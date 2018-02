Klaipėdos „Gazelė“: nerandate darbuotojų? Ieškokite jų tarp studentų

Klaipėdos apskrityje į „Gazelė 2017“ sąrašą pateko 464 bendrovės. Regiono nugalėtoja pripažinta Klaipėdos UAB „Statecha“. Kalbiname Gintarą Kivylių, įmonės direktorių.

Kada įkurta įmonė, kiek žmonių šiuo metu joje dirba, koks vidutinis atlyginimas?

Įmonė įkurta 2006 m. gegužės 5 dieną. Šiuo metu įmonėje dirba 16 darbuotojų. Vidutinis atlyginimas 691,81 Eur.

Kuo skiriatės nuo konkurentų, kaip pritraukiate klientų?

Išskirtinės įmonės savybės yra aukštos kvalifikacijos personalas, sugebantis priimti ir įgyvendinti nestandartinius sprendinius. Kiekvienam įmonės klientui šiandien galime pasiūlyti būtent jo poreikius atitinkančias krovinių gabenimo paslaugas.

Ar akcininkai yra vadovai, kokius pranašumus ir trūkumus matote, kai vadovauja tas pats asmuo, kuriam priklauso verslas?

Nuo 2016 m. esu įmonės vadovas ir vienintelis įmonės akcininkas. Iki perimant įmonės tiesioginį vadovavimą, samdomas vadovas tiksliai vykdė akcininkų užduotis. Pagrindinį samdomo vadovo trūkumą galėčiau išskirti kaip nepakankamą įmonės vizijos, plėtros įgyvenimą, per ilgą sprendimų derinimą su akcininkais. Kaip pranašumą būtų galimą įvardyti puikų įmonės atstovavimą sudarant reikšmingas sutartis įmonės plėtrai.

Priėmus sprendimą perimti tiesioginį įmonės vadovavimą, pagreitėjo sprendimų, susijusių su įmonės plėtra, priėmimo laikas, pagrindiniai mūsų partneriai ir klientai palankiau vertina bendravimą su įmonės savininkais nei samdomu vadovu.

Kokie vadybos sprendimai labiausiai pasiteisino?

2016–2017 m. investavome į kiek kitokią vadybą. Šiuo laikotarpiu buvo sudarytos sutartys su studentais, kurie, baigę studijas, pasiliko dirbti mūsų įmonėje. Šis sprendimas pasiteisino daugiau nei tikėjomės dėl to, kad išsaugojome bent kelis jaunus talentus, kurie neišvyko uždarbiauti svetur. Be to, praktikos metu studentai susipažino su mūsų įmonės veikla, tai palengvino jų integraciją į mūsų komandą po studijų.

Kodėl darbuotojai nori dirbti jūsų įmonėje, kaip vykdoma personalo atranka?

Kodėl darbuotojai nori dirbti mūsų įmonėje, turėtų atsakyti jie patys, mums belieka tik pasidžiaugti, kad pernai darbuotojų kaita buvo minimali, o visi pokyčiai vyko tik dėl to, kad komanda didėjo. Dėl personalo atrankos galiu tik pasikartoti, kad paskutinius dvejus metus skyrėme daug dėmesio studentų apmokymams, glaudžiai bendradarbiaujame su Klaipėdos valstybine kolegija, kuri puikiai paruošė mums tinkančių specialistų.

