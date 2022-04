Mažėjanti IT paslaugų paklausa apkarpė „INVL Technology“ pelną

Kazimieras Tonkūnas, „INVL Technology“ vadovaujantysis partneris. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovė „INVL Technology“ praėjusiais metais uždirbo 2,6 mln. Eur grynojo pelno – 45% mažiau nei 2020 metais.

„INVL Technology“ vadovaujantysis partneris Kazimieras Tonkūnas teigė, kad įtakos rezultatams turėjo kibernetinio saugumo bendrovės „NRD Cyber Security“ augimas, teigiamų rezultatų pasiekė programavimo bei IT infrastruktūros paslaugų grupė „Novian“, o iššūkių kėlė sumažėjusi IT paslaugų paklausa atokesnėse pasaulio rinkose, ir JAV dolerio kursas, išaugęs IT specialistų poreikis.

Neaudituotais duomenimis, agreguotos valdomų įmonių pajamos pernai siekė 40,3 mln. Eur – 10% daugiau nei prieš metus. Valdomų įmonių bendrasis pelnas augo 16,8% iki 11,98 mln. Eur. Agreguota EBITDA sumažėjo 1,3% iki 2,93 mln. Eur.

Praėjusių metų pabaigoje „INVL Technology“ nuosavas kapitalas siekė 36,125 mln. Eur ir buvo 7,1% didesnis nei prieš metus. Nuosavo kapitalo vertė akcijai 2021 m. pabaigoje buvo 2,99 Eur ir, įvertinus savų akcijų supirkimą, per metus išaugo 8,1%.

„INVL Technology“ akcijos kotiruojamos biržos Papildomajame prekybos sąraše.

Kazimieras Tonkūnas, „INVL Technology“ vadovaujantysis partneris. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.