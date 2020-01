Lietuvos SEB, „Swedbank“ ir Šiaulių bankui reiks suieškoti 600 mln. Eur

Trys didžiausi Lietuvos bankinio sektoriaus atstovai turės papildomai sukaupti 601 mln. Eur, kad atitiktų nustatytus naujus reikalavimus nuosavoms lėšoms ir įsipareigojimams.

Lietuvos bankas pranešė, kad Lietuvos SEB, „Swedbank“ ir Šiaulių bankui, trims sistemiškai svarbiems bankams, pirmą kartą nustatė minimalius reikalavimus nuosavoms lėšoms ir tinkamiems įsipareigojimams (angl. minimum requirement for own funds and eligible liabilities – MREL).

Nuo trijų minimų bankų įsipareigojimų bendrai reikalavimai sudaro 11,17%, arba 2,134 mlrd. Eur. Bankai didžiąją dalimi reikalavimus jau vykdo, MREL trūkumas siekia 601 mln. Eur.

„AB SEB ir AB „Swedbank“ privalomus minimalius nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimus turės sukaupti dar šiais 2020 m., o AB Šiaulių bankas – per ketverius metus iki 2023 m. pabaigos. Nė vienas iš bankų nenurodė manantis, kad galimi sunkumai įgyvendinant MREL tikslus, o dviem didiesiems švediško kapitalo bankams logiškiausia ir paprasčiausia būtų tai padaryti išleidžiant subordinuotus įsipareigojimus patronuojantiesiems bankams“, – pranešime teigia Lietuvos bankas.

Beje, Šiaulių bankas prieš porą savaičių išsiplatino 20 mln. Eur apimties emisiją subordinuotų obligacijų, kurios pripažįstamos tinkamomis tenkinant MREL reikalavimus.

Nauji reikalavimai sistemiškai svarbiems sektoriaus dalyviams taikomi tam, kad krizės atveju jų veikla būtų pertvarkoma akcininkų ir stambiųjų kreditorių pastangomis.

„Tai svarbus įvykis Lietuvos finansų sistemai, kadangi po tam tikro pereinamojo laikotarpio pagrindinius Lietuvos bankus krizės atveju, prireikus bus galima pertvarkyti nenaudojant mokesčių mokėtojų pinigų – nuostolius padengs bankų akcininkai ir kiti stambūs kreditoriai“, – LB pranešime cituojamas Tomas Garbaravičius, Lietuvos banko valdybos narys.

MREL sudaro dvi dalys, skirtos banko nuostoliams padengti ir kapitalui atkurti.