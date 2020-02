Kinijoje pagaminti „Model 3“. Aly Song („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Rekordų nepaliaujančios fiksuoti JAV elektromobilių gamintojo „Tesla“ akcijos pirmadienį šoktelėjo dar 19,9%, po rezultatų analitikams koreguojant įverčius ir prognozes.

Vėliausias kainos šuolis – didžiausias vienos dienos „Tesla“ akcijų šuolis per 6 metus.

Pirmadienio vakarą „Tesla“ akcijos prekybą baigė kainuodamos po 786,14 USD. Nuo metų pradžios, t.y. per kiek daugiau kaip mėnesį, šios akcijos pabrango apie 85%.

Kompanijos kapitalizacija viršijo 140 mlrd. USD.

Pastaraisiais mėnesiais sparčiai brangusios „Tesla“ akcijos papildomą impulsą įgavo po praėjusią savaitę paskelbtų lūkesčius viršijusių rezultatų. Dabar nauja banga kilo, kai rezultatus įsivertinę, persiskaičiavę prielaidas, įverčius ir prognozes, savo vertinimus atnaujino Volstrito analitikai.

Antai „Argus Research“ analitikai pirmadienį padidino tikslinę „Teslos“ akcijų kainą nuo 556 USD iki 808 USD.

Analitikus ir investuotojus pozityviai nustebina „Teslos“ sugebėjimas sparčiau pristatyti pirkėjams automobilius. Ketvirtą ketvirtį pristatė 112.000 automobilių visame pasaulyje, kai tikėtasi 106.000. „Tesla“ teigia, kad šiemet turėtų be vargo viršyti 500.000 vnt. pristatymus.

Per 80% pristatymų sudaro naujasis „Model 3“, toliau stebima išliekanti paklausa modeliams S ir X. Be to, per rezultatų pristatymą pranešta, kad anksčiau laiko pradėtas gaminti mažesnysis krosoveris Y, kuris pirmiesiems pirkėjams turėtų būti pristatytas jau kovą.

Kadangi „Tesla “ yra vienos labiausiai šortintojų, statančiųjų už pigimą, apsėstų akcijų, pastarąjį kainos augimą galėjo lemti ir jų kapituliacija, kai uždarant trumpą poziciją, tenka atpirkti akcijas, taip prisidedant prie paklausos ir kainos augimo.

[infogram id="f33f5258-a480-467f-bf9f-1b4c4d22c545" prefix="dtJ" format="interactive" title=" Tesla 20 02"]