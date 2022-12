Didžiosios startuolių šventės atomazga – visai arti: renkamas Metų startuolis

Gruodžio 8 d., jau šį ketvirtadienį, įvyks svarbiausias metinis Vilniaus startuolių bendruomenės renginys – „Wrap Up of 2022 & Vilnius TechFusion Startup Awards“. „Verslo žinios“ jau pristatė penkias startuolių nominacijas, o dar vienos, pagrindinės nominacijos „Startup of the Year 2022“ nugalėtoją iš visų pateiktų nominantų renka startuolių ekosistemos lyderiai. Nominacija siekiama išskirti ypač vertinamą įmonę startuolių bendruomenėje. Į Metų startuolio titulą pretenduoja „Kilo Health“, „Omnisend“, „Hostinger“, Softeq“ ir „Ovoko“.

„Startup of the Year 2022“ laimėtoją renka patys ryškiausi ekosistemos dalyviai ir pagrindinį apdovanojimą ankstesniais metais gavę startuoliai, nebepretenduojantys į nominacijas: „Bored Panda“, „Brolis Semiconductors“, „CGTrader“, „Citybee“, „Deeper“, „Nanoavionics“, „Oberlo“, „Ondato“, „Pixelmator“, „Qoorio“, „Tesonet“, „Trafi“, „TransferGo“, „Vinted“.

„Vilnius siekia būti ir yra greitesnis nei kiti bei atviresnis nei kiti. Vilnius myli savo talentus, jais didžiuojasi ir rūpinasi. Vilnius siekia būti geriausia vieta gyventi ir kurti. Vilniuje gyvena nuostabūs talentingi žmonės. Todėl Vilniuje ir gimsta startuoliai, iš čia dirbantys visam pasauliui. Ačiū Jums, nesustokim“, – sakė Vilniaus meras Remigijus Šimašius.

Portfelyje – produktai sveikai gyvensenai

Tadas Burgaila, CEO, Kilo Health.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



„Kilo Health“ – pasaulinė sveikatos technologijų įmonių grupė, kuri turi daugiau nei 4 milijonus klientų visame pasaulyje (dauguma jų – Jungtinėse Amerikos Valstijose). Įmonės produktų portfelį sudaro daugiau nei 30 produktų, kurie padeda žmonėms palaikyti sveiką gyvenimo būdą ir leidžia užtikrinti gyvenimo kokybę sergant lėtinėmis ligomis, pavyzdžiui, diabetu, hipertenzija arba turint psichikos sveikatos problemų.

Nuo 2022 m. „Financial Times 1000“ reitinge „Kilo Health“ yra antra sparčiausiai auganti įmonė Europoje, antra sparčiausiai auganti kompanija Vidurio Europoje „Deloitte Technology Fast 50“ sąraše ir populiariausias 2021 m. darbdavys portale „Meet Frank“. Šiaip metais įmonė taip pat tapo stipriausia technologijų sektoriaus atstove Lietuvoje, remiantis „Verslo žinių“ sukurtu reitingavimo modeliu.

Tramplinas el. komercijos verslams

„Omnisend“ yra vienas iš nedaugelio savarankiškai, be išorės investicijų sėkmingai veikiančių startuolių Lietuvoje, kuriančių el. komercijos marketingo automatizavimo platformą.

Jau 8 metus globalioje rinkoje augančios „Omnisend“ įmonės paslaugomis šiuo metu naudojasi daugiau kaip 80 tūkst. el. komercijos verslų iš net 130-ies šalių. Apie 40 proc. „Omnisend“ klientų yra JAV, dar 10 proc. – Didžiojoje Britanijoje.

„Omnisend“ biuruose Vilniuje, Kaune, JAV (Pietų Karolinos mieste Čarlstone) ir nuotoliu visame pasaulyje dirba apie 200 kolegų. Jie, kartu kurdami produktą, darbuojasi inžinerijos, rinkodaros, pardavimų, dizaino ir kitose pozicijose.

2022-ieji „Omnisend“ buvo itin sėkmingi. Įmonė trečią kartą iš eilės pateko į sparčiausiai augančių Jungtinės Karalystės (JK) įmonių sąrašą „Technology Fast 50“, kurį kasmet sudaro tarptautinė audito ir verslo konsultacijų bendrovė „Deloitte“, bei jame užėmė 44 vietą. „Financial Times“ greičiausiai augančių Europos bendrovių TOP 1000-uke bendrovė užėmė 77-ą vietą, verslo apdovanojimuose „Stevie Awards“ pelnė bronzą už klientų aptarnavimą, o įmonės tinklalapis nugalėjo programinės įrangos svetainių kategorijoje „Lovie“ apdovanojimuose, kuriuos rengia Tarptautinė skaitmeninio meno ir mokslo akademija.

Birželio mėnesį įmonė atnaujino savo prekės ženklą, o rugsėjį pristatė jau minėtą vystomos rinkodaros platformos atnaujinimą, pagrįstą klientų atsiliepimais.

Kad svetainė būtų svetinga: kuria įrankius

Lietuvoje gimęs IT startuolis „Hostinger” užima trečią vietą tarp svetainių talpinimo bendrovių visame pasaulyje ir nežada sustoti. Įmonė jau trečius metus iš eilės patenka į „Financial Times” sudarytą sparčiausiai augančių Europos įmonių sąrašą, o jos augimas neatsiejamas nuo technologijų pažangos ir išskirtinio dėmesio klientams. Maksimalų klientų svetainių greitį ir efektyvumą palaiko duomenų centrai Europoje, Azijoje, Šiaurės bei Pietų Amerikoje.

Hostinger komanda.

,,Pradedant verslą internete dažnai kyla daug klausimų, atrodo, kad trūksta žinių ir reikia daug drąsos bei laiko. Stengiamės šį procesą kiek įmanoma supaprastinti ir palengvinti. Galima sakyti, kad mūsų klientai yra mūsų produkto architektai, nusakantys kryptį. Rengiame interviu, visi atsiliepimai iškart persiunčiami produkto komandai, analizuojame pasiūlymus ir iškilusias problemas bei pateikiame apgalvotus sprendimus. Pavyzdžiui, pristatėme „Hostinger” svetainių kūrimo įrankį, su kuriuo daugumai klientų sukurti veikiančią svetainę užtrunka vos valandą“, - teigia produkto vadovas Giedrius Žakaitis.

Šiuo metu įmonėje dirba daugiau nei 1000 specialistų, iš 51 šalies visame pasaulyje. „Hostinger” aktyviai įsitraukia į „WordPress“ bendruomenės veiklas ir šiemet dalyvavo trijose „WordCamp“ konferencijose.

Tarptautinė autodalių e. prekybos platforma

„Ovoko“ – itin sparčiai augantis startuolis, Lietovoje veikiantis RRR.lt vardu, valdantis elektroninę naudotų autodalių e. prekybos platformą Vakarų ir Šiaurės Europoje.

E. prekybos platforma RRR.LT įkurta 2016 m. ir tuo metu vienijo 10 pardavėjų. Didžiausias proveržis įmonėje įvyko 2020 m., gavus pirmąją 1 mln. EUR investiciją, kuri prisidėjo prie dar greitesnio augimo ir plėtros užsienio rinkose, o tai atvėrė galimybes savo detales parduodantiems autolaužynams ne tik plėsti verslą tarptautinėje erdvėje, bet ir sukūrė vartotojams patogų ir šiuolaikišką sprendimą jų įsigijimui.

Šiuo metu „Ovoko“ komandą sudaro virš 100 ambicingų ir patyrusių profesionalų, kurie rūpinasi e. prekybos platformos patrauklumu bei aktyviai ieško būdų kaip pagerinti partnerių ir klientų patirtį perkant internete. Vienas iš jų – pavasarį pristatyta inovatyvi mobilioji programėlė, kuri leidžia pardavėjams maksimaliai sumažinti laiko sąnaudas, siūlydama tokias funkcijas kaip automatinė detalių atpažinimo sistema, automatinis kategorijų nustatymas, priskyrimas ir automatizuota sandėliavimo sistema.

Šiuo metu e. prekybos platforma naudojasi jau virš 2100 autodalių pardavėjų iš Lietuvos, Latvijos, Ukrainos, Lenkijos, Prancūzijos, Italijos, o jų pasiūlą sudaro daugiau nei 6,7 mln. detalių.

Skatina skaitmeninę transformaciją

„Softeq“ – JAV, Teksase, įsteigta technologijų bendrovė, kuri Vilniuje apsisprendė atidaryti universalaus programavimo paslaugų centrą. Jame planuojama suburti iki 250 programinės, techninės įrangos bei mikroprogramų specialistų komandą.

„Vilnių pasirinkome kaip miestą, turintį potencialo tapti universaliu plėtros centru bendrovės klientams iš ES šalių. Pagrindiniai šalies pasirinkimo kriterijai buvo investicinis klimatas, palankios sąlygos verslui, ilgalaikis stabilumas ir galimybė pritraukti aukštos kompetencijos vietos specialistus“, – teigė Sergejus Mustafaevas, „Softeq“ žmogiškųjų išteklių direktorius.

Softeq įmonės vadovų komanda.

Daugiausia dėmesio „Softeq“ skiria individualizuotos programinės įrangos kūrimo paslaugoms, kurios skatina įmones ir pradedančiuosius klientus diegti naujoves, valdyti skaitmeninę transformaciją ir kurti visapusiškus sprendimus. Bendrovė teikia ankstyvos stadijos inovacijas, technologijų verslo konsultacijas, galutinius plėtros sprendimus ir patirtį įvairiose populiariose technologijose, įskaitant daiktų internetą, dirbtinį intelektą ir mašinų mokymąsi, pramonės automatizavimą, robotiką, blokų grandinę, papildytą realybę (AR) ir virtualiąją realybę (VR).

Savo paslaugomis „Softeq“ padeda smulkioms ir vidutinėms įmonėms iš naujo atrasti savo verslą per skaitmeninę transformaciją.

Kasmetinis startuolių ekosistemos renginys „Wrap Up of 2022 & Vilnius TechFusion Startup Awards“ suvienijo du tradicinius startuolių ekosistemos renginius: „Startup Lithuania“ aštuntus metus organizuojamą „Wrap Up of The Year“ ir „Go Vilnius“ jau ketvirtą kartą rengiamus startuolių apdovanojimus. Apjungta iniciatyva šiemet startuoja nauju pavadinimu, kuris vienija Vilniaus prioritetinių technologijų ekosistemą ,,Vilnius TechFusion”. Renginys bus viešinamas virtualioje erdvėje, todėl pranešimus ir apdovanojimus bus galima stebėti tiesiogiai Verslo žinių portale. Daugiau informacijos apie renginį rasti ir į jį registruotis galite „Startup Lithuania“ paskyroje „Facebook“.