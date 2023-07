„Bilietai.lt“ valdanti įmonė įsigijo 80% didžiausios Čekijos bilietų platinimo platformos „GoOut.net“ akcijų

Svenas Nuutmannas, „Piletilevi Group“ vadovas. Įmonės nuotr.

Pirmaujantis Baltijos šalyse bilietų platintojas „Piletilevi“, Lietuvoje valdantis „Bilietai.lt“, neseniai paskelbęs apie Rumunijos bilietų platinimo platformos „bilete.ro“ įsigijimą, tęsia plėtrą ir skelbia apie Čekijos rinkos lyderės „GoOut.net“ daugumos akcijų paketo įsigijimą.

Pasak Sveno Nuutmanno, „Piletilevi Group“ vadovo, „GoOut.net“ sandoris yra svarbus žingsnis, įgyvendinant bendrovės strategiją plėstis į naujas rinkas, sustiprinti pozicijas Baltijos šalyse ir tapti pirmaujančia bilietų platinimo platforma Vidurio Europoje.

„GoOut.net“ išsiskiria savo itin profesionalia jauna komanda, su kuria mes galime įgyvendinti savo augimo strategiją. Be to, sandoris suteikia galimybių mūsų IT komandos patirčių bei kompetencijos sinergijai“, – pažymėjo S.Nuutmannas.

Abu „Piletilevi Group“ sandorius finansuoja SEB bankas.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



„Estijos bendrovių plėtra į kitas rinkas atgaivina mūsų ekonomiką, todėl mes skatiname tokių įmonių ambicijas tapdami jų finansiniais partneriais“, – sakė Allanas Parikas, SEB Estijos padalinio vadovas.

„Piletilevi Group“ įsigijo 80% Čekijos bilietų platinimo platformos „GoOut.net“ akcijų. Užbaigus sandorį „Piletilevi“ taip pat gauna prieigą prie Lenkijos, Slovakijos ir Vokietijos rinkų, kuriose veikia „GoOut.net“.

Skaičiuojant Rumunijos ir Čekijos įmones, bendras „Piletilevi“ parduotų bilietų skaičius šiemet sieks 15 mln., o bendros pardavimo pajamos – 210 mln. Eur. Planuojama, kad per trejus ateinančius metus pajamos išaugs iki 300 mln. Eur.

„Aš nuoširdžiai džiaugiuosi, kad įmonei liekantis vadovauti Lukašas Jandačas nepasinaudojo proga parduoti visą savo valdytą akcijų paketą ir liko reikšmingu akcininku. „GoOut.net“ komanda savarankiškai tęsia savo kasdienę veiklą, šiuo požiūriu niekas nesikeis nei jų klientams, nei partneriams“, – pažymėjo S.Nuutmannas.

Pasak L. Jandačo, „GoOut.net“ vadovo, įsiliejimas į „Piletilevi Group“ yra puiki galimybė augti.

„Grupė yra gerai žinomas bilietų platintojas, veikiantis jau 26 metus ir turintis platų bendradarbiavimo su tarptautiniais agentais bei atlikėjais tinklą. „Piletilevi“ taip pat išsiskiria savo investavimo galimybėmis, pavyzdžiui, į naują bilietų prekybos platformą jie investavo beveik 6 mln. Eur. Tai bus naudinga ir mūsų įmonei“, – sakė L. Jandačas.

Šalių sutarimu sandorio vertė neatskleidžiama. S. Nuutmannas pridūrė, kad „Piletilevi Group“ toliau žvalgysis geografinės plėtros galimybių ir ieškos naujų įsigijimų rinkose, kuriose grupė jau veikia.

„Piletilevi Group“ valdo verslininko Sveno Nuutmanno investicijų bendrovė „EastCom Capital“ ir didžiausias Baltijos šalių privataus kapitalo fondų valdytojas „BaltCap“.

Šiuo metu „Piletilevi“ valdo bilietų platinimo bendroves „Piletilevi“ Estijoje, „Bilešu Serviss“ Latvijoje, „Bilietai.lt“ Lietuvoje, „Bilete.ro“ Rumunijoje bei viso paslaugų spektro bilietų platinimo platformą „GoOut.net“ Čekijoje, turinčią susijusių prekės ženklų Čekijoe, Slovakijoje, Lenkijoje ir Vokietijoje.

„Piletilevi Group“ veikia 26 m. ir yra didžiausias bei žinomiausias bilietų platintojas Baltijos šalyse, siūlantis klientams galimybę įsigyti bilietų į įvairius renginius, įskaitant koncertus, teatro spektaklius bei sporto varžybas.

„BaltCap“ – privataus kapitalo investuotojas, pritraukęs 700 mln. Eur į 4 skirtingų strategijų fondus, orientuotus į įmonių įsigijimą, infrastruktūros investicijas, plėtros ir rizikos kapitalą. Nuo pat įsteigimo 1995 m., „BaltCap“ atliko daugiau nei 100 investicijų ir pardavė daugiau nei 60 įmonių.

„BaltCap“ yra didžiausias privataus kapitalo fondų valdytojas regione. „BaltCap“ turi biurus Taline, Rygoje, Vilniuje, Helsinkyje, Stokholme ir Varšuvoje. „BaltCap“ 2008 metais yra pasirašęs JT Atsakingo investavimo principų dokumentą.

Svenas Nuutmannas, „Piletilevi Group“ vadovas. Įmonės nuotr.