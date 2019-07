Karaliaučiaus turistiniai perlai: nuo „Šokančio miško“ iki povandeninių laivų

Nuo liepos 1 d. pradėjus dalinti nemokamas e. vizas į Karaliaučių, ten plūstelėjo Lietuvos turistai. Kaliningrado turizmo ministras įvardija penkis įdomiausius Karaliaučiaus turistinius objektus, kuriuos būtina aplankyti kiekvienam keliauninkui.

Specialistų prognozės, jog e.viza duos puikų impulsą turizmui į Kaliningradą, pildosi.

„E. vizų poveikis turistų srautams pranoko lūkesčius. Tokio ažiotažo tikrai nesitikėjome“, – praėjusią savaitę Vilniuje surengtame Kaliningrado turizmo galimybių pristatyme džiaugėsi Andrejus Viktorovičius Jermakas, Kaliningrado srities Kultūros ir turizmo ministras.

Jo turimais duomenimis, bene daugiausiai e. vizų yra paprašę Lietuvos piliečiai. Vien per dvi pirmąsias liepos dienas paraiškas e.vizoms gauti pateikė maždaug 2.000 žmonių iš įvairių pasaulio valstybių. Iš jų didžiausią dalį – apie 1.000 arba 50% – sudarė mūsų tautiečiai.

Turistų srautas į šią labiausiai į Vakarus nutolusią Rusijos sritį auga ne dienomis, o valandomis.

Jau per pirmąją liepos savaitę turistai iš viso pasaulio pateikė 4.500 paraiškų e. vizoms gauti. Naujausiais, liepos 17 d. duomenimis, e.vizos jau buvo suteiktos 11.000 žmonių, o su jomis į Karaliaučiaus sritį spėjo įvažiuoti 3.000 užsieniečių, – daugiausiai Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos piliečiai.

Ko ten važiuoti?

A. Jermakas kaip pagrindinį tikslą, dėl kurio verta vykti į Kalningrado sritį, minėjo šio krašto istorinį kultūrinį paveldą.

„Kaliningrado sritis įdomi tuo, kad čia susisluoksniavę iškart keli istoriniai periodai: senųjų prūsų, Teotonų ordino, Rytų Prūsijos, vokiškasis periodas, sovietinis ir pagaliau naujausiasis – šiuolaikinės Rusijos“, – kalbėjo jis.

„Kai manęs paprašo apibūdinti Kaliningrado sritį vienu žodžiu, aš sakau žodį „eklektika“, nes čia galite pamatyti visus šiuos laikotarpius iš karto ir vienoje kompaktiškoje teritorijoje“, – dėsto turizmo specialistas.

Su Karaliaučiumi susiję daug europiečiams svarbių istorinių faktų, vietų bei asmenybių.

Pavyzdžiui, Lietuvos gyventojams viena iš traukos vietų Karaliaučiaus srityje yra Tolminkiemis arba Čistyje Prudy, kur kunigavo ir yra palaidotas lietuvių grožinės literatūros pradininkas Kristijonas Donelaitis.

Kai kurias sąsajas su šiuo kraštu daug europiečių jau yra primiršę.

A. Jermakas pasakojo, kad dažnas vokietis nustemba išgirdęs, jog iki šių dienų Vokietijoje dainuojama liaudies daina „Taravos Anikė“ “ (vok. Ännchen von Tharau) yra sukurta apie kadaise Karaliaučiaus krašte gyvenusią mergaitę.

Istorija byloja, kad vokiečių poetas Simonas Dachas poemą „Taravos Anikė“ 17 a. parašė Taravos (šalia Karaliaučiaus) klebono A. Neanderio dukters Onos jungtuvėms su Trempų klebonu Jonu Partatium.

„Tarava arba vokiškai Tharau, kur kadaise gyveno Anikė, yra Kaliningrado srities pietuose ir šiandien vadinasi Vladimirovas. Ir tokių istorinių įdomybių yra daug, tad Kaliningradas viena geriausių vietų per trumpą laiką pasinerti į bendraeuropinį istorinį-kultūrinį paveldą“, – tikino svečias iš Kaliningrado.

Penki turistiniai perlai

Ministras išvardijo penketą svarbiausių turistinių įdomybių, dėl kurių verta kilti kelionėn į Karaliaučiaus kraštą:

1. Kuršių nerija.

nuotrauka::1left

Beveik 100 km unikalaus kraštovaizdžio. Čia apsilankius tiesiog būtina pamatyti garsųjį „šokantį mišką“ su keistai susiraičiusiomis ir išsikraipiusiomis pušimis. Kodėl jos tokios – vieno paaiškinimo iki šiol nėra, tačiau šis keistas miškas – tikrai viena ypatingiausių Kaliningrado srityje esančios Kuršių nerijos vietų.

Turistus traukia ir aukščiausias Kaliningrado Kuršių nerijos taškas – „Efo“ kopa. Tai viena aukščiausių kopų Europoje (55 metrai), pavadinta žymaus miškininko Franco Efo, savo gyvenimą paskyrusio kopų slinkimui sulaikyti, vardu. Nuo apžvalginės aikštelės atsiveria nuostabus vaizdas į Kuršių įlanką, smėlio kopas ir mišką.

2. Gintaras.

nuotrauka::2right

Jis kasamas Baltijos jūros pakrantėje netoli Jantarno miesto, kur yra 90% visų pasaulio gintaro atsargų. Viešnagė Kaliningrade – proga aplankyti vienintelį Rusijoje gintaro muziejų, sužinoti apie gintaro gavybą ir jos istoriją, išbandyti gintaro SPA terapijos sveikatinantį poveikį.

3. Kaliningrado simbolis – Karaliaučiaus katedra.

nuotrauka::3nocrop

4. Pasaulinio garso vokiečių filosofo Imanuelio Kanto kapas.

nuotrauka::4nocrop

5. Pasaulinio vandenyno muziejus.

„Apsilankymas šiame muziejuje – bene vienintelė legali proga patekti į tikrą sovietinį povandeninį laivą, savo rankomis pasukioti periskopą, suprasti, kas yra torpedų paleidimo aparatai“, – intrigavo A. Jermakas.

Krantinėje prie muziejaus – žymių laivų alėja, kurioje eksponuojama daugybė garsių istorinių laivų, tarp jų, – ir mokslinių tyrimų laivas „Karžygys“ (??????) , kuriuo buvo išmatuota giliausios Žemės vietos – Marianų įdubos gylis (11.022 m) ir surasta nauja gyvybės forma – vadinamieji „juodieji rūkaliai“ (vienas iš hidroterminių versmių tipų rastų vandenyno dugne).

Muziejaus lankutojų dėmesį traukia ir povandeninis laivas B-413 – vienintelis muziejus Rusijoje, įkurtas povandeniniame laive, pastatytame prieš atominių karinių laivų epochą. Tokių muziejų pasaulyje yra tik keletas.

„Tačiau viskas nublanksta prieš ten pat, Pasaulinio vandenyno muziejuje, eksponuojamus giliavandenius aparatus, kuriuos režisierius Džeimsas Kameronas naudojo filmuojant garsųjį „Titaniką“, – reklamos negailėjo A. Jermakas.

Keliauti kviečia ir virtualiai

Detalią turistinę informaciją, kaip atvykti į Kaliningradą, ką ten aplankyti, kur apsistoti, pavalgyti ir ką nuveikti, galima rasti tinklapyje visit-kaliningrad.ru.

Informacija čia surašyta keturiomis kalbomis, tarp jų angliškai.

Pasižvalgyti po Kaliningradą galima ir sėdint namie prie savo kompiuterio. Užėję į tinklapį kld-3d.ru galite sudalyvauti virtualioje ekskursijoje po šį kraštą, apžiūrėti turistinius objektus, juos priartinti ar atitolinti, ir išsirinkti tuos, kuriuos norėtumėte pamatyti tikrovėje. Tikrai pravers sudarinėjantiems būsimos kelionės į Kaliningradą maršrutą.

Kainos aspektas

nuotrauka::5left

Karaliaučius, kaip turistinė kryptis, pajamas eurais gaunatiems ES gyventojams patraukli ir tuo, kad kainos čia nesikandžioja.

Pasak A. Jermako, dėl Rusijos valiutos kursų pokyčių, dažną turistą iš Vakarų Kaliningrade labiausiai nustebina prieinamos paslaugų kainos.

„Daugiausiai turistai pas mus perka techniką, SPA, kirpyklų paslaugas, kosmetologines procedūras. Yra kelios klinikos, kurios specializuojasi atlikti plastines operacijas – jos populiarios tarp iš Maskvos atvykstančių turistų ir rusakalbių vokiečių“, – praktinius aspektus minėjo ministras.

Viešnagė Karaliaučiaus krašte – ir gera proga paskanauti rusiškos virtuvės pateikalų. Turistus Kalininigradas gundo pasivaišinti Baltijos jūros unguriais, Sibiro neima ir muksunu, Tolimųjų Rytų ikrais.

Ministras akcentavo ir gerą vietos paslaugų kainos kokybės santykį.

„Vietos viešbučių ir restoranų valdytojai dažnai keliauja svetur, tad stengiasi aptarnavimo kokybę kilstelėti link europinės“, – teigė jis.

Artimiausi renginiai

Besirengiantiems į Kaliningradą vykti dar šią vasarą, vietos turizmo specialistai rekomenduoja keletą čia vyksiančių įdomiausių renginių.

Pavyzdžiui, rugpjūčio 2-4 d. Kaliningrado mieste skambės muzikos festvalis „Kaliningrad City Jazz“.

Rugpjūčio 10, 17, 24 d. sporto arenos „Kaliningrad“ teritorijoje vyks IV pasaulinis fejerverkų čempionatas.

Rugsėjo 8 d. istorijos mylėtojus prie Gusevo rajono Lermontovo gyvenvietės sukvies gyvosios istorijos renginys – istorijos festivalis „Gumbinės mūšis“ (rus. Gumbinnenskoje sraženije), skirtas atvaizduoti 1914 m. Rytų Prūsijos karinės operacijos ir Pirmojo pasaulinio karo Rusijos karių herojiškumą.

Tą pačią dieną – rugsėjo 8 d. – Pasaulinio vandenyno muzaiejuje rengiamas jūros festivalis „Vandens asamblėja“. Jame bus galima išvysti ir istorinių laivų paradą, kuriame dalyvaus visa šio muziejaus mažoji flotilė.

Trumpai apie e.vizas

nuotrauka::6right

Jau daug rašyta, kad su nemokama e. viza Lietuvos ir dar 52 šalių piliečiai į Kaliningradą gali įvažiuoti nuo liepos 1 d. Vizos galiojimo terminas 30 dienų, su ja Kaliningrado srityje galima išbūti iki 8 dienų. Norint gauti vizą, tereikia užpildyti e. formą internete šiuo adresu. Viza išduodama ne vėliau kaip per 4 kalendorines dienas.

Svarbu žinoti, kad Lietuvos piliečiams įvažiuoti į Kaliningradą būtinas pasas. Beje, vairuojantiems lizingu įsigytą automobilį, būtina pasienyje pateikti patvirtinantį raštą iš lizingo bendrovės, tokio rašto neturintiems teks nuo pasienio grįžti namo.

Įvažiuoti į sritį galima pro vieną pasienio punktą, o grįžti pro kitą. Taip pat galima įvažiavus į Kaliningradą iš Lietuvos pusės išvykti iš jo per Kaliningrado ir Lenkijos pasienio punktą. Tačiau tokiu atveju paviešėję Lenkijoje atgal į Lietuvą per Kaliningrądą grįžti negalėsite, teks namo vykti per Lenkiją.

Su e. viza galima patekti tik į Kaliningrado sritį, į kitas Rusijos teritorijas į jas nebūsite įleisti.

Išryškėjo tik viena problema

A. Jermakas Vilniuje tikino, kad e.vizas praktikoje išbandžiusių turistų atsiliepimai apie e. vizų sistemos darbą yra palankūs – didelių problemų teikiant paraiškas vizai gauti ar pervažiuojant sieną užsieniečiams nekilo.

Tiesa, Rusijos žiniasklaidoje pasirodė informacija, kad tam tikrų nesklandumų užfiksuota dėl to, kad dalis vizos prašančių asmenų neteisingai įrašo į anketą savo duomenis.

„Labai svarbu, kad pase esantys duomenys – vardas, pavardė, sutaptų su tais duomenimis, kuriuos įrašėte į anketą. Dabar gi ne visada raidės e. anketoje ir pase sutampa, todėl pasieniečiai prašo turistus įdėmiai pildyti anketą. Pavardė anketoje turi būti parašyta taip pat, kaip pase“, – atkreipė dėmesį ministras.

Jis minėjo, kad jei netikslumai smulkūs, pasieniečiai stengiasi turistus praleisti, tačiau jei nesutapimai didžiuliai, tai gali tapti priežastimi, dėl kurios turistas gaus neigiamą atsakymą ir į Kaliningradą nebus įleistas.

„Tačiau mano žiniomis, kol kas dar niekas nuo sienos atgal namo sugrąžintas nebuvo“, – šypsojosi A. Jermakas.

Didžiuliai lūkesčiai

Kaliningradas su e. vizų įvedimu turi didžiulius lūkesčius. Pasak A. Jermako, Kaliningrade turizmas viena labiausiai augančių sričių, kasmet pasistiebianti 10-15%

Pernai šioje Rusijos srityje lankėsi ir bent vieną naktį nakvojo apie 1,52 mln. turistų, iš jų 172.000 sudarė užsienio turistai, – daugiausiai iš Vokietijos, Lenkijos ir Lietuvos.

Tiesa, pernykščius užsienio turistų rodiklius aukštyn smagiai kilstelėjo Kaliningrade vykusios Pasaulio futbolo čempionato kovos, pritraukusios į regioną pulkus sirgalių – kroatų, belgų, britų.

2019 m. tikėtasi 8% sieksiančio turistų srauto augimo.

„Tačiau manome, kad dėka e. vizų sukelto ažiotažo jis bus gerokai spartesnis“, – kalbėjo ministras.

Šokantis miškas. Ekrano nuotr Eksponatas iš Kaliningrado gintaro muziejaus. Igor Zarembo (Sputnik/Scanpix) nuotr. Karaliaučiaus katedra. Aušros Barysienės nuotr. Prūsijos filosofo, klasikinės vokiečių filosofijos pradininko Imanuelio Kanto kapas prie Karaliaučiaus (Kaliningrado) katedros. Ryto Staselio nuotr. Frydlando vartai Kaliningrade. Yelenos Agornykh (ITAR-TASS/Scanpix) nuotr. Susprogdintas tiltas prie Kaliningrado. Aušros Barysienės nuotr.