„Techinis projektas“ – iš mažo siūlelio išvystytas inžinerinis tinklas

Nuotr. Gedimino Kartano.

Galima sakyti, kad UAB „Techninis projektas“ tęsia Panevėžio miesto inžinerinę istoriją. Bendrovė, kurianti įrenginius ir automatizuotas sistemas įvairioms pramonės šakoms, rodo pavyzdį, kad inovatyvūs sprendimai, taupantys įmonių gamybos ir laiko sąnaudas, puikiai klesti ne tik Europoje, bet ir Lietuvoje. „Techninio projekto“ komercijos direktorius Ringaudas Urbanas pasakoja, kad viskas prasidėjo bankrutavus vienintelei Baltijos šalyse ir vienai didžiausių Europoje spalvinių kineskopų gamintojų AB „Ekranas“. Ne veltui kartojama, kad kritinėse situacijose veriasi galimybės – tereikia jas pamatyti.

Užsispyrimas neužsklęsti žinių bagažo ir ieškoti galimybių

Nuo pat savo karjeros pradžios, 1982 metų, AB „Ekranas“ dirbau mechanikos srityje. Prisimenu, 2006 m. bankrutavus įmonei, vadovybė atleido beveik 4500 darbuotojų. Daugelis tikino, kad ir jų, ir miesto laukia tikra katastrofa. Tačiau įsivaizduotas tragiškas scenarijus neįvyko, atvirkščiai, įvairių sričių specialistai pasklido po Lietuvos miestus ir savo žinias pritaikė, dalijosi kitose įmonėse.

O dalytis tikrai buvo kuo – „Ekrane“ netrūko inžinerinio potencialo, todėl sumaniau steigti naują įmonę, kurioje sutelksiu geriausius protus ir pasinaudosiu sukauptu potencialu. Taip atsirado „Techninis projektas“, kurio branduolį sudarė ir pradžią davė buvę „Ekrano“ darbuotojai.

Nors Panevėžio pramonė smarkiai keitėsi, aplink mus dar buvo ir visa Lietuva. „Ekrane“ išdirbę daugelį metų žinojome, kokiems verslams inžinerinės kompetencijos ir pasiūlymai gali būti vertingi. Galima sakyti, įvyko mainai: iš anksčiau žinomi klientai mums leido kurti įmonę, o mes bankroto akivaizdoje jų nepalikome nežinioje. Augome ir iš tokio mažo siūlelio išvystėme gana tvirtą tinklą.

"Techninio projekto" komercijos direktorius Ringaudas Urbanas

Po pirmojo darbų pusmečio kolektyvo gretos pradėjo augti, o lūžis įvyko 2015-aisiais, kai supratome, kad sėkmingai išgyvenome ne tik įmonės kūrimosi etapą, bet ir ekonominę 2008-ųjų krizę. Pamatėme, kad esame reikalingi ir Panevėžiui, ir Lietuvai. Tada praplėtėme patalpas, į kolektyvą priėmėme daugiau elektronikos specialistų, programuotojų, subūrėme rinkodaros komandą, pasirinkome atskirą tiekėją, kuris rūpinosi medžiagomis, komponentais, jų komplektavimu. Kai išaugome iki dvidešimties darbuotojų komandos, jau galėjome veikti autonomiškai ir įgyvendinti didesnius projektus – tapome mažiau priklausomi nuo subrangovų ir pagaliau galėjome spręsti klientų problemas nuo pat pradžios iki galo.

Ilgainiui nusistovėjo, kad „Techninis projektas“ specializuojasi maisto (pieno, duonos), medžio apdirbimo (džiovinimo), baldų, baldinių plokščių, metalo gaminių gamybos srityse. Visada stengėmės įvertinti galimybes ir išspręsti net ir pačias sudėtingiausias užduotis, siūlyti tik individualizuotus sprendimus. Tokiu verslo principu vadovaujamės ligi šiol.

Pramonės 4.0 revoliucijos iššūkiai ir nauda

Judėti Pramonės 4.0 link nėra lengva. Vienas didžiausių iššūkių – žmonių nepatiklumas, pasipriešinimas įmonėse, kurioms kūrėme sprendimus. Atsiradus automatizacijai įsivyravo baimė, kad jie neteks darbo vietų. Čia buvo dalis tiesos – automatizuoti ar mechanizuoti įrenginiai pakeisdavo tuos procesus, kurių sąlygos kenkė žmogaus sveikatai. Vadinu tai informacijos stoka, pokyčių baime, kuri ilgainiui nuslopo ir emocijos atslūgo. Dabar automatizavimą įmonės priima palankiai, nes susiduria su atvirkštine situacija – darbuotojų trūkumu.

Automatizavimas eliminuoja monotonišką, aukštos kvalifikacijos nereikalaujantį darbą, užtikrina geresnes saugos sąlygas. Be to, įrenginys gali dirbti visą parą, septynias dienas per savaitę, todėl auga našumas. Detalės pagaminamos idealiai tikslios, nepriekaištingai atitinka brėžinius, išnyksta žmogiškos klaidos rizika. Automatizavimas, mechanizavimas suteikia aukščiausią įmanomą kokybę ir pagaminimo greitį. Svarbu prisiminti, kad įrenginys tarnauja žmogui, o ne atvirkščiai. Tai – tik pagalba, o skatinamoji, varomoji jėga išlieka žmogus.

Efektyvūs ir reikšmingi sprendimai

Beveik kiekvienu atveju „Techninio projekto“ įrenginiai reikšmingai keičia gamybą. Tačiau tai priklauso nuo esamo kliento inovacijų lygio ir poreikių išgryninimo bei gebėjimo suformuluoti geriausiai tam tinkantį sprendimą. Pavyzdžiui, kėdžių surinkimo įmonė kreipėsi į mus, nes gamyba buvo neautomatizuota, darbas atliekamas rankiniu būdu, kiekvienam darbuotojui įgyvendinant atskirą funkciją. Gaunamų užsakymų kiekis aiškiai reikalavo didinti pajėgumus, taigi jiems suprojektavome specialią liniją, kurios dėka gamybos apimtys išaugo 2,8 karto. Įmonė, automatizuodama gamybą ar kažkurią jos dalį, gauna daugiau produktų, kokybės, geresnių sąlygų darbuotojams. Šiuo atveju svarbus kriterijus ir sunkaus, monotoniško darbo eliminavimas.

Bendras darbas padeda klientams inovacijų diegimą suvokti kaip nuolatinį procesą. Per tiek metų buvo klientų, kurie gana skeptiškai vertino automatizuotus ar mechanizuotus sprendimus, bet praėjus laikui skambindavo dėkodami, aiškiai matydami pokyčių naudą. Taip formuojasi ir mūsų užsakymų ratas, daugelis klientų yra ilgalaikiai, sugrįžta su naujais poreikiais. O tai – viena iš mūsų stiprybių. Be to, vykdome profilaktines, planines patikras (specialistų brigada tikrina, kaip veikia įrenginiai), kurių metu randame dar daugiau erdvės gamybai tobulinti.

Kiekvienos įmonės, gamybos situacija yra unikali, o tokiems rezultatams pasiekti svarbi patirtis ir profesionalumas. Juos sugalvoti ir įgyvendinti galime tik kartu su komanda bei puikiais lyderiais. Džiaugiamės, kad mūsų patirtis leidžia ne dubliuoti, kopijuoti, o siūlyti specializuotą problemos sprendimą.

Lankstumas ir prisitaikymas prie klientų poreikių

Nors bendradarbiaujame su Suomijos, Latvijos, Estijos, Švedijos įmonėmis, dauguma mūsų klientų yra Lietuvoje. Atliepiant augantį susidomėjimą inovatyviais gamyboje kylančių iššūkių sprendimais, turime patys greit tobulėti ir padėti jiems eiti Pramonės 4.0 keliu. Todėl vienas iš mūsų privalumų – geografinė padėtis. Staiga iškviesti bet kurį klientą galime pasiekti per keturias valandas.

Pastebėjome, kad mūsų siūlomi sprendimai yra itin konkurencingi tarptautinėje rinkoje dirbančių gamintojų, pavyzdžiui, Italijos, Vokietijos, kontekste. Užsienio įmonės dažnai nemėgsta pokyčių, nėra lanksčios: kai prasideda darbai, elgiasi taip, kaip buvo sutarta nuo pat pradžių, tokį sprendimą ir pateikia.. Mūsų patirtis rodo, kad tik sprendimo kūrimo procese išaiškėja spręstinos problemos ir poreikiai, todėl su klientais glaudžiai bendradarbiaujame ir esame lankstūs viso projekto įgyvendinimo metu. Situaciją tiriame kalbėdamiesi tiek su vadovybe (kokia jų projekto vizija), tiek su gamybos darbuotojais (kaip atlieka darbus šiuo metu ir koks gali būti patobulintas procesas). Taigi ne tik brėžinyje, bet ir darbų metu nuolat ieškome kompromisų, analizuojame specifiką, išteklius ir investicijas. Toks lankstumas, gebėjimas prisitaikyti, išpildyti užsakovų lūkesčius – didžiausia mūsų įmonės vertybė.

Išlaikyti inžinerines kompetencijas ir tradicijas

Drįstu sakyti, kad mūsų įmonė – gera iššūkių, o ne monotonijos gerbėjų mokykla. „Techninį projektą“ vadinu mokykla, nes ugdome praktinius jaunų specialistų įgūdžius, įkvepiame profesiniams pokyčiams.

Mūsų įmonės branduolys – ilgamečiai darbuotojai, turintys žinių dar iš „Ekrano“ laikų. Daug laiko ir lėšų skiriame mokymui, todėl drąsiai priimame tiek studentus, tiek dėstytojus, kurie gauna galimybę teorines žinias susieti su praktika ir taip gerinti mokymosi, dėstymo kokybę. Jauni specialistai dirbdami mokosi gerus dvejus trejus metus, kol pavyksta įrenginį suprojektuoti taip, kad jis būtų sėkmingai įgyvendintas ne tik brėžinyje, bet ir realybėje.

Bendradarbiaujame su įvairiomis Panevėžio ir kitų Lietuvos miestų švietimo įstaigomis: universitetais, kolegijomis, profesinėmis mokyklomis. Ne paslaptis, kad susidomėjusių inžinerinės krypties mokslais kasmet mažėja, tad nuolat tenka ieškoti šaltkalvių, suvirintojų, konstruktorių, projektų vadovų, mechatronikų ne tik Panevėžio mieste, bet ir aplinkiniuose miestuose – Pasvalyje, Kupiškyje.

Svarbu ugdyti jaunąją kartą

Vienas prioritetinių uždavinių miestui yra stiprinti čia veikiantį Panevėžio Kauno technologijos universiteto padalinį ir Panevėžio kolegiją. Kiekvienas jaunas žmogus – augantis potencialas, o mokymas – pagrindinis aspektas, užtikrinantis jo profesines perspektyvas. Manau, tik skatindami domėtis, supažindindami jaunuolius, tarp jų ir mokyklinio amžiaus vaikus su šiomis profesijomis, jos patrauklumu, užtikrinsime sėkmingą inžinerinių įmonių ateitį. Nors mokome būsimus profesionalus, nė vienas verslas nepajėgia paruošti jų tiek, kiek reikia dabar, o juolab ateityje. Džiugu, kad Panevėžio miesto švietimo įstaigos labai noriai, atvirai bendrauja su verslu, tad kartu galime nuveikti nemažai.

Be to, geri specialistai linkę išvykti į kitus miestus ar užsienį, todėl svarbu vystyti aktualias jų pritraukimo programas. Panevėžys sparčiai tvarkomas, tobulinamas, sulaukia investuotojų dėmesio, todėl tikiu, kad tai prisidės ir prie inžinerinės pramonės tradicijų išlaikymo jame.

Nuotr. Gedimino Kartano.