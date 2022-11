Renkami geriausi šių metų Lietuvos startuoliai: savo balsą atiduos ir komisija, ir visuomenė

Vilnius ruošiasi svarbiausiam metų startuolių ekosistemos renginiui – gruodžio 8 dieną sostinėje vyks „Wrap Up of 2022 & Vilnius TechFusion Startup Awards“. Renginys sukvies visus ekosistemos atstovus apžvelgti 2022 metų pasiekimus bei apdovanoti labiausiai nusipelniusius verslus net 6 kategorijose. Tarp nominantų atsidūrė augančios technologijų sektoriaus įmonės bei jas auginantys asmenys, tampantys svarbia „Vilnius TechFusion“ bendruomenės dalimi.

Augina šalies ekonomiką

Jau tradicija tapę startuolių ekosistemos apdovanojimai šiemet bus organizuojami ketvirtus metus iš eilės. Apdovanojimus organizuoja ir rengia Vilniaus miesto plėtros agentūra „Go Vilnius“ kartu su Inovacijų agentūros Sparčios plėtros skyriumi „Startup Lithuania“. Pastarieji renginyje pristatys išsamią Lietuvos startuolių ekosistemos apžvalgą, kurioje bus apibendrinta per metus pasiekta pažanga, iššūkiai ir laimėjimai, ryškiausi įvykiai.

„Šis renginys puikiai iliustruoja Vilniuje besikuriančių ir klestinčių verslų bendruomeniškumą ir bendradarbystę. Mūsų mieste didžiavimasis vieni kitais, mokymasis vieniems iš kitų yra svarbesnis nei konkurencija. Tad startuolių apdovanojimai yra puiki proga verslams susitikti su bendraminčiais, pasidžiaugti savo ir kitų rezultatais, o mums – toliau skleisti žinią apie Vilniuje veikiančius startuolius ir rodyti juos kaip pavyzdį visam pasauliui“, – sako „Go Vilnius“ vadovė Inga Romanovskienė.

„Go Vilnius“ vadovė Inga Romanovskienė.

Inovacijų agentūros vadovė Romualda Stragienė priduria, kad startuoliai kasmet vis labiau prisideda prie šalies ekonomikos augimo: „Pernai startuolių veikla sugeneravo 2 proc. šalies bendrojo vidaus produkto – tai labai didelis indėlis į ekonomiką. Galima pastebėti, kad startuoliai kasmet pritraukia vis daugiau investicijų, moka dvigubai didesnius atlyginimus nei likusioje rinkoje, juose nori dirbti vis daugiau talentų iš viso pasaulio, kuriami produktai sprendžia ne lokalias, o globalias problemas. Šiemet turėjome ir dar vieną svarbų įvykį – užauginome jau antrą vienaragį, o siekiančių arti milijardo vertės startuolių potencialas taip dar labiau pat sustiprėjo. Stiprėjančios Lietuvos startuolių ekosistemos dėka mūsų maža šalis tampa vis ryškiau matoma pasaulio žemėlapyje, tad labai svarbu šį indėlį pastebėti, pastiprinti ir įvertinti.“

Didžiuosius šalies startuolius vienijančios organizacijos „Unicorns Lithuania“ duomenimis, trečiąjį šių metų ketvirtį aktyviai veikiantys Lietuvos startuoliai sumokėjo 74,4 mln. eurų mokesčių – beveik 45 proc. daugiau nei prieš metus. Maždaug penktadaliu per metus augo ir startuoliuose dirbančių specialistų kiekis, 14 proc. – atlyginimai.

Įvertins šešiose kategorijose

Šiemet renginys persikelia į startuolio „Kilo.Health“ patalpas, kur telpa dvigubai daugiau žiūrovų – vakarinėje renginio dalyje galės dalyvauti virš 500 svečių. Didžiausią vertę kuriantys 2022 m. startuoliai bus įvertinti šešiose kategorijose: „Kylančios žvaigždės“ (angl. „Rising star“), „Ekosistemos herojaus“ (angl. „Ecosystem hero“), „Inovatyviausių technologijų“ (angl. „Best tech“), „Metų rinkos naujoko“ (angl. „Newcommer of the year“), „Metų startuolio“ (angl. „Startup of the year“) ir „Publikos favorito“ (angl. „Public’s favourite“).

„Kylančios žvaigždės“ nominacija skiriama ankstyvos stadijos startuoliui, veikiančiam Vilniaus mieste, pasižyminčiam sparčiu augimu ir reikšminga plėtra 2022 metais. Šia nominacija siekiama atrasti ir viešinti tokias įmones, kurios dar nėra plačiai žinomos, tačiau aktyviai veikiančios ir prisidedančios prie miesto gerovės. Ekosistemos herojaus apdovanojimas bus įteiktas startuoliui, asmeniui ar projektui, kuris sėkmingai didino bendruomenės tarpusavio komunikaciją, įtraukė jos narius į bendrų tikslų siekimą ir aktyvų socialinį gyvenimą.

Į „Inovatyviausių technologijų” nominaciją pretenduoja startuoliai, kuriantys ir pritaikantys pačias inovatyviausias technologijas ir inovacijas ar sprendimu jiems bei aktualias tiek Lietuvos, tiek tarptautiniu mastu. Metų rinkos naujoko apdovanojimas skiriamas tarptautiniams startuoliams, sėkmingai plėtojantiems verslą Vilniaus mieste.

Šių keturių nominacijų nugalėtojus renka komisija, sudaryta iš srities ekspertų, atstovaujančių „Startup Lithuania“, „Go Vilnius“, „Invest Lithuania“, „Unicorns Lithuania“ bei kitas organizacijas. Ypatingą Metų startuolio apdovanojimą įteikia žymiausi Vilniaus ekosistemos dalyviai ir praėjusiais metais metų startuoliais tapę startuoliai: „Vinted“, „Trafi“, „Deeper“, „Bored Panda“, „NanoAvionics“, „Tesonet“, „Oberlo“, „Pixelmator“, „CityBee“, „Brolis Semiconductors“, „Mailer Lite“, „CGTrader“, „Qoorio“, „TransferGo“, o „Publikos favoritą” renka visuomenė.

Technologijų sektoriaus lyderystė

Nominacijoms šiemet iš viso gauta 51 paraiška, o nominantus galėjo teikti asocijuotos struktūros, rizikos kapitalo fondai, su startuoliais dirbančios organizacijos. Be to, aplikacijas galėjo siųsti ir pačios įmonės, ekspertai, konsultantai bei kiti startuolių ekosistemos dalyviai.

„Nominantų sąraše dominuoja technologijų sektoriaus įmonės, o tai parodo, kad būtent šis sektorius mieste yra perspektyviausias. Dėl šios priežasties dar visai neseniai Vilnius pristatė naują prekės ženklą „Vilnius TechFusion“, kuris į vieną ekosistemą apjungia šio sektoriaus dalyvius – lazerių, biotechnologijų, finansų technologijų, žaidimų industrijos, IT, ICT ir ryšių technologijų įmones bei skatina jas veikti tarpusavyje“, – sako I. Romanovskienė.

Apdovanojimų nugalėtojai prisijungs prie praėjusiais metais triumfavusių startuolių „Wargaming“, „Ondato“, „Biomatter Designs“, „Unicorns Lithuania“ ir „TransferGo“. Renginį bus galima stebėti internetu Verslo žinių portale, o visos susijusios naujienos skelbiamos projekto „Facebook“ paskyroje.