Meno aukcionai rinkos temperatūrą matuoja nuotoliniu būdu

Algirdo Petrulio darbas „Vilnius žiemą“ ARS VIA aukcione parduotas už 3.400 Eur. ARS VIA nuotr.

Meno kūrinių aukcionai nuotoliniu būdu pasaulyje nėra jokia naujiena, – įsigalėjus šiuolaikinėms technologijoms juos pradėjo rengti didieji aukcionų namai – „Christie‘s“, „Sotheby‘s“, ilgainiui ir kiti. „Vilniaus aukciono“ vadovė Simona Skaisgirytė-Makselienė sako, jog su tais didžiaisiais negalime lygintis, todėl pirmasis Vilniaus aukcionas nuotoliniu būdu jiems ir bus pirmasis. Kovo pabaigoje tokį surengė ir Vilniuje veikiantys kiti aukcionų namai – ARS VIA.

Anot Algirdo Petraičio, ARS VIA vadovo, „joks internetas neperteiks gyvos ARS VIA aukciono atmosferos ir azarto salėje“, tačiau pirmas blynas neprisvilo.

„Pasirengimo būsimajam aukcionui finišo tiesiojoje, kai rankose laikėme išspausdintą aukciono katalogą, buvo paskelbtas karantinas. Tai mūsų nesustabdė, o tik paskatino padaryti viską, kad aukcionas įvyktų. Tą ir padarėme. Ir manome, kad jis pavyko – iš 264 lotų parduota 118, tai sudaro 44,96 % visų aukcionui pateiktų lotų“, – sako A. Petraitis. ARS VIA vadovas skaičiuoja, jog per „LiveAuctioneers sistemą“ internetu buvo užsiregistravę 62 dalyviai iš 104, t. y. 59,62%. Vienu metu per šią platformą aukciono eigą stebėjo ir jame dalyvavo apie 200 meno gerbėjų.

„Iš aukcionui pasiūlytų tapybos darbų pirkėjų dėmesį patraukė puikus Kazimiero Stabrausko kūrinys „Grota“ – jis buvo parduotas už 5.000 Eur. Algirdo Petrulio reprezentacinis darbas „Vilnius žiemą“ parduotas už 3.400 Eur. Kaip visuomet buvo paklausūs K. Šimonio, A. Galdiko darbai. V. K. Jonyno kūrinys „New York. Penktoji aveniu“, kurio pradinė kaina buvo 140 Eur, parduotas už 950 Eur – jo kaina pakilo net 6,7 karto“, – vardija A. Petraitis.

Anot jo, šios nelengvos dienos pateikia ne sunkumų, o sukuria naujų galimybių, jomis ARS VIA ir stengsis naudotis

Rinkos termometras

COVID-19 pandemija pakoregavo ir „Vilniaus aukciono“ planus: ir šis aukcionas pirmą kartą vyks tik nuotoliniu būdu. Tiesa, vieno iš brangiausių, bene labiausiai intrguojančių kolekcijos kūrinių – Petro Kalpoko (1880–1945) monumentalios trijų triptikų „Miesto pramonė“, „Ąžuolas“ ir „Žvejai“ kompozicijos, 1939–1940 m. sukurtos Lietuvos banko Kretingos skyriaus centrinei operacijų salei, – pardavimas nukeliamas į geresnius laikus.

„Dėl susidariusios ypatingos situacijos. Dar ne metas“, – VŽ trumpai pakomentavo S. Skaisgirytė-Makselienė. Anot jos, kad ir kaip būtų, balandžio 10 d. vyksiantis LXI „Vilniaus aukcionas“ atkeliauja su stipria kolekcija, „kuri neabejotinai patikrins rinką ir atskleis, ko iš jos tikėtis“: „Meno ir vertybių aukcionus pagrįstai galima vadinti visos rinkos ir šalies ekonomikos termometrais – jie patys pirmieji atspindi besikeičiančią padėtį, iš jos galima numanyti, kas atsitiks ir kitose srityse. Neabejoju, kad šiuo laikotarpiu didelių iliuzijų nepuoselėja nė vienas rimtas meno ir kultūros srities atstovas“.

Rinką aukcionas matuos su 200 lotų kolekcija, suskirstyta į aštuonias temas, atliepiančias nūdienos aktualijas ir sykiu atkreipiančias dėmesį į meno rinkos grynuolius.

Pasak „Vilniaus aukciono“ vadovės, jame bus galima dalyvauti dviem įprastais būdais – iš anksto paliekant „nedalyvaujačio pirkėjo“ anketą arba realiu laiku – telefonu, bei realiu laiku tiesiogiai, prisijungus per minėtąją „LiveAuctioneers“ platformą.

Beje, aukcione bus siūlomas kitas P. Kalpokui priskiriamas darbas, glaudžiai susijęs su minėtaja kompozicija. Tai – apie 1939 m. atliktas pradinis jos eskizas, kuriame vaizduojami dirbantys įvairių profesijų žmonės.

„Ne mažiau įdomūs kiti siūlomi garsių autorių kūriniai, kurių dalis yra pirmoje rubrikoje „In focus: Vilnius“. Čia išsiskiria retai pasitaikančių dailininkų Rafaelio Chwoleso (1913–2002), Bronislovo Jamonto (1886–1957), Eugenijaus Marcino Kazimirovskio (1873–1939) kūriniai. Pastarųjų dviejų dailininkų kūrybą lydi ir ypatingos istorijos.

B. Jamonto kūrinio „Kiemas Vilniaus žydų kvartale“ (1927) kitoje pusėje palikta inskripcija „Iš žymaus Vilniaus gydytojo Šmuelio Aleksandro Libo (1890–1970) kolekcijos“ rodo, kad šis darbas ne tik vaizduoja, bet ir yra itin glaudžiai susijęs su sostinės žydų kvartalu. Manytina, kad iš studijuojančio dailininko darbą įsigijęs gydytojas juo papuošė savo namų, buvusių žydų kvartale adresu Pylimo g. 46, interjerą (dabar ten įsikūręs viešbutis). Vėliau Š. A. Libo su šeima pateko į getą, o iš ten jį išgelbėjo garsioji pasaulio teisuolių trijulė – kunigas Juozas Stakauskas, sesuo Marija Mikulska ir Vladas Žemaitis“, – skelbia aukciono rengėjai.

Pasak jo vadovės, „šio aukciono fokusas kryps ir į menininką Liną Leoną Katiną, žmogų, kuris sugebėjo ignoruoti jam primestą sistemą su visomis jos taisyklėmis, sukurdamas savo pasaulio sistemą ir savo žaidimo taisykles. Dar visai neseniai džiaugėmės, kad šį – jo įsivaizduojamą – pasaulį galės pajusti ne tik „Vilniaus aukciono“, bet ir Nacionalinės dailės galerijos gerbėjai, kur atidaryta ir šiuo metu dėl karantino neveikia jo darbų paroda „Raudona krisdama virsta balta“.

LXI „Vilniaus aukciono“ kolekciją galima apžiūrėti čia.