Pasidalykime savo sėkmės formulėmis

Naujuosius Lietuva pasitiko kaip ir dera ekonominį pakilimą išgyvenančiai šaliai – blizgiai, spalvingai ir triukšmingai. Šventinį išradingumą demonstravo ir didieji miestai, ir nedidelės provincijos bendruomenės. Daugelio šeimų stalai išsiskyrė gausa ir kulinarine išmone. Buvo smagu. Juo labiau kad dažnas pasinaudojo lyg sėkmingoje loterijoje iškritusių laisvadienių gausa ir pasilepino iš širdies pagal savo supratimą ir kišenės gylį. Tad nenuostabu, kad po tokio švenčių maratono pirmoji naujų metų darbo diena net priminė mokyklos laikų keistai nostalgišką rugsėjo 1-osios jausmą.

Bet keisčiausia yra tai, kad kaskart metų lūžyje į Naujuosius kažkodėl sudedame visus neišsipildžiusius lūkesčius ir aibę naujų vilčių, tikėdamiesi kokio nors neapčiuopiamo tokiomis akimirkomis pokyčio. Šiemet šį jausmą dar labiau kursto magiškai atrodantis skaičius 2020. Atsižvelgiant į numerologiją ir astrologiją, atėję metai laikomi Mėlynosios ir Sidabrinės Žiurkės metais. Nors daugumai šis gyvūnėlis nėra itin simpatingas, jis pasižymi bent keliomis savybėmis, į kurias tikrai vertėtų atkreipti dėmesį visiems sprendimų priėmėjams: tai – protingas gyvūnas, puikiai orientuojasi aplinkoje ir labai atsakingai rūpinasi savo šeima. Po politiškai ir ekonomiškai sujauktų praėjusių metų norėtųsi, kad Lietuvoje rastųsi daugiau tokiomis savybėmis pasižyminčių žmonių, juo labiau kad šį rudenį rengsime 8-us nuo Nepriklausomybės atkūrimo Seimo rinkimus.

„Verslo žinios“ 2020-uosius pradeda pažymėdamos savo veiklos 25-metį. Prieš ketvirtį amžiaus, sausio 4-ąją, dienos šviesą išvydo pirmasis tuomet dar savaitraščio numeris. Tai buvo kokybiškai kitoks leidinys rinkoje ne tik dėl rausvo popieriaus ar spalvotų iliustracijų. Sekdami geriausių pasaulio verslo laikraščių tradicijomis tekstų iliustracijoms pasitelkėme lig tol neregėtą Lietuvos žiniasklaidoje gausią infografiką ir unikalų, labiau Vakarų šalių populiariems leidiniams būdingą, išraiškingą puslapių dizainą. Toks originalus rimto turinio ir dinamiško formato derinys tapo reiškiniu tuometėje nespalvotoje šalies žiniasklaidoje, kurios didžiąją dalį sudarė straipsnių „paklodės“ ir liūdnos šlovės kriminalinės kronikos. Stebinti, skatinti dalytis gerąja verslo praktika, patirtimi ir žiniomis – tokia buvo mūsų misija 1995 m., tokia savo esme ji išliko iki šių dienų. Prieš ketvirtį amžiaus išleisto pirmojo „Verslo žinių“ numerio redakcinėje skiltyje rašėme: „Matykite mumyse savo partnerius. Mūsų tiksli ir bešališka informacija turėtų padėti Jums priimti sprendimą. Laiku ir teisingą.“

„Verslo žinių“ kolektyvas pagrįstai didžiuojasi tuo, ką nuveikė per daugiau nei du dešimtmečius. Kažkas leidinio turinį yra skambiai pavadinęs Lietuvos kapitalizmo kronikomis. Šiandien, vartant archyvinę medžiagą, lieka gailėtis, kad laikas ir informacijos gausa, deja, gena užmarštin mūsų prisiminimus. Retas jau prisimena, kad buvome pirmieji sukūrę Nacionalinės vertybinių popierių biržos indeksus ir vieninteliai taip nuosekliai stebėjome (ir stebime) prekybą akcijomis. Neabejojame, jog dažnas nustebs sužinojęs, kad „Verslo žinios“ taip pat buvo pirmoji šalies žiniasklaida, 1999 m. įkėlusi savo turinį į internetą. Išsaugotas laikraščio archyvas, kuriame yra 5.143 numeriai, byloja neįtikėtinas verslo istorijas, kurias skaitinėdami su nuostaba galime konstatuoti, kiek daug pasiekė Lietuva ir jos verslas per šį laikotarpį. Kelyje būta visko – ir skausmingų pamokų, ir saldžių pergalių, tačiau tekstai neleis meluoti – esame sėkmės lydima tauta, sugebėjusi bendromis pastangomis it Feniksas pakilti iš sovietinės sistemos pelenų iki išsivysčiusios Europos valstybės. 2020 m. ketiname vis priminti šio virsmo atspindžius, vartydami turtingą įvairių metų „Verslo žinių“ archyvą.

„Verslo žinios“ neabejotinai yra viena iš daugelio Lietuvos sėkmės istorijų, kurios esmę apibūdina trys žodžiai: žinios, atkaklumas ir entuziazmas. Mes tai vadiname „Verslo žinių“ sėkmės formule, kuria Žiurkės metais mielai dalijamės su jumis, mieli skaitytojai. Juk, anot astrologų, įžengę į šio protingo gyvūno metus, vieni kitiems turime dovanoti žinias ir išmintį. Ne veltui sakoma, kad, dalydamiesi su kitais, turtėjame ir patys. Tegul tai būna visų 2020 m. mūsų darbų leitmotyvas.

