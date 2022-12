Visuomenė renka mėgstamiausią startuolį: tarp nominantų – ir inovatyvaus augintinių maisto, ir skaitmeninių sprendimų kūrėjai

Sparčiai artėjant metiniam Vilniaus startuolių bendruomenės renginiui „Wrap Up of 2022 & Vilnius TechFusion Startup Awards“, žodis suteikiamas visuomenei – renkamas publikos numylėtinis. „Public‘s Favourite“ nominacija skirta labiausiai visuomenėje žinomiems, vertinamiems ir mėgiamiems startuoliams, jų prekės ženklams ar veiklai. Šiemet tarp nominantų – „#walk15”, „Zenoo”, „Surfshark“, „Amlyze“ ir „Airate“. Laimėtoją iš pateiktų nominantų balsavimo būdu internete renka visuomenė „Verslo žinių“ portale.

Balsavimo forma publikacijos pabaigoje

Publikos numylėtinio nominacija siekiama išgryninti startuolius, kurie vertinami ne tik profesionalų, startuolių ekosistemos narių ar ekspertų, tačiau ir bendrai Lietuvos piliečių, taip pat skatinti visuomenės susidomėjimą startuolių ekosistema. „Wrap Up of 2022 & Vilnius TechFusion Startup Awards“ įvyks gruodžio 8 d., o „Public‘s Favourite“ bus renkamas iki gruodžio 7 dienos.

„Verslo žiniose“ kasdien pasakojame sėkmės istorijas ir didžiuojamės, kai lietuvių sukurtos idėjos veržiasi užkariauti pasaulį. Visiems potencialiems Vilniaus vienaragiams itin svarbus visuomenės palaikymas - tik vartotojai gali paskatinti augti, tobulėti ir užkariauti naujas rinkas. Tad kviečiu aktyviai palaikyti savo favoritus”, - sako „Verslo žinių“ vyr. redaktoriaus pavaduotoja Liucija Zubrutė.

Žingsnių iššūkiai įtraukia darbuotojus

„#walk15“ – įmonių žingsnių iššūkių kūrimo platforma, kuria naudojasi daugiau nei 1000 tarptautinių įmonių. Vaikščiojimo platforma įmonėms bei organizacijoms padeda spręsti darbuotojų įsitraukimo į fizinę veiklą bei edukacijos apie tvarumą problemas.

,,Rinkoje trūko paprasto įrankio, kurį pasitelkus lengvai, neatimant daug laiko iš žmogiškųjų išteklių specialistų, galima įtraukti kolektyvą sveikatingumo ir tvarumo temomis. Susikūrus žingsnių iššūkį darbuotojai naudojasi #walk15 programėle, o savo žingsnius gali paversti valiuta, už kurią perka sveikus arba tvarius produktus, paslaugas. Džiaugiamės, kad sprendimą įvertino ne tik Lietuvos, bet ir Danijos bei Vokietijos įmonės“, - teigia „#walk15“ įkūrėja Vlada Musvydaitė.

„#walk15” programėlę galima parsisiųsti visame pasaulyje ir naudotis nemokamai. Lietuviškas startuolis kasdien skatina daugiau nei 420.000 programėlės vartotojų žingsniuoti ir keisti judėjimo įpročius į tvaresnius. Pavyzdys – vienas iš klientų yra Eurolyga, kuri „#walk15” žingsnių iššūkiu motyvavo krepšinio aistruolius eiti, o ne važiuoti iki arenų.

„#walk15” pirmieji Lietuvoje suteikė galimybę iškeisti žingsnius į nuolaidas sveikiems ir tvariems pasirinkimams „Žingsnių piniginėje“: nuo nuolaidos traukinio bilietui, automobilių dalijimosi paslaugų iki sveikų produktų prekybos centre.

Prie „#walk15“ idėjos darbuojasi 15 žmonių. Lietuviškas startuolis šiuo metu mėgina pritraukti investicijų plėtrai į Vokietiją.

Kuria ir į namus pristato sveiką augintinių maistą

„Zenoo” naminių gyvūnų sveiko maisto koncepcija sukurta 2019 m., o įmonė įsteigta 2020 m.

„Startuolis gimė itin neįprastomis aplinkybėmis – gelbstint mano mylimo šunelio chihuahua Elly gyvybę. Priglaudus kalytę paaiškėjo, kad ji turi rimtų sveikatos problemų, specialistų prognozės buvo liūdnos. Nenorėjau taip lengvai pasiduoti, kreipiausi į „KetoPet“, NASA ketogeninės mitybos ekspertus ir Helsinkio universiteto mentorius. Išsiaiškinau, jog viena dažniausių priežasčių, kodėl gyvūnai serga, yra perteklinis cukraus kiekis maiste. Pradėjus Elly maitinti tik šviežiu neapdorotu maistu (žalia mėsa, daržovėmis, sveikaisiais riebalais, žuvimi ir pan.), augintinės sveikata pagerėjo. Suradusi būdą padėti Elly, supratau, kad noriu bei galiu padėti ir kitiems“, – pasakoja Agota Jakutytė-Kriščiūnienė, viena iš „Zenoo” įkūrėjų ir naminių gyvūnų mitybos specialistė.

Agota Jakutytė - Kriščiūnienė, Zenoo co-founder, Women in Tech.

„Zenoo” rinkai siūlomas naminių gyvūnėlių maistas – gausus maistinių medžiagų ir vitaminų šaltinis, kadangi naudojama liofilizavimo technologija išsaugo 99% natūralios maistinės produkto vertės.

„Zenoo” teikia šunų maisto užsakymo paslaugą: užsakyti tereikia vieną kartą, o maistas klientui pristatomas kiekvieną mėnesį.

„Gamindami savo produkciją, visų pirma paruošiame FEDIAF (European Pet Food Industry Federation) standartus atitinkančią formulę. Atrenkame ingredientus, kurie savo kokybe yra tinkami ir žmonių maistui, juos paruošiame ir liofilizuojame. Savo produkciją pristatome iki kliento durų. Kurdama šį maistą bei paslaugą galvojau ir apie gyvūnų sveikatą, ir apie jų šeimininkų patogumą, taigi „Zenoo” – vienas patogiausių būdų maitinti augintinį „raw“ maistu. Tiesa, Europoje liofilizuotas „raw“ maistas tik įgauna pagreitį, o Jungtinėse Valstijose tai sparčiausiai auganti augintinių maisto šaka“, – pasakoja A. Jakutytė-Kriščiūnienė.

Be Lietuvos, kitos pagrindinės „Zenoo” rinkos yra Šveicarija ir Jungtinė Karalystė; nuolatinius užsakymus galima pateikti iš visos ES.

Kibernetinio saugumo sprendimai – pripažinti pasaulyje

Vytautas Kaziukonis, Surfshark vadovas.

„Surfshark“ – Lietuvoje įkurta pasaulinė privatumo apsaugos sprendimų kompanija. Įmonės kuriamas virtualus privatus tinklas „Surfshark VPN“ yra tarp trijų didžiausių pasaulyje ir vienas iš nedaugelio, kurį pripažįsta nepriklausomi saugumo ekspertai. „Surfshark” didelį dėmesį skiria tyrimams kibernetinio saugumo, interneto cenzūros ir privatumo srityse.

2021 m. „Cybersecurity Excellence“ apdovanojimuose „Surfshark“ laimėjo aukso medalį ir pelnė novatoriškiausios metų saugos tarnybos titulą. Šiemet kompanijos kuriamas produktas „Surfshark Nexus“ organizacijos „CyberSecurity Breakthrough“ pripažintas Metų VPN sprendimu.

Vos per 30 mėnesių pritraukusi pirmąjį milijoną už paslaugas mokančių vartotojų, šiandien „Surfshark“ jų turi jau daugiau nei 150 pasaulio šalių. Šių metų balandį „Surfshark“ sujungė jėgas su kibernetinio saugumo bendrove „Nord Security“ ir taip kartu tapo antruoju oficialiu vienaragiu Lietuvoje.

Šiandien kompanijoje dirba daugiau nei 300 žmonių „Surfshark“ biuruose Vilniuje, Kaune, ir neseniai duris atvėrusiame Varšuvos padalinyje. Įmonėje dirba IT, inžinerijos bei duomenų analitikos specialistai ir daugiau nei 90 žmonių rinkodaros komanda, kuriai vadovauja Regimantas Urbanas. Jį Lietuvos marketingo asociacija (LiMA) šiemet paskelbė Metų rinkodaros vadovu (Metų CMO’22).

Automatizavo AML sprendimus

Amlyze komanda.

„Amlyze“ – nuo 2020 m. veikiantis RegTech (reguliacinių technologijų) startuolis, finansinių technologijų įmonėms teikiantis automatizuotus pinigų plovimo prevencijos sprendimus. Šie sprendimai finansinėms institucijoms padeda atitikti griežtus įstatyminius reikalavimus, didinti naudotojų sistemų saugumą ir užkirsti kelią finansiniams nusikaltimams. Dirbdamos su „Amlyze“, fintech įmonės gali naudotis automatizuota pinigų plovimo prevencijos (AML) platforma, kurios pagrindas – monitoringo modulis.

Išmanius „Amlyze“ technologinius sprendimus kuria ekspertų komanda. Tarp jų – buvęs FNTT direktoriaus padėjėjas Mindaugas Petrauskas, buvusi Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnybos direktorė Jekaterina Govina, pinigų plovimo prevencijos ekspertas Alexandre Pinot, verslo plėtros specialistas Karolis Urbelionis bei bankinių technologijų ekspertai Gediminas Radikas ir Aleksandras Lazutkinas. Startuoliui vadovauja Gabrielius Erikas Bilkštys.

Šiuo metu „Amlyze“ dalyvauja rizikos kapitalo fondo „Firstpick“ akceleravimo programoje.

Artimiausi „Amlyze“ ateities planai – plėtra Lietuvoje ir Europoje. „Per pastaruosius kelerius metus fintech rinka išaugo, o įstatyminiai įsipareigojimai šio sektoriams įmonėms griežtėjo. Tačiau dominuojantys įrankiai išliko įkvėpti tradicinės bankininkystės – nepritaikyti prie fintech veiklos ir su ja susijusių rizikų. Todėl automatizuoti pinigų plovimo prevencijos įrankiai, kuriuos teikia „Amlyze“, tapo ypač svarbūs konkurencingumo siekiančioms finansinėms įstaigoms“, – sako G. E. Bilkštys.

Dirbtinis intelektas parenka vyną

„Airate“ – Vilniuje įkurtas startuolis, kuris pasitelkia dirbtinį intelektą parenkant tinkamiausią situacijai gėrimą: jis analizuoja vartotojo preferencijas, mėgstamus skonius ir buvusias patirtis, grupuoja galimus pasirinkimus pagal įvairius parametrus (kainą, reitingus, atsiliepimus ir charakteristikas) ir tuomet pasiūlo tinkamiausius variantus įvairiose kainų kategorijose.

Alexander Kashkarovo įkurtas startuolis vysto technologinį sprendimą ir turi savo parduotuvę Vilniuje. Šia technologija gali naudotis privačios vyninės ar vyno parduotuvės. Startuolis taip pat dirba su klientais Ispanijoje, Italijoje, Vokietijoje, Austrijoje ir Švedijoje.

[vz-poll-apklausa data-id="51" title="Kviečiame balsuoti už mėgstamiausią Vilniaus startuolį. Nugalėtojai paaiškės gruodžio 8 d. tiesioginės transliacijos metu „Verslo žinių“ portale."]

Kasmetinis startuolių ekosistemos renginys „Wrap Up of 2022 & Vilnius TechFusion Startup Awards“ suvienijo du tradicinius startuolių ekosistemos renginius: „Startup Lithuania“ aštuntus metus organizuojamą „Wrap Up of The Year“ ir „Go Vilnius“ jau ketvirtą kartą rengiamus startuolių apdovanojimus. Apjungta iniciatyva šiemet startuoja nauju pavadinimu, kuris vienija Vilniaus prioritetinių technologijų ekosistemą ,,Vilnius TechFusion”. Renginys bus viešinamas virtualioje erdvėje, todėl pranešimus ir apdovanojimus bus galima stebėti tiesiogiai Verslo žinių portale. Daugiau informacijos apie renginį rasti ir į jį registruotis galite „Startup Lithuania“ paskyroje „Facebook“.

Už mėgstamiausią startuolį „Public‘s Favourite“ nominacijoje galite balsuoti ČIA. Balsavimas vyks iki gruodžio 7 d. 24 val.