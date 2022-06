Jaunieji verslininkai – jau mokykloje: įgyvendinti svajones padeda mentoriai

Lietuvai tampant vis patrauklesne informacinių technologijų (IT) įmonių, startuolių ir vadinamųjų vienaragių vystymui, nemažą indėlį į šalies konkurencingumo didinimą įneša ir mokyklų koridorius dar minantys jaunuoliai. Dažnu atveju sėkmę mokiniams padeda įvairios programos ir jų metu žiniomis besidalinantys profesionalai.

Tiltas į verslo pasaulį

Jaunimo verslumą skatina ne tik valstybė, bet ir privatūs verslai – kuriami įvairūs kursai, akademijos ir panašiai. Viena iš žinomiausių iniciatyvų – „accelerator_x“ programa, kurią organizuoja antreprenerystės ir finansinio raštingumo ugdymo programų lyderė Lietuvoje „Lietuvos Junior Achievement“. Kaip aiškina organizacijos vadovė Andželika Rusteikienė, šia programa siekiama paskatinti patirties neturinčius 9–12 klasių moksleivius kurti jaunąsias bendroves, kurių šiemet daugiau nei 815. Programos metu mokomasi vystyti ir reklamuoti produktą, jį prisistatyti „eXpo“ renginiuose, surinkti realų pradinį kapitalą parduodant akcijas, valdyti įmonės finansus, taip konkuruoti realioje rinkoje ir galiausiai suvokti mokymosi rezultatus.

„Kitaip sakant, padedame pereiti visą verslo kūrimo procesą nuo idėjos iki produkto ir pirmųjų pardavimų. Komandos taip pat ugdo ir labai svarbias 21 amžiaus kompetencijas ir gebėjimus: mokosi viešai kalbėti, diskutuoti, planuoti savo laiką, dirbti komandoje, įsivertinti galimas rizikas. Svarbu ir tai, kad kai kuriems jauniesiems verslininkams prireikia pagalbos sprendžiant atsirandančius iššūkius – juk kuriant jaunąją bendrovę viskas drastiškai pasikeisti gali vos per kelis mėnesius, o kartais rezultatai tokie sėkmingi, kad prireikia rakto nuo į didesnio verslo pasaulio platybes atveriančių durų. Sustyguoti šiuos procesus padeda mentoriai“, – apie programos subtilybes kalba organizacijos vadovė.

Anot jos, vieni mentoriai turi patirties marketingo srityje, kiti – teisėje ar puikiai išmano strategijos bei verslo plano paruošimą, o dar kiti moko moksleivius programavimo ypatybių. Vis aktyviau prie programos jungiasi ir moterims pradėti bei paspartinti karjerą IT bei inžinerijos srityse padedančios mentorystės programos dalyvės. Vieni profesionalai jaunąsias bendroves konsultuoja specifiniais klausimais, kiti tampa ilgalaikiais draugais, su savo komanda susitinka bent kartą per mėnesį, stebi jos progresą ir padeda įveikti iššūkius.

„Mentoriai yra tarsi interaktyvūs vadovėliai, kurie su moksleiviais dalinasi sukaupta patirtimi ir turimomis žiniomis. Neverta pamiršti, kad kartais mentoriai duoda ne tik sėkmei būtinų patarimų, bet ir primena verslo principus, supažindina su rinkos dėsniais, padeda suprasti kaip geriausiai bendrovių kūrėjams žengti pirmyn. Jie neretai ne tik konsultuoja, kritikuoja, bet ir gina, guodžia, motyvuoja, tampa jaunųjų bendrovių kūrėjų draugais. Drąsiai galima sakyti, kad mentoriai – tiltas verslo pasaulio link“, – teigia A. Rusteikienė.

Padeda suvaldyti procesus

Pašnekovei pritaria prie „accelerator_x“ programos prisijungusi ir savo kailiu mentorystę išmėginusi IT sektoriaus profesionalė Skaistė Ramanauskaitė. Tiesa, su mentoryste ji susidūrė kiek anksčiau – dar Programų sistemų bakalauro studijų metu Kauno Technologijos universitete mergina prisijungė prie „Women Go Tech“ iniciatyvos, nes norėjo išgirsti IT sektoriuje jau dirbančių moterų istorijas ir asmenines patirtis. Galiausiai, sukaupusi nemažai patirties ji pati panoro papasakoti apie savo karjeros kelią ir nusprendė tapti „Empowering Girs“ projekto dalimi. Darbo su moksleiviais nebuvo gana, todėl Skaistę sudomino ir mokomoji jaunųjų bendrovių programa – šiuo metu ji bendrauja su keliomis komandomis, konsultuoja, atsako į jų nariams kylančius klausimus.

„Komandos – labai įvairios: štai viena kuria rankų darbo muilus, o kitos orientuojasi į mobiliąsias programėles ir internetinius puslapius. Joms pristačiau, kuo galiu pagelbėti, aptarėme jų kuriamus produktus, tikslus, viziją, socialinių tinklų dizainus bei prekės ženklo spalvinę paletę galinčius padėti susikurti įrankius. Mokiniams lengvai įkandamas idėjų generavimas ir funkciniai reikalavimai, nustebino idėjų aktualumas ir kuriamų produktų atliepimas klientų lūkesčiams. Taip pat – moksleivių motyvacija ir noras konsultuotis. Galiu drąsiai sakyti, kad auga smalsi, aktyvi ir sumani karta, kuri nebijo iššūkių ir turi gerų idėjų pagerinti žmonių kasdienybę“, – pasakoja pašnekovė.

Viena iš Skaistės kuruojamų jaunų bendrovių „SimpleTime“ nusprendė kurti socialinį tinklą, kuriame būtų talpinamos tinklalaidės. Vartotojai galėtų peržiūrėti ištraukas ir nuspręsti, ar nori toliau klausytis tam tikros laidos. Visgi, atsispyrus nuo idėjos reikėjo atlikti nemažai darbų: apsispręsti dėl platformos išvaizdos, suprasti, kaip įmonė valdoma, gauti teorinių ir praktinių žinių, užmegzti naudingus ryšius.

„Renginių metu galėjome pristatyti savo idėjas žmonėms, gauti kritikos, pasiūlymų ir kažką patobulinti. O mentorė padėjo tobulinant prototipą, programuojant ir testuojant, suderinant komandoje atsirandančias nuomones. Tai sunku, ypač kai komanda išsiplėtė nuo 5 iki 29 žmonių“, – džiaugiasi „SimpleTime“ prezidentas Liutauras Kervys, kurio kuriama platforma dienos šviesą turėtų išvysti jau kitų metų vasarį. L.Kervys ir jo komanda susibūrė Vilniaus Simono Daukanto gimnazijoje.

Su žinių trūkumo problema susidūrė ir jaunoji bendrovė „Eye Support“. Jos prezidentas Edvinas pasakoja, kad jo komandai kilo idėja sukurti vartotojus apie elektroninių prietaisų keliamus pavojų, pavyzdžiui, kai per arti veido laikomas mobilusis telefonas, įspėjančią programėlę.

„Didžiausias iššūkis – suprogramuoti programėlę ir susiruošti į renginius. Neturime meninės gyslelės, visos mūsų idėjos atrodė paprastos ir nuobodžios, tad mentoriai pagelbėjo išvystant idėją ir pritaikyti dizainą. Sužinojome, kaip vyksta verslo idėjos vystymas, pasimokėme įvairiausių dalykų. Manau, kad tokios kokybės nebūtume galėję pasiekti savomis jėgomis“, – teigia Kauno Veršvų gimnazistas.

Jaučia abipusį ryšį

„accelerator_x“ programa sulaukia gerų atsiliepimų ir iš pačių mentorių. Juk jie ne tik gali dalintis savo patirtimi, bet ir save realizuoti, gauti naujų įžvalgų ir įdėti nemažą indėlį į visos šalies konkurencingumo didinimą. Apie tai kalba ir S. Ramanauskaitė.

„Šios programos metu turėjau progą susipažinti su daug jaunų ir motyvuotų mokinių ir pagerinti savo bendravimo bei viešojo kalbėjimo įgūdžius. O jie gali būti panaudojami karjeroje ir asmeniniame gyvenime“, – neabejoja pašnekovė.

A. Rusteikienė priduria, kad nauja patirtis didelei daliai mentorių, ypač – besisukančių verslo pasaulyje, padeda iš naujo pažvelgti į tam tikras problemas. Kartais net rasti atsakymus į rūpimus, iš pažiūros itin sudėtingus klausimus.

„Darbas su moksleiviais neretai įkvepia ir nustebina. Tai puiku galimybė ištrūkti iš kasdieninės darbo rutinos: kartais kasdieniai darbai tampa mums įprasti, bet dažniausiai būtent apie juos moksleiviai klausia mentorystės metu. Be to, jaunųjų bendrovių kūrėjai yra drąsūs ir besidomintys juos supančia aplinka, įvairiais procesais, todėl pažintis su jais padeda suprasti šiuolaikinės kartos poreikius, mąstymą ir net leidžia užsiauginti jaunuosius talentus. Galiu drąsiai teigti, kad mentorystė – abipusiškai naudingas procesas“, – įsitikinusi „Lietuvos Junior Achievement“ vadovė.

Apie „Lietuvos Junior Achievement“

„Lietuvos Junior Achievement“ yra nevyriausybinė organizacija, jaunimo antreprenerystės ir finansinio raštingumo ugdymo programų lyderis Lietuvoje. Organizacijos programas finansuoja privatūs rėmėjai ir fondai: strateginiai poveikio investuotojai SEB bankas ir „Moody‘s Lietuvoje“ bei strateginiai investuotojai „UPS“, „Narbutas“, „Scandagra“, partneriai „Coca-Cola Foundation“, „MJJ fondas“ ir kiti. Daugiau informacijos apie organizaciją rasite www.lja.lt