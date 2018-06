Juščius – apie žlugusį sandorį, dividendus ir sriubą

Lietuvos ekologinio ūkininkavimo bendrovės „Auga Group“ planuotas įmonės „Arginta Engineering“ įsigijimas žlugo dėl nepalankiai susiklosčiusių aplinkybių, „Auga Group“ planuoja turėti konkrečiai apibrėžtą dividendų politiką, o sėkmingiausiu bendrovės produktu jau galima vadinti jos sriubas.

Apie tai penktadienį Vilniuje „Nasdaq Vilniaus“ biržos surengtame biržoje kotiruojamų įmonių vadovų susitikime su investuotojais kalbėjo Kęstutis Juščius, „Auga Group“ valdybos pirmininkas.

Jis pasakojo, kad bendrovės „Arginta Enginnering“ įsigijimas žlugo dėl to, kad buvo suplanuotas „per anksti ir per greitai“, be to, esą sutapo su neramumais finansų rinkose.

„Bendrovę „Arginta Enginnering“ norėjome įsigyti vien dėl to, kad ekologiniam ūkininkavimui skirtos įrangos rinkoje vis dar yra tikras akmens amžius. Yra tik keletas gamintojų, kurie daro, ką reikia, tačiau gauname tik pusę to kiekio, kiek užsisakome. Norėjome, kad tos technologijos būtų Lietuvoje, norėjome turėti savo nuosavą produktą ir su juo eiti į pasaulį. Bet paaiškėjo, kad to norėjome per anksti ir per greitai, todėl galutiniame sandorio etape padarėme atsitraukimą. Taip, tai buvo klaida, klaidos kainuoja, bet klaidų nedaro tik tie, kurie nedirba“, – sakė p. Juščius.

Jis dėstė, kad net ir po žlugusio sandorio „Auga Group“ toliau bendradarbiauja su „Arginta Enginnering“ ir užsisako iš jos įrangą, reikalingą ekologiniam ūkininkavimui.

Dividendų politika

„Auga Group“ vadovas taip pat dėstė, kad bendrovė, kaip jau buvo skelbta, vis dar planuoja iki šių metų vidurio, jei niekas nesutrukdys, atliktą papildomą viešą akcijų platinimą (SPO), per kurį pritrauktų iki 20 mln. Eur.

„Šiuo metu pasiruošimas platinimui yra procese, dirbame, darome susitikimus su investuotojais. Planuojame, kad jis įvyks iki metų vidurio, jei tik nesutrukdys negandos“, – sako p. Juščius.

Jis užsiminė, kad akcijų platinimo prospekte, kuris bus paskelbtas viešai, bus numatyta dividendų mokėjimo politika, kuri bus aiški ir vieša.

Ponas Juščius teigia, kad iki šiol „Auga Group“ nelepino investuotojų dividendais, nes yra augimo, plėtros stadijoje.

„Įsivaizduokite, kas būtų, jei išsimokėčiau sau ir kitiems pagrindiniams akcininkams dividendus, o tada daryčiau akcijų platinimą rinkdamas investuotojų pinigus ir sakydamas, kad bendrovei reikia lėšų. Nors kai kurios įmonės taip yra dariusios, manau, kad tai būtų neteisinga, nesąžininga“, – sakė p. Juščius.

Sėkmės istorija

Ponas Juščius renginyje taip pat pasakojo, kad „Auga Group“ sėkmės istorija galima vadinti bendrovės gaminamų sriubų eksportą.

„Tai produktas, kuris surado pripažinimą ir tarp vietos pirkėjų, ir turėjo didelį pasisekimą užsienio rinkose. Šiuo metu sriubos jau vežamos į Jungtinę Karalystę, Izraelį, Lenkiją, Japoniją. Japonijoje rinkoje praėjo metai nuo pirmų kontaktų su pirkėjais, pokalbių parodose, iki tol, kol sriubos atsirado Japonijos parduotuvių lentynose. Jie penkis kartus mūsų gamybą testavo, siuntė inspektorius, jau galvojome, kad užsakymo negausime, bet galiausiai jie įtikėjo šiuo lietuvišku produktu“, – sako p. Juščius.

Anot jo, vartotojų įpročiai vartojant ekologiškus produktus yra nesugrįžtami – esą jei vartotojai išbando ekologinius produktus, retai kada jų nusprendžia atsisakyti.

„Per 10 metų ekologiškų produktų vartojimas tiek JAV, tiek ES išaugo tris kartus. Matome, kad į ekologinių produktų nišą ateina ne tik tie prekybininkai, kuriems reikia „Premium“ segmento produktų, bet ir tie, kurie ekologinius produktus nori parduoti su nuolaidomis. Pastariesiems reikia ekologinių produktų su jų vardo etikete ir čia matome savo nišą“, – sakė p. Juščius.

„Auga Group“ šiandien taip pat paskelbė savo pirmojo ketvirčio veiklos rezultatus.

„Auga Group“ akcijos kotiruojamos „Nasdaq Vilniaus“ biržoje.