Vilniuje išrinkti geriausi 2022-ųjų startuoliai

Gruodžio 8 d. vakarą sostinėje įvyko svarbiausi startuolių bendruomenės apdovanojimai – „Wrap Up of 2022 & Vilnius TechFusion Startup Awards“. Renginio organizatoriai – ,,Go Vilnius“ ir ,,Startup Lithuania“ – apžvelgė startuolių ekosistemos metus, įvertino įmones už miesto garsinimą bei apdovanojo didžiausią vertę 2022 m. sukūrusius startuolius. Tradiciniai apdovanojimai surengti jau ketvirtą kartą, dalyviai juose varžėsi šešiose kategorijose, o laimėtojus rinko tiek speciali komisija, tiek visuomenė. Renginio kulminacija tapo metų startuolio paskelbimas. Šis apdovanojimas šiemet buvo įteiktas el. komercijos marketingo automatizavimo platformos kūrėjui „Omnisend“.