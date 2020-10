VRK atmetė LLRA reikalavimą netvirtinti daugiamandatės rinkimų rezultatų

Valdemaras Tomaševskis, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškųjų šeimų sąjungos pirmininkas. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Visuomenininko Andriaus Tapino vykdyta kampanija, nukreipta prieš Lietuvos lenkų rinkimų akciją-Krikščioniškųjų šeimų sąjungą (LLRA-KŠS), laikytina neigiama politine reklama, bet ji nepažeidė galiojančių įstatymų, todėl nėra pagrindo netvirtinti Seimo rinkimų rezultatų daugiamandatėje apygardoje. Tokį sprendimą šeštadienį po tris valandas trukusių diskusijų balsų dauguma priėmė Vyriausioji rinkimų komisija (VRK).

Tekstas papildytas VRK išvadomis dėl to, kad Panerių-Grigiškių ir Kėdainių apygardose nėra konstatuotas rinkimų įstatymų pažeidimas.

Prieš tvirtindama galutinius Seimo rinkimų rezultatus Komisija savo posėdyje svarstė LLRA-KŠS skundą su prašymu dėl „šiurkščių rinkimų tvarkos pažeidimų“ netvirtinti rezultatų daugiamandatėje apygardoje.

Šiurkščiu pažeidimu ši partija vadina visuomenininko, laidų vedėjo A. Tapino vykdytą kampaniją, kuria siekta, kad Valdemaro Tomaševskio vadovaujama LLRA-KŠS nepatektų į Seimą. A. Tapinas feisbuke prieš Seimo rinkimus paskelbė akciją „Viso gero, Voldemortai“, ja raginta aktyviai dalyvauti Seimo rinkimuose, kad mažėtų procentinė LLRA-KŠS balsų dalis, nurodė sąskaitą, į kurią pervedant pinigus buvo galima paremti kampaniją. Vėliau jis feisbuke pranešė, kad iš viso surinkta 15.000 Eur. Iš jų 5.000 Eur buvo panaudota 300.000 vienetų leidinio „Viso gero, Valdemarai?“ spausdinimui, 1.200 Eur – rinkimų stebėtojų kuro ir transporto išlaidoms.

LLRA-KŠS per Seimo rinkimus surinko 4,82% rinkėjų balsų ir neperkopusi 5% kartelės daugiamandatėje apygardoje į Seimą nepateko. Įveikti barjerui jai pritrūko apie 2.000 balsų įveikti barjerą. Trys šios partijos kandidatai išrinkti vienmandatėse apygardose.

VRK savo priimtame sprendime konstatavo, kad leidinys „Viso gero, Valdemarai?“ „yra laikytinas neigiama LLRA-KŠS politine reklama“.

Bet Komisijos narių balsų dauguma nebuvo patvirtinta nuostata, kad šios neigiamos politinės reklamos finansavimas „pažeidžia Politinių kampanijų finansavimo įstatymo reikalavimus“. Diskusijos VRK posėdyje metu kalbėta, kad galiojantys įstatymai niekaip nepakankamai reglamentuoja trečiųjų asmenų dalyvavimo politinėje kampanijoje tiek vykdant teigiamą politinę reklamą kurios nors partijos ar kandidato naudai, tiek ir vykdant neigiamą. Todėl pabrėžta, kad A. Tapino inicijuota kampanija prieš LLRA-KŠS negali būti laikoma galiojančių teisės aktų pažeidimu, tuo labiau, tai nėra laikoma šiurkščiu pažeidimu.

Tad buvo netenkintas LLRA-KŠS reikalavimas netvirtinti daugiamandatės apygardos balsavimo rezultatų, nes, pagal įstatymus, pagrindas jų netvirtinti atsiranda tik tuo atveju, jeigu yra konstatuojamas šiurkštus pažeidimas.

VRK perduos Visuomenės informavimo etikos komisijai surinktą tyrimo dėl LLRA-KŠS skundo medžiagą, taip pat kreipsis į Seimą, „kad būtų svarstoma būtinybė reglamentuoti trečiųjų asmenų dalyvavimą politinėje kampanijoje numatant finansavimo šaltinius, deklaravimo ir žymėjimo prievolę bei galimą išlaidų limitą“.

Analogišką skundą LLRA-KŠS pateikė ir dėl vienmandatės Panerių-Grigiškių apygardos rezultatų. Joje šios partijos kandidatė Renata Cytacka nepateko į antrąjį rinkimų turą 93 balsų skirtumu. VRK perskaičiavus balsus šioje apygardoje, aptikta įvairių pažeidimų.

Tačiau šio šeštadienio posėdyje VRK nepritarė LLRA-KŠS reikalavimui paskelbti rinkimų rezultatus šioje apygardoje negaliojančiais.

LLRA-KŠS deleguotas VRK narys Valdemaras Urbanas pačios Komisijos sprendimu buvo nušalintas nuo šių klausimų svarstymo – už tai balsavo 5 VRK nariai, 2 buvo prieš ir 2 susilaikė.

Be to, šeštadienio posėdyje VRK patvirtino išvadą, kad Darbo partijos pirmininko Viktoro Uspaskicho inicijuota tradicinė „Ledų šventė“ Kėdainiuose, per kurią žmonėms nemokamai dalinti ledai, nėra pripažįstama politine kampanija ar rinkėjų papirkinėjimu, nes šis politikas oficialiai nekandidatavo į Seimą, nors viešojoje erdvėje ir agitavo už savo partiją. Tad ir Kėdainių atveju, anot VRK, nėra būtinybės naikinti balsavimo rezultatų apygardoje.

Komisijos sprendimai gali būti skundžiami teismui. LLRA-KŠS neatmeta tokios galimybės. Ši partija taip pat kreipėsi į prezidentą ir Seimą, kad būtų inicijuotas kreipimasis į Konstitucinį Teismą dėl Seimo rinkimų rezultatų pripažinimo negaliojančiais.