JK veikiantis lietuvių NT startuolis „Halo.rent“ pritraukė 1,45 mln. Eur

„Halo.rent“ bendraįkūrėjai (iš kairės) Pijus Bratcikov, Benas Baltramiejūnas ir Kipras Gajauskas. Bendrovės nuotr.

Lietuvių kurtas nekilnojamojo turto technologijų („proptech“) startuolis „Halo.rent“ pritraukė 1,45 mln. Eur iš Europos Komisijos bei verslo angelų. Įmonė investiciją planuoja panaudoti technologijos vystymui ir komandos plėtrai Vilniuje bei Londone.

Lietuvių kuriamas sprendimas leidžia automatizuoti administracines užduotis nekilnojamojo turto tarpininkams, taip pat skaitmenizuoti kraustymąsi nuomininkams.

„Platforma skirta NT agentūroms arba didesniems turto valdytojams. Mūsų technologija leidžia skaitmenizuoti nuomininko kelionę nuo to meto, kai jis išsinuomoja būstą. Šiuo metu kraustymosi procesas yra fragmentuotas, nuomininkai turi pereiti per daugybę skirtingų šalių ir procesų, o mes viską leidžiame padaryti per vieną platformą“, – VŽ sako Benas Baltramiejūnas, vienas „Halo.rent“ įkūrėjų.

Platformoje galima susimokėti rezervacijos mokestį, patikrinti kreditingumą, nuotoliniu būdu pasirašyti sutartis, sudaryti automatines nuomos sutartis. Taip pat nuomininkai kraustydamiesi nuotoliniu būdu gali užsisakyti ir papildomas paslaugas, pavyzdžiui, įsigyti draudimą, valymo paslaugas, nuotoliniu būdu sudaryti komunalinių paslaugų sutartis.

Tarp startuolio investuotojų bei patarėjų yra Alvaro Bolivaras, vadovavęs „Ebay“, „Facebook“, „Verizon“ ir „Paypal“ produkto inžinerijos komandoms.

Šiuo metu „Halo.rent“ komandoje dirba 14 žmonių, per artimiausius metus įmonė tikisi pasamdyti bent 10 IT, produkto vystymo, pardavimų ir rinkodaros specialistų. Bendrovės pagrindinis biuras yra Londone, Lietuvoje JK padalinį aptarnauja UAB „Reneza“.

VŽ rašė, kad Lietuvoje įrankius ilgalaikės nuomos administravimui siūlo kitas „proptech“ startuolis – „Properenty“.

