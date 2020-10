Beveik pusė naujų koronaviruso atvejų nustatyta Šiaulių apskrityje

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Iš 104 naujų koronaviruso atvejų 40 registruota Šiaulių apskrityje, sekmadienį praneša Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC).

Taip pat 29 atvejai patvirtinti Vilniaus, 23 – Kauno apskrityse. Dar 6 susirgimai fiksuoti Klaipėdos, 3 – Utenos, 2 – Marijampolės ir vienas – Panevėžio apskrityse.

Po kontakto su sergančiaisiais, epidemiologų vertinimu, užsikrėtė 76 asmenys, iš jų 59 yra siejami su židiniais.

Per praėjusią parą registruota 10 atvejų, kurie yra siejami su protrūkiu viename iš Šiaulių universiteto (ŠU) kursų. Iš jų aštuoni registruoti Šiaulių apskrities ir po vieną – Klaipėdos bei Utenos apskričių gyventojams. Iš viso šiame protrūkyje užsikrėtė 23 žmonės. Kaip anksčiau teigė NVSC, židinyje stebimos sąsajos su COVID-19 atvejais Raseiniuose.

4 nauji atvejai patvirtinti Radviliškio ligonine. Visi užsikrėtusieji yra antriniai atvejai – ligoninėje nedirba ir nėra joje gydomi.

NVSC teigimu, taip pat toliau fiksuojami atvejai, siejami su Radviliškyje veikiančia siuvykla „Danijus“. Per praėjusią parą registruota 12 naujų atvejų, iš kurių 11 yra darbuotojai ir vienas antrinis atvejis.

Be to, Šiaulių apskrityje registruotas naujas židinys. COVID-19 liga patvirtinta dviem Sidabravo žemės ūkio bendrovės darbuotojams. Iš viso šiuo metu registruoti trys susiję infekcijos atvejai.

Vilniaus apskrityje registruoti du atvejai, siejami su šokių studija „City dance“. Iš viso su protrūkiu siejami 46 susirgimai.

Per praėjusią parą po vieną atvejį registruota protrūkiuose, siejamuose su Vilniaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu (iš viso 3 susirgimai), su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu (iš viso 7 susirgimai), su pučiamųjų instrumentų orkestru „Trimitas“ (iš viso 6 susirgimai), su šokių studija „Šokių harmonija“ (iš viso 13 susirgimų).

Taip pat vienas naujas atvejis Vilniaus apskrityje yra susijęs su židiniu Valstybiniame Kauno muzikiniame teatre. Be to, Vilniaus apskrityje registruoti 3 nauji protrūkiai. Pirmasis – Vilniaus vaikų darželyje „Šviesos slėnis“, kur infekcija patvirtinta vienam darbuotojui. Antrasis naujas židinys registruotas Vilniuje veikiančioje įmonėje „Echo Stamp“. Koronaviruso infekcija patvirtintas vienam iš darbuotojų. Nustatyta, kad jis bendravo su anksčiau užsikrėtusiu kolega, kuriam infekcija patvirtinta spalio 2 d. Pirmojo asmens užsikrėtimo aplinkybės siejamos su ledo ritulio varžybomis Elektrėnuose.

Trečiasis naujas židinys Vilniuje registruotas sporto klube ir sveikatingumo centre „Alfa Steps“. Koronavirusas patvirtintas dviem asmenims – darbuotojui ir lankytojui.

Kauno apskrityje, Raseinių rajone, įsikūrusiuose Blinstrubiškių socialinės globos namuose koronavirusinė infekcija patvirtinta 5 darbuotojams. Iš viso čia registruotas 61 atvejis: 17 darbuotojų, 40 gyventojų ir keturi antriniai atvejai.

Be to, Raseiniuose registruoti ir trys nauji židiniai. Pirmasis siejamas su Ariogalos gimnazija, kur susirgimas patvirtintas darbuotojui. Čia iš viso registruoti du susiję atvejai. Antrasis – „Nemuno vaistinėje“, kur praėjusią parą taip pat patvirtintas vienas užsikrėtimo atvejis. Trečiasis – Raseinių socialinių paslaugų centre, kur taip pat patvirtintas vienas naujas atvejis.

Kaune vienas naujas atvejis yra siejamas su protrūkiu Erudito licėjuje – susirgo mokinys. Dar vienas atvejis Kaune siejamas su protrūkiu Kauno vyriausiajame policijos komisariate.

Šiuo metu epidemiologams dar nepavyko nustatyti, kaip užsikrėtė 26 asmenys.

Be to, per praėjusią parą registruoti du įvežtiniai atvejai: iš Ukrainos ir Baltarusijos.

Lietuvoje iš viso patvirtinti 5185 COVID-19 ligos atvejai, tebeserga 2577 asmenys, 2495 – pasveiko.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.