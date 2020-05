6 būdai pataisyti kraujo spaudimą be vaistų

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Aukštas kraujo spaudimas, mediciniškai – arterinė hipertenzija, vargina daugybę žmonių. Dažnai besimptomis sutrikimas gali tapti rimtų sveikatos problemų priežastimi – sukelti širdies ligas, širdies smūgį, insultą. Anot specialistų, tinkamai pakoregavus gyvenimo būdą, galima sumažinti kraujo spaudimą ir riziką susirgti.

Anot JAV širdies asociacijos (American Heart Association), dažniausia aukšto kraujo spaudimo priežastis yra reguliaraus fizinio aktyvumo trūkumas, druska gausi dieta ir rūkymas. JAV kardiologai tvirtina, jog pakeitus įpročius galima žymiai pakoreguoti sveikatą. Bet, „Business Insider“ perspėja JAV kardiologas Sanjivas Patelas, pakeitus gyvenimo būdą rezultatų nereiktų tikėtis greičiau nei po poros mėnesių, o norint, kad teigiamas poveikis išliktų, reikės išlaikyti ir naujus įpročius. Be to, svarbu nuolat stebėti savo sveikatą, kraujo spaudimą, nes aukštas kraujospūdis su amžiumi linkęs grįžti. Gydytojas vardija būdus, kaip sumažinti kraujo spaudimą be medikamentų.

Išlaikyti sveiką svorį

Anot S. Patelo, jei turite viršsvorio (kūno masės indeksas yra nuo 25 iki 30), net keli atsikratyti kilogramai gali turėti teigiamo poveikio mažinant kraujo spaudimą. Svorį sumažinus 4,5 kg, sistolinis kraujospūdis gali sumažėti 10-12 mm Hg.

Beje, britų medikai viršsvorį sieja ir su gerokai didesne rizika sirgti sunkesne COVID-19 forma.

Daugiau judėkite

Vienas paprasčiausių ir svarbiausių būdų išlaikyti sveiką kūno svorį – daugiau fizinio aktyvumo. Reguliari mankšta treniruoja ir raumenis, ir sąnarius, ir, aišku, širdį.

Tyrimai rodo, jog besiskundžiantiems hipertenzija, reguliari mankšta gali sumažinti sistolinį spaudimą (viršutinė skaičių) vidutiniškai 7 mm Hg, o diastolinį (apatinis skaičius) – vidutiniškai 5 mm Hg.

Norint gauti tokios naudos, S. Patelas rekomenduoja mankštintis kasdien bent 30-60 minučių. Galima derinti aerobinius pratimus, pvz., aktyvų ėjimą, bėgimą, važiavimą dviračiu, su jėgos ir ištvermės pratimais – sportuoti su nedideliais papildomais svoriais, pratimus kartoti daug kartų.

Dar derėtų nepamiršti, jog yra daugybė būtų, kaip sportuoti nesportuojant – pradedant aktyvia namų ruoša, baigiant kelione pėsčiomis ar dviračiu į darbą.

Subalansuota dieta

Nieko naujo ir negirdėto – gerai subalansuota mityba, reguliarus valgymas padeda išspręsti daugybę sveikatos problemų. JAV Nacionalinis sveikatos institutas yra sudaręs specialią dietą, skirtą mažinti aukštą kraujo spaudimą. Vadinamoji DASH (angl. Dietary Approaches to Stop Hypertension) dieta ragina žmones riboti sodos, druskos, cukraus, sočiųjų riebalų vartojimą ir rinktis daugiau maisto produktų, kuriuose gausu kalio, kalcio ir magnio. Šie elementai padeda atpalaiduoti kraujagyslių sieneles ir sumažinti kraujospūdį.

Apibendrinant, DASH ragina vartoti kuo daugiau daržovių, vaisių, riešutų, sėklų, pupelių, pilno grūdo produktų, žuvies ir mažinti riebaluose kepto, perdirbto maisto.

Mažiau alkoholio

Per didelis alkoholio kiekis gali smarkiai kilstelti kraujospūdį, taigi saikingas jo vartojimas yra labai svarbu.

Anot specialistų, saikingas alkoholio vartojimas – tai vienas gėrimas per dieną moterims ir du – vyrams. Vienas gėrimas, tarptautiniu sutarimu — tai 0,3 l alaus, 0,14 l vyno, apie 0,03 l spirituoto gėrimo.

Anot S. Patelo, sumažinus alkoholio vartojimą, sistolinį kraujospūdį galima sumažinti 2-4 mm Hg.

Meskite rūkyti

Mokslininkų įrodyta, jog rūkymas laikinai pakelia kraujo spaudimą. Taip pat įrodyta, jog nikotinas padidina apnašų kaupimosi arterijose riziką, o ši turintiems aukštą kraujospūdį ir taip yra didesnė. Rūkantieji ir besiskundžiantys aukštu kraujospūdžiu susiduria su didesne širdies ligų bei insulto rizika.

Nusiraminkite

Tyrimais patvirtinta, jog didelis stresas prisideda prie padidėjusio kraujospūdžio. Be to, ilgalaikis stresas vardijamas daugybės širdies sutrikimų priežastimi: jis siejamas su koronarine širdies liga, širdies nepakankamumu, širdies ritmo sutrikimais, pvz., tachikardija.

Kiekvienas su stresu tvarkomės kitaip, todėl svarbu realistiškai įverti savo gyvenimo stresorius ir neskubant atrasti jums tinkančius ir patinkančius streso valdymo būdus. Fizinė veikla, meditacija, sąmoningo kvėpavimo technikos, menų terapijos – yra galybė būdų, kaip tvarkytis su stresu. Svarbiausia – atrasti geriausiai jums veikiantį.