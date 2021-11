„Pfizer“, „BioNTech“ ir „Moderna“ bendras uþdarbis per sekundæ – 1.000 USD 

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Trys farmacijos kompanijos „Pfizer“, „BioNTech“ ir „Moderna“, parduodamos sukurtas vakcinas nuo COVID-19, bendrai uždirba daugiau nei 1.000 USD (874 Eur) per sekundę. „AstraZeneca“, iki šiol parduodanti savo vakcinas už savikainą, ketina to atsisakyti.

Organizacija „People's vaccine alliance“ apskaičiavo, kad „Pfizer“, „BioNTech“ ir „Moderna“ bendras pelnas iki apmokestinimo šiais metais sieks 34 mlrd. USD, t.y. daugiau nei 1.000 USD per sekundę, 65.000 USD per minutę arba 93,5 mln. USD per dieną.

Tyrimas parodė, kad įmonės didžiąją dalį sukurtos vakcinos nuo COVID-19 pardavė turtingoms šalims, aljansas atkreipia dėmesį į tai, kad, nepaisant daugiau nei 8 mlrd. USD iš valstybių gauto finansavimo, „Pfizer“, „BioNTech“ ir „Moderna“ neatsiliepė į raginimus vakcinų kūrimo technologijas perduoti skurdesnių šalių gamintojams.

Vakcinų gamintoja „AstraZeneca“ yra paskelbusi, kad jos vakcinos nuo COVID-19 pardavimai pirmąjį pusmetį pasiekė 1 mlrd. Eur. Vakcinos pardavimas „AstraZeneca“ nėra pelningas, nes ji, kaip ir „Johnson & Johnson“, pažadėjo neužsidirbti iš vakcinos iki pandemijos pabaigos ir parduoti ją už savikainą.

Tačiau praėjusią savaitę kompanija pažymėjo, kad koronavirusas, atrodo, tampa endeminiu ir pasireikš reguliariai kaip gripas, rašo „The Daily Telegraph“. Todėl „AstraZeneca“ mano, kad jiems nebeaktualu tiekti vakciną už savikainą, kaip tai daroma dabar, ir įmonė gali pradėti gauti pelną iš savo produkto.

„AstraZeneca“ vakciną gamina 15-oje pasaulio šalių, ji naudojama daugiau nei 170 šalių piliečiams skiepyti. Bendrovės skaičiavimu, vakcina iki šiol „padėjo išvengti 50 mln. COVID-19 atvejų, 5 mln. gydymo ligoninėje ir išgelbėjo daugiau nei 1 mln. gyvybių“.

Patrauks nesiskiepijančius

Lapkričio 10 d. Europos Komisija patvirtino dar vieną, jau aštuntąją sutartį dėl galimo vakcinos nuo COVID-19 pirkimo. Pagal sutartį su „Valneva“ visos ES valstybės narės 2022 m. galės įsigyti beveik 27 mln. vakcinos dozių. Be to, sutartyje numatyta galimybė vakciną pritaikyti prie naujų atmainų, o valstybėms narėms – 2023 m. papildomai užsisakyti iki 33 mln. vakcinos dozių.

„Valneva“ yra Prancūzijos ir Austrijos biotechnologijų įmonė, kurianti vakciną, pagamintą iš gyvo viruso jį nukenksminant. Tai tradicinė, 60–70 metų naudojama itin saugi skiepų technologija. Šia technologija paremti skiepai nuo gripo ir daugelis skiepų nuo vaikystės ligų. Tai gali būti patrauklu žmonėms, bijantiems skiepytis vakcinomis, kurių gamyba pagrįsta nauja technologija.

„Valvena“ pažymėjo, kad jos trečiosios fazės tyrimas, atliktas su 4.012 suaugusiųjų Didžiojoje Britanijoje, parodė „teigiamus“ vakcinos rezultatus, o susidariusių neutralizuojančių antikūnų kiekis yra didesnis nei pasiskiepijus „AstraZeneca“ vakcina.

Europos Komisija yra nusprendusi remti šią vakciną, atsižvelgdama į patikimus mokslinius duomenis, taikomą technologiją, įmonės patirtį kuriant vakcinas ir jos gamybos pajėgumus, kurių pakanka, kad būtų aprūpintos visos ES valstybės narės.

Šiuo metu tai vienintelė potenciali nukenksminta COVID-19 vakcina, kurios klinikiniai tyrimai atliekami Europoje.

Lietuvos Vyriausybė yra pritarusi siūlymui įsigyti 372.000 „Valneva“ vakcinos dozių.