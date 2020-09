Technologijų sektoriuje – didžiausia darbuotojų kaita: kaip su tuo kovoti?

Technologijų sektorius pasižymi bene didžiausia darbuotojų kaita, rodo tarptautinių tyrimų duomenys. Net ir tokiuose technologijų gigantuose, kaip „Google“ ir „Amazon“, IT specialistai vidutiniškai išdirba vos vienerius metus, parodė „Payscale“ tyrimas. Ne tik IT profesionalų trūkumas, bet ir dažna jų kaita, kelia didelių iššūkių technologijų organizacijoms – kaip išsaugoti IT profesionalus?