Įtakingiausi verslo lyderiai ir nauji veidai

Nuomonės lyderių įtakos reitinge šiemet staigmena – šalia garsių ekonomistų Nerijaus Mačiulio, Žygimanto Maurico, Mariaus Dubnikovo, į dešimtuką pateko ir Arnoldas Lukošius, „Tele2“ veidas ir ekspertas, rodo „Kantar“ sudarytas Verslo nuomonės lyderių įtakos indeksas.

TOP 10 atsirado ir dar keli nauji veidai – pastaruosius metus itin aktyviai komunikavęs Dainius Dundulis, „Norfos“ vadovas, Dalius Gedvilas, Lietuvos statybininkų asociacijos prezidentas ir Gabrielė Šerėnienė, neseniai pasitraukusi iš prekybos tinklo „Rimi“.

Įtakos indeksas matuojamas įvertinus asmens žinomumą, gyventojų palankumą jam ir pasisakymų žiniasklaidoje skaičių, ištyrus 20 pernai dažniausiai cituotų verslo sektorių atstovų.

TOP 20 šįkart yra šeši ekonomistai, septyni asociacijų atstovai, penki mažmeninės prekybos, vienas telekomunikacijų atstovas.

Aukščiausią šuolį per metus padarė Gediminas Šimkus, Lietuvos banko valdybos pirmininkas, Tadas Povilauskas, SEB banko ekonomistas ir ekonomistas Aleksandras Izgorodinas, savo potencialios įtakos indeksą padidinę maždaug po tris kartus ir pakilę keliomis pozicijomis aukštyn.

Netikėtumu šiemet tapo taip aukštai šoktelėjęs A. Lukošius, jis atsidūrė septintas sąraše, greta G. Šimkaus ir T. Povilausko, teigia tyrėjai.

„Per penkerius metus, kiek gyvuoja „Kantar“ Įtakos indeksas, A. Lukošius pirmą sykį įveikė ribą gyventojų apklausoje, kadangi joje tiriame dvidešimtuką aktyviausių kalbėtojų. O aukštą rodiklį gyventojų žinomumo apklausoje galėjo lemti ir šio eksperto aktyvus figūravimas reklamoje. Vien TV, mūsų reklamos monitoringo duomenimis, pernai jis buvo parodytas per 2.600 kartų, be to, žinomumo bagažo jis gali turėti dar nuo „Fojė“ bei „Eurovizijos“ laikų“, – išplatintame pranešime teigia Deividas Butkus, „Kantar“ Reputacijos matavimo medijose vadovas.

[infogram id="62d6832b-fe1a-4d77-bb43-92f6e1684d2d" prefix="EQQ" format="interactive" title="Įtakos indeksas"]

Aktyvumas ne visada garantuoja žinomumą

Analizuojant žinomumo kriterijų, kuris kartu su palankumu bei komunikacijos apimtimis sudaro įtakos indeksą, A. Lukošiui tenka itin aukšta antra vieta, iškart po N. Mačiulio, „Swedbank“ Lietuvoje vyriausiojo ekonomisto. Pastarąjį žino daugiausia apklaustųjų – 7 iš 10 gyventojų.

Taip pat žinomumo TOP 20 naujai atsirado D. Dundulis. Jį žino daugiau nei kas trečias šalies gyventojas.

Kas dešimtas žino V. Janulevičių, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentą, A. Romanovskį, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentą bei jau minėtą T. Povilauską.

Kitus nuomonės lyderius žino po keletą procentų apklaustųjų. Tiesa, dešimtadalis apklaustųjų nežinojo nei vieno Nuomonės lyderių TOP20 esančio eksperto.

„N. Mačiulis, Ž. Mauricas – žinomumo sąraše laikosi stabiliai, juos žino didžioji dalis Lietuvos. Kas trečias apklaustasis žino D. Dundulį ir M. Dubnikovą. Ketvirtadalis – I. G. Pikčienę, E. Šiškauskienę, I. Ruginienę, G. Šimkų. Įdomu, jog G. Šimkus pagal aktyvumą pernai buvo pirmas, pastaraisiais metais žiniasklaidoje komunikuoja rekordiškai daug – per metus kone 1.500 pasisakymų – ir vis dėlto žinomumas nesiekia penktadalio, gerokai mažiau nei bankų ekonomistų“, – pastebi ekspertas.

Pastebima, kad matuojant palankumą visuomenėje, neretai geriausiai žinomi asmenys palankumo sulaukia mažiau nei esantys Nuomonės lyderių sąrašo apačioje.

„Įtakos indeksą sudarantys kriterijai – pasisakymų apimtis, žinomumas ir palankumas, sudaro rinkodaros terminais kalbant, piltuvėlį: reguliariai publikuojami verslo nuomonės lyderių pasisakymai pasiekia tam tikrą dalį auditorijos. Tuomet dalis auditorijos juos perskaito, išgirsta – ir ilgainiui susiformuoja žinomumas, o dar mažesnę dalį komunikuojama žinia įtikina. Be to, ekonomistai, mažmenos atstovai, ne visada yra gerų žinių pranašai, ypač kai tenka kalbėti apie infliaciją, karo pasekmes, pandemiją, augančias kainas ir pan., tai gali turėti įtakos palankumui mažėti. Be to, ir verslo tema, kurią mes tiriame, domina ne visus gyventojus“, – sakė „Kantar“ ekspertas.

Vis dėlto, šio tyrimo duomenimis, mažmeninės prekybos tinklų atstovai šiemet vertinti visuomenėje gana palankiai ir sulaukė daugiau teigiamų visuomenės atsiliepimų nei, pavyzdžiui, bankininkai, ekonomistai ar asociacijų atstovai.

Kaip išmatuoti charizmą

Pasak D. Butkaus, be tiriamų kriterijų yra elementas, kurio taip lengvai neišmatuosi – kalbėtojo charizma.

„Tope turime kalbėtojų, kurie pasisako per metus daugiau kaip tūkstantį kartų, tačiau jų žinomumas šiemet vos viršija dešimtadalį, o žinutės įtikina – dar perpus mažesnį skaičių. Tad renkantis komunikuojančius ekspertus būtina atsižvelgti ne tik į profesinį srities išmanymą, bet ir tam tikrą simpatijos faktorių, gebėjimą pasakoti įtaigiai ir įdomiai“, – reziumavo „Kantar“ Reputacijos matavimo medijose vadovas.

„Kantar“ Įtakos indeksas šiemet sudarytas penktą kartą. Jis apjungia tris rodiklius: asmens komunikacijos aktyvumą (pasisakymų skaičių žiniasklaidoje), žinomumą visuomenėje ir gyventojų palankumą jam.

Analizuojami bankininkystės, draudimo, telekomunikacijų, mažmeninės prekybos, prekybos ir pramogų centrų bei degalinių sektoriuose veikiančių kompanijų atstovai ir 43 ekspertai, atstovaujantys Lietuvos bankui, verslo organizacijoms ar akademiniam sluoksniui.

Atstovų citatos žymėtuose reklaminiuose straipsniuose į analizę netraukiamos. Analizuojami pranešimai publikuoti daugiau nei 230 didžiausią auditoriją pasiekiančių spaudos, interneto, radijo ir TV šaltiniuose 2022 metais.

