Teismas nugriautų „Nidos seklyčios“ pastatų savininkams priteisė 2,8 mln. Eur

Kavinė Nidoje „Nidos seklyčia“. Mildos Ancevičės nuotr.

Nidoje, netoli prieplaukos ir jachtų uosto, pastatų kompleksą „Nidos seklyčia“ valdančiai bendrovei „Robala“ už dalies pastatų nugriovimą valstybinės institucijos ir Neringos savivaldybė turėtų sumokėti 2,79 mln. Eur.

Taip nusprendė Vilniaus apygardos administracinis teismas, iš dalies tenkinęs bendrovės skundą.

„Robalai“ iš savivaldybės ir valstybės priteista svečių namų bei restorano rinkos ir jų griovimo darbų vertė.

„Savivaldybė turėjo užtikrinti, kad jos sprendimai dėl planavimų sąlygų išdavimo, detaliojo plano derinimo, tvirtinimo, statybos leidimo neprieštarautų teisės aktams, tačiau savo pareigas ji vykdė netinkamai. Pareiga kompensuoti padarinių pagal neteisėtą leidimą šalinimo išlaidas kyla institucijoms, dokumento išdavimo procese turinčioms tiek pritarimo, tiek išdavimo funkcijas“, – apie sprendimą pranešė teismas.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Didžiausią dalį – 40% turėtų sumokėti savivaldybė, dar po 15% – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, Kultūros paveldo departamentas, Aplinkos apsaugos departamentas ir Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija.

Bendrovė taip pat prašė priteisti 500.000 Eur neturtinės žalos, tačiau šias pretenzijas teismas atmetė, nusprendęs, jog neturtinė žala nebuvo įrodyta.

Šį sprendimą dar galima skųsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

[{"title":"Pirmadienį pradeda griauti dalį „Nidos seklyčios“ pastatų","url":"https://vz.lt/nekilnojamasis-turtas-statyba/2021/02/05/pirmadieni-pradeda-griauti-dali-nidos-seklycios-pastatu","category":"ARTICLE","profiles":[1022,1067]},{"title":"Atsakomybės kaina už griaunamą „Nidos seklyčios“ dalį – 2,5 mln. Eur","url":"https://vz.lt/laisvalaikis/akiraciai/2021/02/10/atsakomybes-kaina-uz-griaunama-nidos-seklycios-dali--25-mln-eur","category":"PREMIUM","profiles":[1022,1040,1067,1068,1633,1644]},{"title":"Teismas dega žalią šviesą griauti tris pastatus Preiloje","url":"https://vz.lt/nekilnojamasis-turtas-statyba/2021/03/20/teismas-dega-zalia-sviesa-griauti-tris-pastatus-preiloje","category":"PREMIUM","profiles":[1022,1040,1067]},{"title":"Vėl mokėsim už griuvėsius?","url":"https://vz.lt/izvalgos/2021/05/14/vel-mokesim-uz-griuvesius","category":"ARTICLE","profiles":[1002,1057,1067,1633,2078]}]

VŽ rašė, jog pastatus „Robala“ nugriovė 2021 m., po to kreipdamasi į teismą dėl žalos.

2004 m. išduoti leidimai rekonstrukcijai Nidoje neteisėtais pripažinti po aštuonerių metų, o 2016 m. teismas įpareigojo bendrovę „Robala“ per metus nugriauti svečių namus, konferencijų patalpą, stoginę ir kitus pastatus.

„Robala“ pastatų negriovė, siekdama išsiaiškinti, kieno lėšomis tai turėtų būti daroma. Be to, įmonė tikėjosi su valstybe sudaryti taikos sutartį. Per dvejus metus teismai galutinai išaiškino, kad tai turi būti padaryta savininko lėšomis.

Dėl pastatų teisėtumo į teismą kreipėsi prokurorai, kurių teigimu, rekonstruojant pastatus pažeistas Kuršių nerijos nacionalinio parko generalinis planas, pagal kurį draudžiama didinti pastatus.

Romas Kvaselis, pastatų savininkas, tuomet pabrėžė, jog rekonstrukcija vyko turint statybos leidimus, o po darbų statiniai institucijų buvo pripažinti tinkamais naudoti.

Kavinė Nidoje „Nidos seklyčia“. Mildos Ancevičės nuotr.