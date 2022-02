Saugumo sprendimas, sukuriantis naudotojo paveikslà skaitmeninëje erdvëje

Šiame „Blue Bridge“ straipsnio įraše sistemų inžinierius Gintaras Grybas pasakoja apie naujos kartos saugumo informacijos ir įvykių valdymo (SIEM) ir naudotojų elgsenos analitikos sprendimus (angl. User entity and behavior analytic arba UEBA).

podcast::gQgxFSIQ

Susidomėjimą šiais saugumo sprendimais diktuoja poreikis apsaugoti hibridinę IT infrastruktūrą, sudarytą iš įprastų sistemų ir debesų kompiuterijos pagrindu veikiančių, tokių kaip „Office 365“ paslaugos, „Azure“ , AWS ir t. t. Be to, ir karantinas privertė dar aiškiau suvokti, kad dauguma kibernetinių saugumo strategijų, saugumo sprendimai bei politikos veiksmingos tik dirbant organizacijos viduje, o įsigalėjus nuotoliniam darbui pačios svarbiausios sistemos, duomenys ir naudotojai liko beveik be apsaugos.

Daugiau „Blue Bridge“ straipsnių įprastu ir garso formatu rasite adresu bluebridge.lt/it-ziniu-centras.

