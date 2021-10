Klimatui neutralus verslas – kelionė su „Neptūno“ ženklu

Klimatui visiškai neutralus verslas ir partnerystės projektai, kurie maksimaliai sumažina anglies pėdsaką visoje tiekimo grandinėje. Varėnoje veikianti natūralaus mineralinio vandens „Neptūnas“ gamykla palaiko ir kartu su visa „Coca-Cola HBC“ grupe prisideda prie svarbių pokyčių, kuriuos pabrėžia tiek Europos Sąjungos Žaliasis kursas, tiek Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkė.

Būdama tarptautinės verslo grupės dalimi, gamyklą Lietuvoje valdanti bendrovė „Coca-Cola HBC Lietuva“ pasiryžo iki 2040 metų pasiekti nulinę emisiją, įgyvendindama „Net Zero Strategy“ įsipareigojimą.

„Per porą ateinančių dešimtmečių pašalinti tiesiogines savo CO2 emisijas ir 90 proc. sumažinti anglies pėdsaką visoje tiekimo grandinėje yra išties ambicingi tikslai. Tačiau per savo veiklos metus jau ne kartą įrodėme, kiek daug sugebame pasiekti, kai grupėje dalinamės gerąja praktika, inovatyviais sprendimais ir atvirai bendradarbiaujame su vietos bendruomenėmis“, – vertina „Coca-Cola HBC Lietuva“ valdomos natūralaus mineralinio vandens „Neptūnas“ gamyklos vadovas Justinas Kirbutas.

Kiekvieno verslo pažanga – tarsi didelės Žaliojo kurso dėlionės dalis

Atskirų verslų ir visos ekonomikos neutralumas klimatui yra svarbiausias Europos tikslas šiame amžiuje – nuolat akcentuojama, kad ES tarptautiniai įsipareigojimai pagal Paryžiaus susitarimą turi būti įgyvendinti ir tapti pavyzdžiu likusiam pasauliui.

Nauja ES augimo strategija Žaliasis kursas aiškiai rodo, kaip transformuoti Europą į neutralaus poveikio klimatui, teisingą ir klestinčią visuomenę, pasižyminčią modernia, efektyviai išteklius naudojančia ir konkurencinga ekonomika. Tapti neutralia poveikio klimatui atžvilgiu ES įsipareigoja iki 2050 metų.

J. Kirbutas mano, kad siekiant bendro Europos tikslo yra svarbus kiekvieno verslo ir kiekvienos bendruomenės indėlis. „Labai svarbu, kad plėtodami tarpusavio supratimu pagrįstus ryšius su bendruomenėmis ir investuodami į naujas technologijas, kelionės tikslą galėtume pasiekti kur kas greičiau negu ateis 2050 metai. Jau dabar įgyvendindami savo „Tvarumo Misijos 2025“ (Mission Sustainability 2025) planus esame pasiekę rezultatų, kurie puikiai vertinami visos grupės mastu“, – teigia gamyklos Varėnoje vadovas.

Pavyzdžiui, nuo 2010 iki 2020 metų bendrovė „Coca-Cola HBC Lietuva“ savo CO2 emisiją sumažino net 67 procentais. Pagaminti vienam litrui produkcijos sunaudojamo vandens kiekis per penkerius pastaruosius metus Varėnos gamykloje buvo sumažintas 30 procentų. Gamykla Dzūkijoje naudoja 100 proc. švarią energiją, gaminamą Kauno hidroelektrinėje.

„Nuolat ryžtingai keliame kartelę aukštyn, naudojamės kiekviena galimybe patobulėti tvarumo srityje, įgyvendiname ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001 ir FSSC 22000 standartus ir įsipareigojimus ir esame pasirengę bet kuriuo metu pateikti atitikties įrodymus. Manau, kad „Net Zero Strategy“ įsipareigojimas mums suteiks dar didesnį pagreitį ir daugiau galimybių“, – įsitikinęs J. Kirbutas.

Dalytis kuriama verte ir spręsti visuomenės problemas

Kurdama ir įgyvendindama savo strategiją 28 pasaulio šalyse veikianti „Coca-Cola HBC“ taip pat atsižvelgia į Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkėje iki 2030 metų paskelbtus tikslus. Bendrovė nuolat ieško galimybių, kaip prisidėti prie pažangos konkrečiose srityse ir padėti bendruomenėms išspręsti ilgalaikes, aktualias problemas. Ji siekia kurti vertę ir ja dalintis su visomis suinteresuotomis pusėmis.

Grupės pozicija, įgyvendintų projektų ir pasiekimų istorija įrodo, kad verslas efektyviai įsitraukia spręsdamas aplinkosaugines, ekonomines ir socialines problemos, kurios neapsiriboja nacionalinėmis valstybių sienomis. Tvarumas yra integruotas visuose „Coca-Cola HBC“ bendrovės verslo aspektuose.

Iš viso Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarke, kurioje numatyta 17 tikslų, 169 uždaviniai ir daugiau nei 200 rodiklių jiems pasiekti, vadovaujasi visos valstybės ir suinteresuotosios šalys, bendradarbiaudamos kaip partnerės.

Savo ruožtu „Coca-Cola HBC“ nurodo, kad dėmesį sutelkia į šešias svarbiausias Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi sritis, kuriose prisideda prie gyvenimo gerinimo, padėdama bendruomenėms ir saugodami aplinką.

Pavyzdžiui, „Coca-Cola HBC Lietuva“ bendradarbiauja su „Junior Achievement Lietuva“ ir vysto „Youth empowered“ programą, orientuotą į kokybišką ugdymą. Prieš penkerius metus Lietuvoje startavusi programa siekia padėti jaunimui kelyje į prasmingą darbą suteikiant gyvenimui reikalingus įgūdžius, supratimą apie verslumą.

Taip pat įmonė skatina lyčių lygybę, remia moterų įgalinimo iniciatyvas tiek organizacijos viduje, tiek išorėje. Dėl nuolatinio aktyvumo šioje srityje „Coca-Cola HBC Lietuva“ gavo #LygiausiaDarbovietė2020 įvertinimą, kurį skiria Moterų informacijos centras ir Lietuvos moterų lobistinė organizacija.

Taupyti išteklius – kartu su vartotojais

JT Darnaus vystymosi tikslą atitinkantis atsakingas išteklių naudojimas, anot J. Kirbuto, yra viena iš labiausiai pastebimų gerųjų praktikų. Naujos technologijos ir sumanesnis procesų valdymas per kelerius metus gamyklai padėjo pastebimai sumažinti vandens sunaudojimą gamyboje. Be to, švarus vanduo sklandžiai grąžinamas į gamtą.

Kartu su kitais Lietuvoje veikiančiais gėrimų gamintojais ir importuotojais „Coca-Cola HBC Lietuva“ palaiko šalyje veikiančią užstato sistemą, kurios dėka vartotojai grąžina daugiau negu 90 procentų į rinką išleidžiamų pakuočių. „Norime užtikrinti, kad kiekvienas butelis ar skardinė, kurią pateikiame į rinką, turėtų daugiau negu vieną gyvenimą, kad naudotume daugiau perdirbtų medžiagų naujiems buteliams ir bendradarbiautume, padėdami juos surinkti po panaudojimo“, – priduria pašnekovas.

VšĮ „Užstato sistemos administratorius“ duomenimis, nuo per daugiau negu penkerius sistemos veiklos metus Lietuvos gyventojai iš viso grąžino 3,27 mlrd. pakuočių, kurios virto vertingomis antrinėmis žaliavomis. Pakuočių perdirbimas padeda išvengti didelės dalies CO2 ir sutaupo gamtos išteklių, lyginant su gamyba iš pirminių žaliavų.

„Įgyvendiname drąsiausius sumanymus ir pasiekiame aukštų tikslų, nes turime stiprų darbuotojų palaikymą bei įsitraukimą. Užtikriname ir rūpinamės, kad visi būtų saugūs ir sveiki. Gamykloje nuolat vykdoma nelaimingų atsitikimų prevencija, ugdomi darbuotojų talentai, skatinama savanorystė ir lyčių lygybė, plėtojami ryšiai su vietos bendruomenėmis“, – pasakoja J. Kirbutas. Pasak jo, aplinkos ir klimato apsauga yra vieni esminių vertinimo kriterijų, kai tenka aptarti ir analizuoti naujas idėjas, priimti sprendimus.

Įsipareigojimui pagrįsti – 250 mln. eurų investicijos per 5 metus

Priimdama „Net Zero Strategy“ įsipareigojimą iki 2040 metų pasiekti nulinę emisiją, „Coca-Cola HBC“ itin akcentavo pastangas užsitikrinti ir grupės partnerių ir tiekėjų aktyvų įsitraukimą ir palaikymą siekiant numatytų tikslų. Būtent sprendimų paieška kartu su partneriais yra raktas, kaip įgyvendinti ambicingiausią plano dalį – 90 proc. sumažinti emisijas, kurios susidaro dėl trečiųjų šalių veiklų.

Iš viso bendrovės plane numatyta, kad iki 2030 metų trijose skirtingose veiklų srityse emisija bus sumažinta 25 proc., o dar 50 proc. – iki numatyto termino pabaigos.

„Esminis mūsų tikslas – maksimaliai sumažinti emisijas ir pritaikyti savo verslą, kad galėtume būti kaip įmanoma arčiau nulinio rodiklio. Tikime, kad susitelkę į naujas technologijas, partnerystes ir gebėdami stebėti bei geriau valdyti savo tiekimo grandines, mes padidinsime savo veiklos tvarumą. Pastarųjų metų pasiekimai, kai Baltijos šalyse emisiją sumažinome net 61 proc., o natūralaus mineralinio vandens gamykla Varėnoje naudoja 100 proc. švarią energiją, gaminamą Kauno hidroelektrinėje, patvirtina gamyklos išskirtinumą visame Baltijos regione ir strateginę svarbą „Coca-Cola HBC Group“, – situaciją apžvelgia Jaakas Mikkelis, „Coca-Cola HBC“ Lenkijos ir Baltijos šalių padalinio generalinis direktorius.

Įgyvendindama įsipareigojimą grupė į įvairias emisijų mažinimo iniciatyvas iki 2025 metų investuos 250 mln. eurų.

„Šis įsipareigojimas yra galutinis prieš daugelį metų pradėtos kelionės tikslas. Jis įkūnija mūsų filosofiją remti socialinį ir ekonominį mūsų bendruomenių vystymąsi ir daryti didesnį teigiamą poveikį aplinkai. Šie dalykai yra neatsiejami nuo tolesnio mūsų augimo. Nors dar neturime visų atsakymų, tačiau mūsų planas, ankstesni pasiekimai ir santykiai su partneriais leidžia tikėti, kad pasieksime rezultatus“, – komentuodamas įsipareigojimą sakė 28 šalyse veikiančias bendroves vienijančios „Coca-Cola HBC“ generalinis direktorius Zoranas Bogdanovičius.

„Coca-Cola HBC“ buvo viena pirmųjų bendrovių, įsipareigojusių siekti mokslu pagrįstų tikslų ir juos įgyvendinusi. Pastarąjį dešimtmetį bendrovė perpus sumažino tiesioginių emisijų kiekį, o CO2 mažinimo planas iki 2030 m. jau patvirtintas pagal „1,5 laipsnio“ orientyrą, kurį pagrindžia tarptautinis Paryžiaus susitarimas.

