Klaipėdos LEZ – JAV biotechnologijų kompanijos investicija

Amerikiečių kapitalo biotechnologijų bendrovė „Cureline Inc.“ investuoja 3,5 mln. Eur į naujos biotechnologijų gamyklos ir mokslinių tyrimų laboratorijos statybą Lietuvoje. Gamykla, laboratorija bei administracinės patalpos įsikurs Klaipėdos LEZ. Veiklos pradžia planuojama 2024 m. pirmąjį pusmetį.

Naująją gamyklą ir laboratoriją administruos Lietuvoje įsteigta uždaroji akcinė bendrovė „Memel Biotech“, kuri yra „Cureline Inc.“ grupės dalis.

Jos vadovė Agnė Vaitkevičienė teigia, kad bendrovė užsiims medicininių preparatų, įskaitant ir pažangios terapijos vaistinių preparatų, gamyba klinikiniams tyrimams, o tiesioginiai klientai bus farmacijos kompanijos bei gydymo įstaigos visame pasaulyje.

„Lietuvoje būsime pirmieji, galintys sukurti tokio lygio preparatus klinikiniams tyrimams. Taip pat būsime vieni iš nedaugelio Baltijos šalyse ir Lenkijoje. Ši rinka regione kol kas nėra plačiai užimta, tačiau tokių preparatų pasaulinė paklausa yra didžiulė, todėl ne tik mes, kaip bendrovė, bet ir Lietuva, kaip valstybė, turi potencialą tapti pažangios terapijos technologijų centru“, – bendrovės pranešime cituojama A. Vaitkevičienė, UAB „Memel Biotech“ generalinė direktorė.

Pasak jos, „Memel Biotech“ bus įrengtos ir specialios, sterilių medicininių produktų gamybos standartus atitinkančios patalpos, kuriose bus vystomi ir gaminami inovatyvūs biotechnologiniai produktai, skirti personalizuotai medicinai.

Numatomas gamyklos plotas su komercinėmis patalpomis – 850 kv. metrų.

Bendrovė per artimiausius du metus ketina įdarbinti iki 25 aukštos kvalifikacijos specialistų.

Iki šiol Vilniuje veikė „Cureline Baltic“ administracinis biuras ir gyvūnų laboratorija.

„Mūsų kompetencija apima ikiklinikinius in vitro, ex vivo ir in vivo modelius, daug dėmesio skiriant mažų gyvūnų tyrimams ir bioanalitinėms paslaugoms. Glaudžiai bendradarbiaudami su klientais, kuriame individualias ikiklinikinių tyrimų strategijas onkologijos, imunologijos, uždegimo, hematologijos, širdies ir kraujagyslių ligų, medžiagų apykaitos, infekcinių ligų ir kt. srityse“, – rašoma JAV kompanijos interneto svetainėje.

