Lietuvių startuolis Omnisend: išsiaiškinome, ko iš tikrųjų nori tie darbuotojai, kurių nori visi

„Being a senior in Lithuania can be great. Especially, if you work at Omnisend“ („Būti senjoru Lietuvoje gali būti puiku. Ypač, jei dirbate Omnisend“). Tokiu didelę darbo patirtį turintiems specialistams skirtu žodžių žaismu paremtą reklamos kampaniją pradėjo lietuvių technologijų įmonė, aptarnaujanti jau daugiau nei aštuoniasdešimt tūkstančių klientų visame pasaulyje.