pačiu metu pernai, tai yra 64% mažiau.

Gamtinių dujų ateinančio mėnesio sandorių kaina Nyderlandų TTF prekybos taške, ICE biržoje, trečiadienį šoktelėjo dar 12,32% iki 109 Eur/MWh. Ji pasiekė 100 Eur/MWh po vakarykščio „Gazprom“ pranešimo ir žinių apie dujų skystinimo gamyklos „Freeport LNG“ JAV remonto darbų trukmę.

Po to, kai Rusija pritaikė sankcijas „Europol Gaz“, Lenkijoje esantį dujotiekį valdančiai bendrovei, rusiškos dujos turi tik du kelius į Vakarų Europą – per „Nord Stream 1“ ir Ukrainos dujotiekių sistemą. Palyginti nedidelė dalis rusiškų dujų Pietų Europą pasiekia „Turk Stream“ dujotiekiu.

„Gazprom“ dujų eksporto į Europą keliai. Šaltinis: OIES

Be to, „Gazprom“ informavo italų „Eni“, kad trečiadienį sumažins dujų tiekimą maždaug 15%, pranešė Italijos energetikos bendrovė.

„Eni“ patvirtina, kad „Gazprom“ šiandien paskelbė apie ribotą dujų tiekimo sumažinimą, sieksiantį apie 15%“, – naujienų agentūrai AFP pranešė bendrovės atstovas spaudai.

„Nord Stream“ Portovaja dujų kompresorinė. Naglio Navako (VŽ) nuotr.