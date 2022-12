Lietuvos startuoliai: 2022-aisiais buvo dėl ko sulaikyti kvėpavimą, bet entuziazmas tik augo

„Vilnius TechFusion“ apdovanojimai. Nuotr. Luko Kazakevičiaus.

2022-ieji buvo išskirtiniai metai Lietuvos startuolių bendruomenei. Užaugo antrasis vienaragis – „NORD Security“, startuolių ekosistemoje darbuotojų skaičius per metus išaugo 20%. Įvyko ir didžiausias per startuolių istoriją pardavimo sandoris – „Mailerlite“ buvo parduotas už 84 mln. Eur. Vis aktyvesnę poziciją rinkoje užima vietos investuotojai – verslo angelai. Visgi geopolitiniai sukrėtimai ir makroekonomikos trikdžiai užkliudė ir startuolius.

Roberta Rudokienė, „Startup Lithuania“ vadovė, sutinka – praėjusieji metai atnešė daugybę iššūkių visiems sektoriams, įskaitant startuolių rinką. Lietuvos startuolių ekosistemos pajamos šiemet, palyginti su ankstesniais metais, mažėjo 3%, o eksporto apimtys, kurias smarkiai paveikė karas Ukrainoje, sumažėjo 24%.

„Metai nebuvo rekordiniai, bet startuolių rinka išliko gyvybinga, aktyvi, sugebėjo prisitaikyti prie pakitusių aplinkybių. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad, nors bendras investicijų į startuolius lygis mažėjo, tačiau verslo angelų investicijos šiemet augo 40% ir pasiekė 14,5 mln. Eur. Lietuvos startuolių bendrovės valstybei šiemet sumokėjo 45% mokesčių daugiau nei 2021 m.“, - pažymi R. Rudokienė.

Šalies startuolių pasiekimai buvo įvertinti gruodžio pradžioje vykusiame renginyje „Wrap Up of 2022 & Vilnius TechFusion Startup Awards“, kurį organizavo ,,Go Vilnius“ ir ,,Startup Lithuania“. Šis renginys suvienijo du tradicinius startuolių ekosistemos renginius: „Startup Lithuania“ aštuntus metus organizuojamą „Wrap Up of The Year“ ir „Go Vilnius“ jau ketvirtą kartą rengiamus startuolių apdovanojimus. Iniciatyva šiemet startavo nauju pavadinimu, kuris vienija Vilniaus prioritetinių technologijų ekosistemą ,,Vilnius TechFusion”.

„Šiuos apdovanojimus organizuojame jau ketvirtą kartą ir kaskart jų procese tampa akivaizdu, kiek potencialo turi miesto ekosistema, kokios inovatyvios technologijos yra vystomos, kiek daug palaikymo visuomenė ir investuotojai rodo startuoliams, augantiems Vilniuje. Ypač džiaugiuosi matydama, kad mūsų ekosistemoje auga ir klesti labai įvairių sektorių startuoliai – šalia kuriančių informacinėmis technologijomis grįstus sprendimus yra biotechnologai, lazerių kūrėjai, kurie mokosi vieni iš kitų. Tas rodo tikrąjį „Vilnius TechFusion“ veidą, kad mes, kaip viena ekosistema, vienas miestas įgaliname vieni kitus pasiekti žymiai daugiau, nei veikdami atskirai“, – įsitikinusi „Go Vilnius“ vadovė Inga Romanovskienė.

„Vilnius TechFusion“ apdovanojimai. Nuotr. Luko Kazakevičiaus.

Pasauliniai verslai – lietuviškoje platformoje

„Wrap Up of 2022 & Vilnius TechFusion Startup Awards“ renginio metu šešiose nominacijose įvertintos ryškiausių rezultatų pasiekusios startuolių įmonės.

Pagrindinį „Metų startuolio“ (angl. Startup of the Year) titulą pelnė el. komercijos marketingo automatizavimo platformos kūrėjas „Omnisend“. Tai vienas iš nedaugelio savarankiškai, be išorės investicijų sėkmingai veikiančių startuolių Lietuvoje, kuriančių el. komercijos marketingo automatizavimo platformą.

Jau 8 metus globalioje rinkoje augančios „Omnisend“ įmonės paslaugomis šiuo metu naudojasi daugiau kaip 80 tūkst. el. komercijos verslų iš net 130-ies šalių. Apie 40% „Omnisend“ klientų yra JAV, dar 10% – Didžiojoje Britanijoje.

„Visi, kurie dirbo, dirba ar dirbs „Omnisend“, kuriate vertę vartotojams, kuri leidžia augti mūsų produktui ir organizacijai. Ačiū bendruomenei, ekosistemai, kurios tampa vis labiau gyvybingos, ačiū už dalijimąsi žiniomis ir paramą“, – sakė Omnisend vadovas Rytis Laurinavičius.

Puoselėja ateities planus

„2023-ieji „Flo Health“ bus „Focus at Flo“ metai. Sutelkiame savo dėmesį tam, kad suteiktume dar daugiau vertės visoms moterims ir visiems, kuriems rūpi moters ciklas. Kaip jau anksčiau įsipareigojome, kursime geresnes sąlygas puikiai moters sveikatai užtikrinti“, - teigia startuolis „Flo Health“, šiemet iškovojęs „Metų rinkos naujoko“ (angl. Newcommer of the Year) apdovanojimą.

„Flo Health“ sukūrė moterų sveikatos programėlę „Flo“, kuri pasaulyje turi jau daugiau nei 250 mln. vartotojų, iš jų daugiau nei 50 mln. moterų yra aktyvios kiekvieną mėnesį. Pagrindinė bendrovės būstinė įsikūrusi Jungtinėje Karalystėje, o svarbiausi padaliniai – Amsterdame, San Franciske, Londone bei nuo praėjusių metų Vilniuje atsidariusiame biure. Vilniaus padalinyje šiuo metu dirba beveik 250 darbuotojų.

„Kylančios žvaigždės“ (angl. Rising Star) apdovanojimas šiemet atiteko sparčiai augančiai ir reikšmingų plėtros rezultatų 2022 m. pasiekusiai technologijų kompanijai „PVcase“. Įmonė plėtoja pažangiausius skaitmeninius saulės parkų projektavimo įrankius, o jos sukurtais technologiniais sprendimais naudojasi klientai iš daugiau nei 60 pasaulio valstybių.

„Auganti saulės energetikos rinka turi teigiamos įtakos „PVcase“ įmonės augimui, tačiau finansinių rodiklių ir pajamų kontekste negalima pamiršti komandos ir įmonės vertybių. Darbo ir laisvalaikio balansas, tvari kompanijos plėtra bei rūpinimasis darbuotojais visada buvo vienos esminių „PVcase“ kelionės dalių. Pandemijos ir rusijos karo su Ukraina poveikis tik patvirtino jų svarbą. 2023 m. tikimės palankių sąlygų tęsiant plėtrą ir investuojant į savo darbuotojų gerbūvį. Linkiu visiems orientuotis į žmones ir savo siūlomą produktą, o pinigai ateis savaime“, – teigia „PVcase“ įkūrėjas ir vadovas Deividas Trainavičius.

Vartai į pasaulines rinkas

„Inovatyviausių technologijų“ (angl. Best Emerging Tech) startuoliu pripažinta naujos kartos lazerių technologijas kurianti įmonė „Litilit“. Per pastaruosius dvejus metus „Litilit“ išaugo nuo 4 iki 25 darbuotojų ir toliau aktyviai plečia komandą. Lietuvoje gaminami itin trumpų impulsų lazeriai ir kiti įmonės produktai eksportuojami į Pietų Korėją, Taivaną, JAV, Didžiąją Britaniją, Japoniją bei kitas šalis.

„Litilit“ šįmet taip pat tapo tarptautinės fotonikos draugijos SPIE konkurso „Prism Awards 2022“ finalininke. „Litilit“ vadovas Nikolajus Gavrilinas sako, kad toks dėmesys startuoliui ne tik rodo pripažinimą, bet ir padeda garsinti Lietuvoje kuriamas technologijas, šalies fotonikos klasterį, pritraukti daugiau investuotojų, partnerių ir talentų.

„Šiais metais ne tik daug dirbome, vystėme ir gaminome lazerius, bet ir sėkmingai užbaigėme itin svarbų investicinį 4,5 mln. Eur etapą, kurio pagrindinis investuotojas – Taivano rizikos kapitalo fondas „Taiwania Capital“ . Ši pirmoji Taivano investicija Vidurio ir Rytų Europoje mums yra svarbus tarptautinis pripažinimas, plačiai atveriantis vartus į svarbias pasaulines rinkas. Kitais metais sieksime pasinaudoti šiomis galimybėmis ir investicijomis, kurdami naujus produktus bei plėsdami gamybos pajėgumus, kad pasiektume aukštųjų technologijų bendrovėms būdingą apyvartą ir pelningumo rodiklius. Tam reikės ir talentų – aukštos kvalifikacijos specialistų, pasiruošusių tęsti mokslinę veiklą, tyrimus. Mūsų technologija unikali tuo, kad tuos pačius gamybos pajėgumus galime pasiekti turėdami dešimtis kartų mažiau darbuotojų nei kitos tokio pobūdžio bendrovės, todėl ieškome ir ieškosime pačių geriausių“, – teigia N. Gavrilinas.

Publikos laurai ir ekosistema

„Publikos favorito“ (angl. Public’s Favourite) apdovanojimų laimėtoju buvo pripažinta vaikščiojimo platforma #walk15, kuria naudojasi daugiau nei 1000 tarptautinių įmonių. Vaikščiojimo platforma įmonėms bei organizacijoms padeda spręsti darbuotojų įsitraukimo į fizinę veiklą bei edukacijos apie tvarumą problemas. Šios nominacijos laimėtoją kelias savaites iki startuolių apdovanojimų galėjo rinkti visi norintys, už šį startuolį balsavo daugiau nei 2200 žmonių.

„Įgyvendinus 2022-ųjų siekius, metus baigiame su didele motyvacija ir užsidegimu. Tarp pagrindinių kitų metų tikslų – žingsnių iššūkių kūrimo savitarnos platformos užbaigimas ir žengimas į Vokietijos rinką. Tam ir sieksime pritraukti kitą investiciją“, – sako Vlada Musvydaitė-Vilčiauskė, startuolio #walk15 įkūrėja ir vadovė.

„Ekosistemos herojaus“ (angl. Ecosystem Hero) apdovanojimas įteiktas pirmajam Lietuvos vienaragio „Vinted“ bendraįkūrėjui Mantui Mikuckui.

„Startuoliai nesiūlo lengvo gyvenimo ar lengvos sėkmės. Tai nėra kažkokia gudrybė – kelias, kuriuo pradėjęs eiti nieko nedarysi, bet daug pasieksi ir gerai gyvensi. Didžiausias džiaugsmas ir sėkmė aplanko, kai rezultatas gaunamas įdėjus maksimalias pastangas – tą darbas startuoliuose tikrai apjungia“, – yra apibendrinęs Mantas Mikuckas, verslininkas ir investuotojas, „Unicorns Lithuania“ valdybos pirmininkas, pirmojo Lietuvos vienaragio „Vinded“ bendraįkūrėjas.

Šiuo metu M. Mikuckas – aktyvus patarėjas daugeliui jaunų startuolių, investuotojas, mentorius, asociacijos „Unicorns Lithuania“ valdybos pirmininkas ir vienas iš jos steigėjų.

„Vilnius TechFusion“ apdovanojimai. Nuotr. Luko Kazakevičiaus.