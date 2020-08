„Bitė Lietuva“ skundžia „CPO LT“ dėl neužtikrintos sąžiningos konkurencijos

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Telekomunikacijų bendrovė „Bitė Lietuva“ kreipėsi į Ekonomikos ir inovacijų ministeriją, Viešųjų pirkimų tarnybą bei Prezidentūrą ir padavė ieškinį teismui dėl „CPO LT“ organizuoto centralizuoto pirkimo, kuriuo siekta įsigyti mobiliojo ryšio paslaugas „Lietuvos paštui“.

Bendrovė kaltina „CPO LT“ neužtikrinus sąžiningos tiekėjų konkurencijos ir sudarius neskaidrias sąlygas pasiūlymams teikti.

Kaip rašoma „Bitė Lietuva“ pranešime, konkurso sąlygos numatė, kad per „CPO LT“ katalogą tiekėjai pasiūlymus privalėjo teikti naudojant tik oficialias priemones, t.y. per „CPO LT“ elektroninę sistemą. Preliminari pirkimų sutartis taip pat draudė operatoriams teikti neigiamos kainos pasiūlymus, to, beje, neleido daryti ir pati sistema.

Vis dėlto liepos pabaigoje „Bitė Lietuva“ iš „CPO LT“ sulaukė informacijos apie konkurso rezultatus ir priimtą sprendimą laimėtoju skelbti operatorių, kuris pasiūlė neigiamą kainą.

„Mes iškart kreipėmės į „CPO LT“, nes nei mes, nei kiti konkurso dalyviai teikti neigiamos kainos konkurse negalėjo: to neleido daryti nei preliminari pirkimų sutartis, nei techniniai elektroninio katalogo veikimo parametrai. Teikdami pasiūlymą per sistemą matėme, kad įvesti neigiamos reikšmės kainą sistemoje nebuvo galimybės, todėl esame nustebę ir sunerimę dėl tokių konkurso rezultatų“, – teigia „Bitės“ vykdomasis direktorius Pranas Kuisys.

Jis įtaria, kad laimėjęs paslaugų tiekėjas arba pateikė pasiūlymą ne nurodytomis ir nepripažįstamomis priemonėmis (ar išskirtinėmis sąlygomis), arba turėjo įsilaužti į „CPO LT“ informacinę sistemą, kad suteiktų sau galimybę pasiūlyti neigiamą kainą.

„Bet kuriuo atveju, sąžiningos konkurencijos užtikrinimo pareiga buvo iš esmės pažeista, nes vienas iš konkurso dalyvių turėjo išskirtines sąlygas. Tad ir „CPO LT“ priimtas sprendimas šį rinkos dalyvį pripažinti laimėtoju, yra neteisėtas ir nepagrįstas“, – įsitikinę P. Kuisys.

Gavusi pirkimo rezultatus „Bitė Lietuva“ paaiškino „CPO LT“, kad sistemoje net nebuvo techninės galimybės pateikti neigiamą pasiūlymą. Bendrovė taip pat atkreipia dėmesį, kad tokia galimybė sistemoje atsirado tik po sprendimo konkurse priėmimo ir tik po to, kai „Bitė Lietuva“ atkreipė „CPO LT“ dėmesį į techninius katalogo veikimo ribojimus.

Bendrovės teigimu, apie pažeidimus informuota „CPO LT“ jų šioje situacijoje neįžvelgė ir į tolimesnes kalbas leistis neketino. Todėl ketvirtadienį ji kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą ir kitas atsakingas institucijas, kad būtų išsiaiškinta, ar nebuvo paminti sąžiningos konkurencijos principai.

„Bitė“ reikalauja sustabdyti atlikto konkurso procedūrą ir neteisėtu pripažinti laimėtojo paskelbimą, tęsti pirkimo procedūras ir priimti naują sprendimą dėl pasiūlymų eilės ir pirkimo laimėtojo rinkimo.