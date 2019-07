Elgsenos internete tyrimas: laikas prisijungus dvigubėja

Interneto dienos auditorija su kiekviena karta smarkiai auga, per dvi kartas laikas prie interneto padvigubėjo – tiek pat padaugėjo ir blokuojančių reklamą internete, rodo „Kantar“ tyrimas.

Šiuo metu vidutinė interneto dienos auditorija siekia beveik 80% ir tyrėjai pastebi, jog su kiekviena karta įsitraukimas į internetą stiprėja.

„Jeigu lyginame kūdikių bumo kartos duomenis ir X kartą – tai dienos auditorija skiriasi daugiau nei pusantro karto. O tarp Z kartos žmonių – dienos interneto auditorija siekia apie 95%, nedaug trūksta iki absoliutaus šimto“, – sako Justina Dundulytė, „Kantar“ medijų tyrimų vadovė.

Pasak jos, vis labiau įsitraukiant į internetą, aktyviau imamos naudoti ir reklamos blokavimo programos. Vidutiniškai tokias programas naudoja kiek mažiau nei trečdalis Lietuvos gyventojų.

„Tarp jaunesnių žmonių jų naudojimas paplitęs labiau – iš kūdikių bumo kartos tik daugiau nei dešimtadalis blokuoja reklamos turinį, X kartoje – jau penktadalis, Y kartoje – daugiau nei trečdalis, o Z kartoje – daugiau nei pusė, be to, dar dešimtadalis šios kartos žmonių teigia planuojantys jas imti naudoti“, – tendenciją įvardija J. Dundulytė.

Lietuvoje apie 88% gyventojų namuose turi internetą, tačiau Z kartos namuose – vos apie 1% neturi interneto, nedaug nusileidžia ir Y karta (tik mažiau 2% neturi interneto). Palyginimui, trečdalis kūdikių bumo kartos gyvena namuose be interneto.

„Z kartai internetas tapo neatsiejamu namų atributu, kaip vanduo ar elektra, tik jaunimas dažniau nei kitos kartos jungiasi prie interneto jau ne per kompiuterį, o mobiliuoju telefonu, tad jų internetas yra visada po ranka“, – pastebi „Kantar“ ekspertė.

Dominuoja mobilieji

Vertinant bendrus interneto dienos auditorijos duomenis, Lietuvoje jau įvyko lūžio taškas – prisijungimas per išmaniuosius telefonus pralenkė kompiuterius. Ši tendencija ypač akivaizdi Y ir Z kartoje. Planšetės ir išmanioji TV daugiausia gerbėjų turi Y kartoje – apie 18% šios kartos atstovų jungiasi prie interneto per planšetę, skirdami tam mažiau nei 20 minučių per dieną. Per išmaniąją televiziją jungiasi apie 12% visų Lietuvos gyventojų – panašiai ir jaunoji Z karta, nors ji šiam būdui jau teikia mažesnę pirmenybę nei pirmtakė Y karta (18%).

„Įrenginių pasirinkimas skirtingose kartose kinta – kūdikių bumo karta daugiausia (49%) jungiasi per kompiuterį (vs per mobiliuosius – 33%), X karta šį atotrūkį sumažino iki kelių procentų (69% ir 63%), Y kartoje – prisijungimas mobiliaisiais jau pralenkia kompiuterius 15% punktų, o Z kartoje – 88% jau jungiasi per mobiliuosius“, – sako J. Dundulytė. Ji priduria, kad Z kartoje vis dėlto didelė dalis toliau jungiasi ir per kompiuterius – apie 77%.

Z karta dirba prie interneto

Darbo dienomis prie interneto Lietuvos gyventojas vidutiniškai praleidžia beveik 4,5 valandos – tuo tarpu Z kartos žmonės internetui skiria pusantro karto daugiau laiko – beveik 7 valandas. Savaitgaliais prie interneto praleidžiama vidutiniškai keliolika minučių mažiau.

„Laikas praleidžiamas internete, su kiekviena karta apčiuopiamai ilgėja: kūdikių bumo karta praleidžia apie 2,5 val., X karta – 3,8, Y – beveik 5,5, o Z – nedaug trūksta iki 7 val. per dieną. Lyginant keturių kartų pokyčius, kiekvienos kartos laikas, praleidžiamas prie interneto, padvigubėjo“, – sako Justina Dundulytė, „Kantar“ medijų tyrimų vadovė.

Orientacinis dabartinis kartų atstovų amžius: kūdikių bumo karta – dabartiniai 54–75 metų žmonės, X karta – 43–53 metų, Y karta – 25–42 metų, Z karta – gyventojai, kuriems šiuo metu 24 -16 metų.

Kantar Interneto naudotojų tyrimas yra reprezentatyvus tyrimas, atliekamas kasmet ir analizuojantis žmonių elgseną internete, jo metu 2019 m. buvo apklausta 1.799 16-74 m. respondentai. Tyrimas atliktas šių metų vasario-balandžio mėn.

Justina Dundulytė, „Kantar“ medijų tyrimų vadovė. Bendrovės nuotr.