Imamasi palaipsniui švelninti karantiną

Leista atnaujinti ribotą slidinėjimo trasų darbą. Tokį sprendimą pirmadienį priėmė Vyriausybė, atsižvelgdama į Ekstremaliųjų situacijų komisijos siūlymą. Be to, dar šią savaitę bus sprendžiama dėl dalies ne maisto prekių parduotuvių, grožio salonų atvėrimo. Paskelbta apie planus iki vasario pabaigos sugrąžinti pradinukus į mokyklas. Kol kas išlieka judėjimo tarp savivaldybių draudimas, bet netrukus ir jį planuojama švelninti.

Tekstas papildytas naujais komentarais apie planus dėl karantino švelninimo priemonių.

Vyriausybės ekstremalių situacijų komisija (VESK) pirmadienį svarstė galimus karantino atlaisvinimus.

Agnė Bilotaitė, vidaus reikalų ministrė, VESK pirmininkė, pranešė, kad Komisijos posėdžiui buvo pristatyta karantino atlaisvinimo etapais strategija. Ji paremta sausio pradžioje pateiktais ekspertų vertinimais, tačiau tebėra toliau derinamas tarp institucijų ir šį trečiadienį galutinis variantas bus pateiktas patvirtinti Vyriausybės posėdyje.

Plane numatyti keturi atlaisvinimų etapai. Pranešta, kad karantino režimo ribojimus planuojama peržiūrėti kiekvieną savaitę, o sprendimus dėl suvaržymų atlaisvinimo priimti atsižvelgus į sergamumo rodiklius ir teigiamų testų dalį šalyje.

Pirmasis leidimas – slidinėjimo trasoms

Kartu VESK pasiūlė ministrų kabinetui jau šią savaitę patvirtinti kelis karantino atlaisvinimus.

Dar pirmadienį surengtas Vyriausybės posėdis, kuriame priimtas sprendimas dėl slidinėjimo trasų riboto darbo leidimo.

A. Bilotaitė pabrėžė, kad bus bilietus bus galima įsigyti tik elektroniniu būdu, o lankytojai turės būti registruojami iš anksto.

„Svarbu paminėti, kad judėjimo tarp savivaldybių ribojimas išlieka ir tai reiškia, kad slidinėjimo centrai galės aptarnauti tik savo savivaldybės žmones“, – teigė ministrė.

Priimtajame Vyriausybės nutarime nurodoma, kad „teikti slidinėjimo įrangos nuomos ir kitas nei slidinėjimo trasų paslaugas lauko slidinėjimo trasų paslaugų teikimo vietose draudžiama“.

„Slidinėjimo trasų paslaugų teikimo vietoje turi būti užtikrintas lankytojų srauto ribojimas – didžiausias vienu metu leidžiamas lankytojų skaičius apskaičiuojamas pagal veikiančių keltuvų skaičių: vienam keltuvui gali tekti ne daugiau kaip 30 lankytojų“, – priduriama priimtajame nutarime, kuris įsigalioja jau pirmadienį.

Dar tarsis su ekspertais

Arūnas Dulkys, sveikatos apsaugos ministras, po VESK posėdžio informavo, kad priimtas sprendimas siūlyti Vyriausybei šį trečiadienį patvirtinti leidimą dirbti „ne tik maisto produktais, bet ir kitomis nebūtinosiomis prekėmis prekiaujančioms parduotuvėms, kurios turi atskirą įėjimą“.

„Siūloma leisti ir tam tikras paslaugas, pvz., grožio salonų darbą. Žinoma, turės būti laikomasi tam tikrų ribojimų“, – sakė A. Dulkys.

Tačiau ar tikrai bus priimti sprendimai dėl dalies parduotuvių ir grožio salono atvėrimo šią savaitę, dar bus sprendžiama po papildomų konsultacijų su ekspertais.

Be to, nei A. Dulkys, nei ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė kol kas nesako, nuo kurios konkrečios datos galėtų įsigalioti sprendimai dėl dalies parduotuvių ir kirpyklų atvėrimo. Esą dėl to bus sprendžiama Vyriausybės posėdyje šį trečiadienį.

Lietuvoje karantinas paskelbtas pernai lapkričio 7 d., nuo gruodžio 16 d. jo režimas sugriežtintas ir praėjusią savaitę pratęstas iki kovo pradžios. Šiuo metu šalyje uždaryta daugelis parduotuvių, sporto ir laisvalaikio praleidimo vietų, apribotas žmonių judėjimas tarp savivaldybių ir susibūrimai tiek namuose, tiek viešose vietose.

Susisieja su sergamumo rodikliais

Vidaus reikalų ministrė po VESK posėdžio taip pat informavo, kad kol kas išlieka judėjimo tarp savivaldybių draudimas. Šių ribojimų tarp savivaldybių galėtų būti atsisakoma pasiekus 100 atvejų sergamumo rodiklį.

„Jei pasieksime 100 atvejų šimtui tūkstančių gyventojų per 14 d., o teigiamų testų dalis bus ne didesnė nei 4%, tokiu atveju galima kalbėti apie ribojimo atsisakymą, išskyrus tas savivaldybes, kuriose susirgimų skaičius būtų didesnis nei 100“, – sakė A. Bilotaitė.

Pasak jos, apskritai pradėti priiminėti sprendimus dėl judumo tarp savivaldybių atlaisvinimų galima būtų tuomet, kai sergamumo rodiklis nukristų iki 200 atvejų: „Kalbėti apie tam tikrus atlaisvinimus šioje srityje bus galima tuo atveju, jei sergamumo rodiklis bus mažesnis nei 200 atvejų šimtui tūkstančių gyventojų per 14 d., o teigiamų testų dalis bus mažesnė nei 10%. Tada galėsime kalbėti ir svarstyti galimybę atlaisvinti judėjimą tarp žiedinių ir miesto savivaldybių. Kai naujų atvejų rodiklis bus mažesnis nei 150, o teigiamų testų dalis bus ne didesnė nei 5%, tuomet bus galima svarstyti, kad ribojamas judėjimas tarp savivaldybių būtų tik savaitgaliais ir švenčių dienomis.“ Pirmadienį paskelbtais duomenimis, Lietuvoje šimtui tūkstančių gyventojų per pastarąsias 14 d. tenka 443,1 naujo koronaviruso atvejo.

Mažiau kaip 500 susirgimų riba buvo pasiekta praėjusios savaitės viduryje, savaitgalį apie tai paskelbė sveikatos apsaugos ministras.

Judėjimo kontrolė tarp savivaldybių vykdoma nuo gruodžio vidurio, kai dėl spartaus koronaviruso plitimo buvo sugriežtintas lapkričio pradžioje įvestas karantino režimas.

Praėjusią savaitę judumo ribojimai, kaip ir karantinas, pratęsti iki vasario pabaigos.

Į mokyklas turėtų grįžti dar vasarį

Pradinukai į mokyklas galėtų grįžti jau vasario pabaigoje, jeigu sergamumo rodikliai ir toliau mažės, sakė švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

„Planuojame, kad pradinukai galėtų grįžti į mokyklas dar vasario pabaigoje po atostogų, tačiau tai taps realu tik tada, kai sergamumo koronavirusu rodiklis bus mažiau kaip 200 atvejų šimtui tūkstančių gyventojų, o teigiamų testų dalis – mažiau kaip 10%“, – per spaudos konferenciją po VESK posėdžio sakė ministrė.

Abiturientai, pasak jos, į mokyklas galėtų pradėti grįžti sergamumo rodikliui siekiant 150 atvejų šimtui tūkstančių gyventojų, o teigiamų testų daliai sudarant ne daugiau kaip 5%.

Pasak J. Šiugždinienės, šie VESK siūlymai dar bus derinami su ekspertais.

„Labai svarbu mokytojų vakcinacija. Ji jau prasidėjo ir tikimės, kad ji eisis gerai ir ikimokyklinio ugdymo ir pradinio ugdymo įstaigų mokytojai bus paskiepyti, labai tikimės, per vasario mėn.“, – teigė švietimo ministrė.

Didesnė dalis moksleivių, išskyrus pradinukus, į nuotolinį ar mišrų mokymą perėjo nuo pernai lapkričio 7-osios, įvedus antrąjį karantiną. Nuo gruodžio vidurio priėmus sugriežtinimus, pereita prie visuotinio nuotolinio mokymo, pradinukai išleisti atostogų, o nuo sausio taip pat mokosi tik nuotoliniu būdu. Nuotolinis mokymas buvo įvestas ir per pirmąjį karantiną pernai pavasarį.

Vyriausybė nuo sausio 21 d. leido į mokyklas grįžti visų klasių moksleiviams, kurie patiria sunkumų mokydamiesi iš namų.