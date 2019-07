Vyriausybė padidino MMA 

Nuo 2020 m. sausio 1 d. minimali mėnesio alga (MMA) Lietuvoje iki mokesčių sudarys 607 Eur ir bus 9,4% didesnė nei yra dabar – 555 Eur.

Tokį sprendimą trečiadienį priėmė Vyriausybė.

Skaičiuojama, kad gaunančiųjų MMA pajamos „į rankas“ turėtų padidėti nuo 396 iki 425–445 Eur, priklausomai nuo to, kiek kils neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD).

MMA padidinimui iš valstybės biudžeto kitąmet prireiks apie 17 mln. Eur. Finansų ministerija, kuri dabar rengia biudžeto projektą, deklaravo neprieštaraujanti MMA padidinimui, todėl įtrauksianti papildomas išlaidas į biudžetą.

„Į rankas“ priklausys nuo NPD

Trišalė taryba gegužės pabaigoje nesusitarė, kiek nuo 2020 m. turėtų didėti MMA. Profesinių sąjungų ir Vyriausybės atstovai siūlė minimalią algą didinti iki 607 Eur, tuo metu darbdaviai siūlė 580 Eur ribą.

Socialinės apsaugos ir darbo ministrerija beveik mėnesį su kitomis institucijomis derino pasiūlymą MMA nuo 2020-ųjų pradžios padidinti iki 607 Eur pagal naująją mokesčių sistemą arba iki 471 Eur pagal senąją.

Nuo šių metų MMA padidėjo 7,5% ir siekia 555 Eur pagal naują mokesčių skaičiavimą arba 430 Eur pagal senąją, taikytą iki 2019 m. sausio 1-osios.

[infogram id="minimali_menesio_alga" prefix="oBh" format="interactive" title="Personalas: minimali mėnesio alga"]

Atskaičius mokesčius toks atlyginimas „į rankas“ šiuo metu siekia 396 Eur. Padidinus MMA „popieriuje“ iki 607 Eur ji „į rankas“ siektų nuo 425 iki 445 Eur. Tikslus padidėjimas paaiškės po to, kai bus apsispręsta, kokio dydžio kitąmet bus NPD.

Pagal pirminį, pernai patvirtintą pasiūlymą NPD 2020 m. turėjo būti padidintas nuo šiemetinių 300 iki 400 Eur. Jeigu taip ir atsitiktų, kitąmet pakeltasis MMA „į rankas“ siektų 445 Eur. Tačiau dabar valdantieji jau siūlo svarstyti perpus kuklesnį NPD didinimą 2020-aisiais – iki 350 Eur. Tokiu atveju gaunančiųjų MMA realios pajamos padidėtų iki 437 Eur. Jeigu ir kitąmet liktų šiemetinis NPD lygis, išmokėtasis MMA pasiektų 425 Eur.

Verslininkai skeptiški

Linas Kukuraitis, socialinės apsaugos ir darbo ministras, Vyriausybės posėdyje sakė tikįs, kad „MMA padidinimas stums aukštyn ir kitus darbo užmokesčius“.

„Mažas pajamas gaunančių žmonių padėtis buvo pagerinta įtvirtinus „Sodros“ įmokų grindis, kurios reiškia, jog, pavyzdžiui, puse etato už pusę minimalios algos dirbantis darbuotojas vis tiek įgyja pilnas socialines garantijas nuo minimumo“, - pridūrė L. Kukuraitis.

Derinant MMA pakėlimą Vyriausybė gavo teigiamus atsiliepimus iš profesinių sąjungų atstovų, tačiau neigiamus – iš darbdavių.

Lietuvos pramonininkų konfederacija nurodė, kad nepritaria minimalios algos pakėlimui, nes „toks didinimas neatitinka esamos ekonominės situacijos verslo aplinkoje“. Tam nepritaria ir Lietuvos laisvosios rinkos institutas: „Tarptautinės organizacijos perspėja dėl spartaus atlyginimo augimo, sulėtėjusio darbo produktyvumo augimo ir dar 2016 m. rekomendavo pristabdyti MMA didinimą. Be to, MMA didinimas ypač neigiamai atsilieps mažai pelningoms, prastesnėje finansinėje padėtyje esančioms, ar santykinai daug MMA uždirbančių žmonių įdarbinančioms įmonėms, pvz., kurioms reikia daugiau nekvalikfikuotos darbo jėgos.“

Socialiniai partneriai yra apsisprendę, kad MMA turi sudaryti 45-50% vidutinės algos. Patvirtinus 607 Eur MMA, ji, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skaičiavimu, siektų 47,5% dabartinio vidutinio darbo užmokesčio.

Tik už nekvalifikuotą darbą

Lietuvos biudžetinėse įstaigose minimalią algą gauna apie 28.000 darbuotojų. Iš viso Lietuvoje apie 156.000 žmonių gauna MMA arba mažiau. Tai sudaro apie 12% visų dirbančiųjų.

Pagal pastaruosius dvejus metus veikiantį Darbo kodeksą, minimali alga Lietuvoje gali būti mokama tik už nekvalifikuotą darbą.

Keisis įvairūs dydžiai

Socialinės apsaugos ministerijos trečiadienį išplatintame pranešime nurodoma, kad padidinus MMA keisis ir „Sodros“ įmokų grindys, kai žmogui apskaičiuotas darbo užmokestis yra mažesnis negu MMA, bet jam užtikrinamos minimalų atlyginimą gaunančio asmens socialinės garantijos. Taip pat padidės savarankiškai dirbančių asmenų ir savarankiškai privalomuoju sveikatos draudimu besidraudžiančių asmenų įmoka už mėnesį. Šiuo metu minimali įmoka yra 38,74 Eur per mėnesį. Ji padidės 3,63 Eur ir sieks 42,37 Eur.

Keisis ir verslo liudijimų socialinio draudimo įmokos. Žmonės, kurie verčiasi individualia veikla turėdami verslo liudijimą, draudžiami pensijų socialiniu draudimu, o šių asmenų socialinio draudimo įmokos skaičiuojamos nuo MMA. Ūkininkų ir jų partnerių, kurių pajamos mokestiniu laikotarpiu nėra apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu ir kurie nedeklaruoja individualios žemės ūkio veiklos pajamų, mėnesio socialinio draudimo įmokos apskaičiuojamos ir sumokamos nuo MMA.

Keisis privalomojo sveikatos draudimo įmokų žemutinė riba per metus visiems savarankiškai dirbantiems asmenims, tiek deklaruojantiems pajamas, tiek mokantiems nuo minimalios algos. Įmokos per metus negalės būti mažesnės kaip 6,98% nuo 12-os MMA. Mažų ūkių savininkų sveikatos draudimas per metus sudarys ne mažiau nei 2,33% nuo 12-os MMA.

Padidinus MMA iki 607 Eur, pastovioji nedarbo draudimo išmokos dalis, tiesiogiai priklausanti nuo MMA, padidės 9,3% arba 12 Eur nuo 129 iki 141 Eur.

Taip pat keisis ir iš Garantinio fondo mokamos darbuotojams priklausančios išmokos, kuomet darbdavys tampa nemokus: darbo užmokestis, piniginė kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas, išeitinės išmokos, apmokėjimai už prastovas.