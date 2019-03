6 klausimai apie „Windows 7“ eros pabaigą

2020 m. sausio 14 d. „Microsoft“ nutrauks operacinės sistemos „Windows 7“ visų leidimų palaikymą. Gamintojas taip pat paskelbė, kad kovo 12 d. šios operacinės sistemos naudotojus pasieks svarbus atnaujinimas, kurio neįdiegus, palaikymas gali nutrūkti net greičiau nei kitąmet. Taigi – ką jau dabar pravartu žinoti apie „Windows 7” palaikymo pabaigą, migraciją į „Windows 10” ir galimas alternatyvas šiai operacinei sistemai?

Svarbiausiomis įžvalgomis dalijasi „Blue Bridge“ ekspertai – sistemų inžinierius Vidmantas Šulskis ir kibernetinio saugumo specialistas Kęstutis Meškonis.

Kuo ypatingi kovo 12 d. atnaujinimai?

„Windows 7“ atnaujinimai, pasirodysiantys kovo mėnesį – dalis „Microsoft“ pastangų gerinti programinės įrangos saugumą. „Išoriškai tai bus įprastas atnaujinimas, kurio eiliniai naudotojai nepajaus. Įsidėmėti kovo 12 d. datą reikėtų tik sistemų administratoriams, atliekantiems atnaujinimų testavimą ir diegimą. O štai technologiškai šie atnaujinimai labai svarbūs – daug saugumo spragų turintis SHA-1 algoritmas bus keičiamas naujesniu ir saugesniu SHA-2“, – pasakoja „Blue Bridge“ sistemų inžinierius Vidmantas Šulskis.

„Microsoft“ dėmesys programinės įrangos saugumui jau duoda vaisių, pastebi Kęstutis Meškonis. „Nuotoliniu būdu ir neturint jokių teisių išnaudojamų pažeidžiamumų skaičius „Windows“ operacinėse sistemose drastiškai mažėja. Kyla ir juos išnaudojančių programinių kodų kaina juodojoje rinkoje. Tiesa, prastesnė saugumo situacija su lokaliai išnaudojamais „Windows“ operacinės sistemos ir „Microsoft“ klientinės programinės įrangos (pavyzdžiui, interneto naršyklė, „Office“ programų paketas ir kt.) pažeidžiamumais, nes per mėnesį jų randama apie kelias dešimtis“, – komentuoja pašnekovas.

Kovodama su šiais saugumo iššūkiais, „Microsoft“ reguliariai išleidžia atnaujinimus, kurie saugumo spragas „sulopo“. „Tikimasi, kad ilgainiui ir „Windows 10“ išspręs bent dalį opiausių ankstesnių versijų problemų, o dėl saugumo sumetimų į šią versiją skatinama migruoti jau dabar“, – sako K. Meškonis.

Ką reiškia palaikymo nutraukimas?

Kaip ir ankstesnių „Microsoft“ operacinių sistemų, „Windows 7“ palaikymo pabaiga reiškia, kad gamintojas nebesiųs atnaujinimų ir nebetobulins šios operacinės sistemos, tad saugumo požiūriu jos naudotojai prisiima didesnę riziką.

„Vienos populiariausių operacinių sistemų palaikymo pabaiga – svarbi naujiena visiems naudotojams, nors senos operacinės sistemos ir serverių versijos, aplikacijos, nebepalaikomos gamintojų, nesaugių protokolų naudojimas dažnai sutinkamas ir privačiose, ir valstybinėse organizacijose. Viena vertus, tai susiję su tuo, kad naujos programinės įrangos įsigijimas yra brangus. Kita vertus, dalis organizacijų negali atlikti saugumo pagerinimų, nes istoriškai vidinės sistemos naudoja nesaugius protokolus arba nėra suderinamos su naujausiomis programinės įrangos versijomis. Bet kuriuo atveju, „Windows 7“ palaikymo pabaiga turėtų dar kartą priminti, kad programinės įrangos versijų kaita vyksta ne be priežasties, ir paskatinti įvertinti savo galimybes migruoti į „Windows 10“ versiją“, – pasakoja Vidmantas Šulskis.

K. Meškonis primena, kad net naujausios operacinių sistemų versijos pagerina IT saugumą tik nedidele dalimi, tad „Vista“, „XP“ ar kitų senų versijų naudojimas saugumo požiūriu apskritai griežtai nerekomenduojamas, nes rizika patirti kibernetinę ataką – ypač aukšta.

Kokios svarbiausios „Windows 10“ naujovės?

Didesnis saugumas ir naujos funkcijos – ne vienintelės priežastys apsvarstyti migraciją į „Windows 10“.

„Gamintojas planuoja, kad ši versija bus paskutinė – tai reiškia, kad naujos versijos nebepasirodys ir bus nuolat atnaujinama tik „Windows 10“. Viena vertus, tai reiškia, kad bus patogiau, nes nesikeis naudotojo sąsaja, naujos funkcijos ir galimybės bus pasiekiamos greičiau. Kita vertus, tai sukels iššūkių sistemų administratoriams. Šiai versijai ketinama dukart per metus siųsti svarbiausius atnaujinimus, kurių testavimą ir diegimą galima prilyginti migracijai į naują operacinės sistemos versiją“, – pastebi V. Šulskis.

Kokiu būdu įsigyti „Windows 10“?

Akcija, kurios metu „Windows 10“ buvo galima atsisiųsti nemokamai, jau baigėsi, tad ši operacinė sistema – mokama.

„Windows 10“ galima įsigyti nusipirkus licenciją arba rinktis sparčiai populiarėjantį operacinės sistemos nuomos (angl. subscription-based) modelį, kuris ypač aktualus, jeigu dažnai keičiasi kompiuterinių darbo vietų skaičius“, – sako V. Šulskis.

Kaip pasiruošti migracijai?

Ruošiantis migracijai į „Windows 10“ reikėtų atsiminti kelis svarbius dalykus. „Pirmiausia rekomenduočiau įsitikinti, kad vidinės verslo valdymo sistemos suderinamos su „Windows 10“. Tam gali prireikti šių sistemų kūrėjų pagalbos. Papildomo dėmesio reikalauja ir visa įranga, susijusi su šiomis sistemomis – nuo kasos aparatų, bankomatų iki spausdintuvų ir net kompiuterių. Pavyzdžiui, svarbu nepamiršti, kad ruošiantis naudoti „Windows 10 Enterprise“ leidimą labai rekomenduojama pasirūpinti, kad kompiuteriai turėtų TPM lustą. Panašių niuansų yra ir daugiau“, – atkreipia dėmesį V. Šulskis.

Didesnėms organizacijoms gali praversti migracijos strategija, kuri užtikrins, kad persikėlimas į naują operacinę sistemą būtų sklandus ir nesutrikdys darbo.

„Net konsultacijos su IT tiekėju dėl to, kokiu principu įgyvendinti persikėlimą, gali sutaupyti laiko ir pinigų. Daugeliui galėtų praversti profesionali pagalba ir atliekant techninius pasiruošimo migracijai darbus. Testavimas iš esmės yra pats svarbiausias migracijos etapas ir reikalauja daug laiko bei patirties. Galiausiai, naudinga apsvarstyti ir palaikymo galimybes jau „apsigyvenus“ naujojoje versijoje – tam, kad sistemų administratoriams būtų lengviau atlikti rutininius darbus ir spręsti iškilusias problemas“, – pastebi V. Šulskis.

Kokias alternatyvas rinktis?

Ar turint omeny visus praktinius iššūkius, „Windows 7“ palaikymo pabaiga gali tapti proga pagalvoti apie kito gamintojo operacinę sistemą?

„Apie kitą gamintoją kompiuterinėms darbo vietoms galima pasvarstyti, jeigu neturite daugybės įvairių sistemų, su kuriomis kasdien dirba darbuotojai ir apskritai IT nevaidina kertinio vaidmens organizacijos veikloje ar versle. Taip pat – jeigu jums mažiau aktualus užduoties atlikimo greitis, o svarbiausias prioritetas – saugumas. Tokiu atveju, vienas iš variantų galėtų būti „Apple“ produkcija, bet ji iš esmės labiau orientuota į namų vartotojus. Tam tikroms funkcijoms atlikti galima pasitelkti „Linux“ produktus, tačiau dažnam ši operacinė sistema – per sudėtinga naudoti kasdieniam darbui. Apskritai, nei „Apple“, nei įvairios „Linux“ versijos nesiūlo tiek galimybių, funkcijų ir sprendimų, skirtų verslui. Be to, „Microsoft“ pasižymi ne tik sprendimų universalumu ir įvairove, bet ir gera šių sprendimų integracija tarpusavyje. Tai nenuginčijamos „Microsoft“ verslui skirtų produktų stiprybės, todėl rimtesnių konkurentų šiam gamintojui bent kol kas rinkoje nėra“, – svarsto Kęstutis Meškonis.