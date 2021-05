Pradedančiosioms moterims versle – išskirtinė paskata

Pirmąkart Lietuvos istorijoje pradedančioms agromaisto sektoriaus verslininkėms suteikta galimybė dalyvauti išskirtiniame „EIT FOOD“ projekte „EWA“. Ši pirmaujančios maisto inovacijų iniciatyvos Europos Sąjungoje programa skirta paskatinti moterų įsitraukimą į verslo kūrimą bei atskleisti jų potencialą būti ateitį keičiančių sprendimų inovatorėmis. Norinčiųjų dalyvauti projekte registracija jau startavo ir tęsis iki birželio 13 dienos. Geriausiai pasirodžiusios dvi dalyvės pasidalys 15 000 eurų prizą. Moterys, norinčios sužinoti daugiau apie šį projektą, yra kviečiamos registruotis ir dalyvauti „EWA“ pristatymo renginyje, kuris vyks nuotoliniu būdu birželio 3 d. 10 val.

Programa skirta ankstyvosios stadijos startuolių įkūrėjoms

Projekte kviečiamos dalyvauti moterys, turinčios verslo idėją ar ne vėliau nei prieš dvejus metus pradėjusios vystyti startuolį. Organizatoriai iš verslininkių tikisi idėjų ir sprendimų, kurie turi potencialą teigiamai paveikti maisto sistemą, pagerinti žmonių gyvenimo kokybę ar prisidėti prie tvaresnio ir efektyvesnio mūsų planetos resursų naudojimo. Taip pat pradedantysis verslas neturėtų būti sulaukęs didesnės nei 30 tūkstančių eurų investicijos iš išorinių šaltinių.

Programos vykdytojai atrinks dešimt perspektyviausių jaunųjų verslininkių, kurios 6 mėnesius individualiai dirbs su joms asmeniškai priskirtais patyrusiais mentoriais, dalyvaus fiziniuose ir virtualiuose seminaruose bei mokymų sesijose ir turės galimybę aktyviai išnaudoti tarptautinės tinklaveikos galimybes „EIT FOOD“ bendruomenės rate.

Be to, rudenį vyksiančio finalinio renginio metu, kurį stebės daugiau nei 3 000 kasmetinio tarptautinio „Agromaisto forumo“ žiūrovų, verslininkės dalyvaus pranešimų varžybose. Moterų pristatymus stebės verslo angelai bei potencialūs investuotojai iš visos Europos, o vertinimo komisija, atsižvelgdama į pristatomą startuolio idėją bei per pastarąjį pusmetį pasiektą progresą, išrinks dvi geriausiai pasirodžiusias dalyves. Nugalėtojai bus įteiktas 10 000 EUR, o antrosios vietos laimėtojai – 5 000 EUR čekis.

„Europoje moterys verslininkės sudaro tik trečdalį savarankiškai dirbančių asmenų, o žemės ūkio ir maisto sektoriuje šis skaičius yra dar mažesnis. Tai neabejotinai veikia viso senojo žemyno ekonomiką ir neįgalina viso mūsų turimo potencialo. Yra ne viena priežastis, kuri daro įtaką moterų apsisprendimui žengti verslo kūrimo keliu. Ši programa buvo sukurta tam, kad padėtų įveikti esamus iššūkius bei paskatintų didesnę moterų iniciatyvą imtis lyderystės ir pasiūlyti rinkai pažangius sprendimus“, – teigė Lietuvos inovacijų centro projektų vadovė Daiva Bičkauskė.

Papildomos dėmesys projekto dalyvių įvaizdžiui

„EWA“ programoje pakviestoms dalyvauti pradedančiosios verslininkėms iš Lietuvos bus suteikta galimybė ne tik pateikti savo idėjas investuotojams ar įgyti naudingų žinių startuolių vystymui iš patyrusių profesionalų, bet ir prisistatyti visuomenei. Masinės žiniasklaidos priemonėse pasirodys specialūs išskirtiniai interviu su projekto dalyvėmis, jos taip pat bus aktyviai pristatomos socialiniuose tinkluose.

„Šis projektas, skirtas įgalinti moterų verslininkių potencialą agromaisto sektoriuje, yra išskirtinai svarbus. Moterų drąsa ir lyderystė kurti pažangius sprendimus jau šiandien yra neatsiejama žemės ūkio ir maisto sektoriaus kokybinio šuolio priežastis. Dar aktyvesnis moterų įtraukimas tai tik dar labiau paskatintų. Labai svarbu, kad Lietuvoje nusprendėme skirti ypatingą dėmesį mūsų talentingų moterų viešinimui, nes, tikiu, tai ne tik suteiks papildomos vertės dalyvėms, bet ir taps pavyzdžiu bei paskatins dar daugiau moterų pasukti verslo keliu. Nuoširdžiai skatinu drąsiai registruotis, jei šiuo metu turite tik idėją. Visos į save dėmesį atkreipusios inovatorės turės galimybę ne tik laimėti piniginius prizus šios programos metu, bet ir būti pakviestos toliau dalyvauti įvairiose „EIT FOOD“ projektuose“, – pasakojo „EIT FOOD“ centro Lietuvoje „AgriFood Lithuania DIH“ direktorė Kristina Šermukšnytė-Alešiūnienė.

„EWA“ yra „EIT FOOD“ remiama programa. „EIT FOOD“ – pirmaujanti maisto inovacijų iniciatyva Europos Sąjungoje, siekianti tvaresnės, sveikesnės ir patikimesnės maisto sistemos visame žemyne. Tai prestižiškiausia tokio tipo organizacija ES, o jos tinklas jungia centrus visame kontinente. Daugiau sužinoti apie „EIT FOOD“ organizaciją galite apsilankę jų internetiniame puslapyje.

