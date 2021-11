„INVL Asset Management“ ásteigë subfondà „INVL Partner Global Infrastructure Fund I“

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Lietuvos bankas pritarė turto valdymo bendrovės „INVL Asset Management“ įsteigto subfondo „INVL Partner Global Infrastructure Fund I“ veiklai. Naujas subfondas investuos į pasaulinio lygio valdytojo įsteigtą infrastruktūros objektų fondą.

Lietuvos bankas praneša pritaręs „INVL Asset Management“ valdomo uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ taisyklėms. Įsigaliojus šiam sprendimui, veiklą pradeda septintasis subfondas – „INVL Partner Global Infrastructure Fund I“.

„Pasaulinio lygio infrastruktūra yra patraukli turto klasė, kuriai būdinga apsauga nuo infliacijos. Tiek geografiškai, tiek sandorių dydžiu diversifikuotas portfelis, nuspėjami pajamų srautai, stabili reguliacinė aplinka, investicinis skolinimosi reitingas ir lyderystė ESG – visa tai leidžia siekti reikšmingos grąžos investuotojams“, – sako Vytautas Plunksnis, „INVL Asset Management“ Privataus kapitalo padalinio vadovas.

Anot jo, INVL nuolat ieško naujų idėjų alternatyvių investicijų srityje ir siekia suteikti Baltijos šalių investuotojams galimybę investuoti į pasaulinio lygio fondus, į kuriuos dėl aukštų finansinių reikalavimų įprastai patekti jiems būtų sudėtinga. Todėl tokio fondo įsteigimas yra svarbus žingsnis, atveriant investuotojams vartus į naują investavimo nišą.

Investavimo į infrastruktūros objektus strategija paremta labai ilgo laikotarpio investavimu bei aukštos kokybės, esminiais (angl. core) infrastruktūros objektais Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) valstybėse narėse. Didžiąją dalį portfelio sudaro tokie objektai, kaip mokami keliai, produktotiekiai, oro bei vandens uostai, produktų terminalai.

Investuojant didelis dėmesys skiriamas ESG, nuo 2008 m. valdytojas yra atsakingo investavimo principų narys (angl. Signatory of Principles for Responsible Investment), o iki 2050 m. tikisi pasiekti nulinę anglies dioksido emisiją (angl. Net Zero).

Taip pat paskelbta „INVL Partner Global Infrastructure Fund I“ ir pirmo platinimo etapo pradžia. Lietuvoje subfondo vienetus platina finansų maklerio įmonė „INVL Finasta“, minimali investavimo suma siekia 145.000 USD. Bendra fondo veiklos trukmė – 50 metų, tačiau investuotojams numatomos ankstesnio investicijos realizavimo galimybės.

„INVL Asset Management“ priklauso „Invaldos INVL“ grupei. Pastarosios įmonės valdo pensijų ir investicinius fondus, individualius portfelius, privataus kapitalo ir kitas alternatyvias investicijas. Grupės bendrovės turi daugiau nei 250.000 klientų ir valdo daugiau kaip 1,4 mlrd. Eur vertės turtą.