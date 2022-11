Metų ekosistemos naujoko kategorijoje - pasaulines ambicijas puoselėjantys startuoliai

Gruodžio 8 d. įvyks svarbiausias metinis Vilniaus startuolių bendruomenės renginys – „Wrap Up of 2022 & Vilnius TechFusion Startup Awards“. Renginyje bus apžvelgti startuolių pasiekimai 2022-aisiais, o kuriantieji didžiausią vertę bus įvertinti penkiose nominacijose. Viena iš jų – „Newcomer of the Year“ – skiriama tarptautiniams startuoliams, sėkmingai plėtojantiems verslą Vilniaus mieste. Nominacija skatina tarptautines kompanijas atkreipti dėmesį į Vilnių, o gavusiems apdovanojimą – padėka už sėkmingai įkurtą verslą ir darbo vietas mieste. Šioje nominacijoje šiemet dalyvauja „iTechArt Group“, „Softeq“, „Flo Health“, „Melsoft“ ir „vArmour“.

„Džiugu, kad kasmet Lietuvą savo globalių produktų vystymui renkasi naujos, tačiau savo industrijose jau pripažintos tarptautinės įmonės. Jos ne tik kuria į aukštą pridėtinę vertę orientuotas ir puikiai apmokamas darbo vietas, bet ir prisideda prie visos Lietuvos technologijų ekosistemos vystymo – taip sudarydamos prielaidas tolimesnei sėkmingai sektoriaus plėtrai. Šių metų nominantės, be jų kuriamų sprendimų įvairovės, taip pat išsiskiria inovatyvumu, veiklos kompleksiškumu ir orientacija į IT kompetencijų Lietuvoje auginimą”, - sako „Investuok Lietuvoje“ generalinis direktorius Elijus Čivilis.

Pažangiausių technologijų centras

Elijus Čivilis, Investuok Lietuvoje vadovas.

Įsikūrusi 2002 m., „iTechArt“ — pirmaujanti programinės įrangos kūrimo įmonė, bendradarbiaujanti su daugiau nei 500 sparčiai augančių įmonių bei startuolių visame pasaulyje. Kompanijos specialistai dirba su pažangiausiomis technologijomis įvairiose pramonės šakose, o pagrindinis bendrovės siekis – suburti aukščiausio lygio IT inžinierius ir suteikti technologines kompetencijas klientams, siekiantiems kurti skaitmeninius sprendimus ir auginti verslą.

Kompanijos klientai sėkmingai pritraukė išorinių investicijų už daugiau nei 13 mlrd. JAV dolerių, daugiau nei 20 iš jų tapo viešai kotiruojamomis įmonėmis.

„iTechArt“ būstinė įsikūrusi Niujorke, tačiau įmonė turi 20 biurų visame pasaulyje ir yra subūrusi 3500 darbuotojų. „iTechArt“ yra pripažinta tokių įmonių kaip AWS, „Google“ ir „Microsoft“ partnerė. Kompanijos specialistai yra sukaupę patirties dirbtinio intelekto, blokų grandinės ir papildytos realybės technologijų, duomenų analizės, programų, mobiliųjų programėlių ir interneto svetainių kūrimo bei kitose srityse. Nuo 2018 m. JAV sėkmingiausių kompanijų reitinge „Inc. 5000“ „iTechArt“ kasmet pažymima kaip sparčiai auganti įmonė, o „Financial Times“ tokį pripažinimą įmonei skiria nuo 2021 m.

Savo veiklos plėtrai „iTechArt“ pasirinko Lietuvą, nes čia įžvelgė palankias galimybes auginti globalų verslą, be to, kompanijos įsitikinimu, Lietuva yra geografiškai palankioje vietoje tarptautiniam bendradarbiavimui. „iTechArt“ savo veiklą Lietuvoje pradėjo šių metų pavasarį ir yra įsikūrusi UNIQ verslo centre, kur šiuo metu dirba daugiau nei 100 įmonės specialistų. Kompanija kelia ambicingus tikslus plėtrai ir planuoja turėti net keletą technologijų vystymo centrų Lietuvoje.

Vilnius – universalus plėtros centras

„Softeq“ – JAV, Teksase, įsteigta technologijų bendrovė, kuri Vilniuje apsisprendė atidaryti universalaus programavimo paslaugų centrą. Jame planuojama suburti iki 250 programinės, techninės įrangos bei mikroprogramų specialistų komandą.

„Vilnių pasirinkome kaip miestą, turintį potencialo tapti universaliu plėtros centru bendrovės klientams iš ES šalių. Europos Sąjungoje ieškojome vietos strateginio programavimo centrui įsteigti, kuriame kompetencijas galėtų apjungti tiek vietos talentai, tiek persikėlę specialistai iš kitų mūsų padalinių. Tad pagrindiniai šalies pasirinkimo kriterijai buvo investicinis klimatas, palankios sąlygos verslui, ilgalaikis stabilumas ir galimybė pritraukti aukštos kompetencijos vietos specialistus“, – teigė Sergejus Mustafaevas, „Softeq“ žmogiškujų išteklių direktorius.

„Softeq“ metinis vasaros renginys sukvietė kolegas iš skirtingų šalių

Daugiausia dėmesio „Softeq“ skiria individualizuotos programinės įrangos kūrimo paslaugoms, kurios skatina įmones ir pradedančiuosius klientus diegti naujoves, valdyti skaitmeninę transformaciją ir kurti visapusiškus sprendimus. Bendrovė teikia ankstyvos stadijos inovacijas, technologijų verslo konsultacijas, galutinius plėtros sprendimus ir patirtį įvairiose populiariose technologijose, įskaitant daiktų internetą, dirbtinį intelektą ir mašinų mokymąsi, pramonės automatizavimą, robotiką, blokų grandinę, papildytą realybę (AR) ir virtualiąją realybę (VR).

Savo paslaugomis „Softeq“ prisideda prie globalių startuolių augimo, padeda smulkioms ir vidutinėms įmonėms iš naujo atrasti savo verslą per skaitmeninę transformaciją.

Svarbus moterų sveikatos palydovas

„Flo Health“ – kompanija, įkūrusi pasaulyje lyderiaujančią moterų sveikatos programėlę, jau turinčią daugiau nei 250 mln. Iš šių vartotojų daugiau nei 50 mln. yra aktyvios kiekvieną mėnesį.

Roman Bugaev, „Flo Health“ CTO.

Programėlė „Flo“ – svarbus moters palydovas per visą vaisingą gyvenimo etapą. Pasitelkiant mašininį mokymąsi ir duomenų analizę, programėlės vartotojoms teikiama suasmeninta informacija apie jų menstruacijas, vaisingumo ciklą, tai leidžia joms perprasti jaučiamus simptomus bei tinkamai rūpintis savo sveikata. Šiuo metu „Flo“ galima naudotis 22-omis skirtingomis kalbomis.

Flo būstinė – Jungtinėje Karalystėje, padaliniai įsikūrę Amsterdame, San Franciske, Londone, nuo praėjusių metų ir Vilniuje. „Flo Health“ 2021 m. atidarė biurą Vilniuje, kuriame šiuo metu dirba apie 200 darbuotojų iš skirtingų pasaulio šalių.

Populiarių žaidimų kūrėja

Mobiliųjų žaidimų kūrėja „Melsoft“ padalinį Vilniuje įsteigė 2020-aisiais ir prisidėjo prie Lietuvos žaidimų industrijos proveržio bei patrauklių darbo vietų kūrimo Vilniuje. 2007 m. įsteigta bendrovė iš pradžių susitelkė į kompiuterinius žaidimus, tačiau per savo gyvavimo metus išaugo iki vienos svarbiausių veikėjų mobiliųjų žaidimų rinkoje. Tarp populiariausių bendrovės sukurtų žaidimų – „My Café“ ir „Family Island“.

„My Café“ sulaukė milžiniško populiarumo visame pasaulyje – šis žaidimas nuo jo pristatymo 2016-aisiais buvo parsisiųstas daugiau nei 100 mln. kartų. „Family Island“, simuliacinio pobūdžio žaidimas, jau pritraukė kelis milijonus vartotojų ir toliau augina gerbėjų gretas.

2020-ųjų gruodį bendrovę „Melsoft“ įsigijo viena iš sparčiausiai pasaulyje augančių mobiliųjų žaidimų kompanija „Moon Active“, kurios populiariausias žaidimas „Coin Master“ 2020-aisiais tapo ketvirtuoju daugiausiai pajamų generuojančių mobiliuoju žaidimu pasaulyje.

Sprendimai duomenims apsaugoti

„vArmour“ – kibernetinio saugumo startuolis, kurio produktas „vArmour Application Controller“ suteikia galimybę įmonėms apsaugoti savo skaitmeninį turtą ir jautrius duomenis, sudarant skaitmeninių paslaugų ir jų komponentų priklausomybių grafą. Priklausomybių grafas yra tarsi „žemėlapis“, rodantis kelius tarp duomenų, aplikacijų, duomenų bazių ir vartotojų. Visiškas matomumas suteikia galimybę aptikti galimai pavojingą veiklą, duomenų vagystes ar atitikties reikalavimų pažeidimus ankstyvojoje stadijoje. Unikali „vArmour“ technologija suteikia galimybę greitai nustatyti skaitmeninio incidento pažeidimo mastą, o tai ženkliai sutrumpina atstatymo laiką įvykus sistemų gedimui.

Įmonėms sprendžiant skaitmeninės transformacijos iššūkius, saugos ir operacijų komandos įgyja precedento neturinčią kontrolę, kad pašalintų neautorizuotų vartotojų prieigos riziką ir išpildytų atitikties reikalavimus.

Paulius Mantulovas, Vykdantysis direktorius, „vArmour“ Lithuania.

„vArmour“ „Relationships Matter“ kertinė filosofija atsispindi kompanijos technologijoje, santykyje su darbuotojais, klientais ir partneriais.

Vilniuje įmonė įkūrė vieną iš pagrindinių verslo centrų pasaulyje. Kiti veiklos centrai yra pagrindinėje įmonės buveinėje Los Altos mieste Kalifornijoje, Kalgaryje Kanadoje ir Sidnėjuje Australijoje. „vArmour“ Vilniuje jau šiuo metu atlieka keletą svarbių funkcijų, susijusių su produkto dalies vystymu, pardavimų skatinimu ir verslo procesų operacijomis.

Planuojama, kad įmonė Vilniuje nuosekliai augs, kviesdama prisijungti įvairių sričių ekspertus – programinės įrangos kūrėjus, pardavimų specialistus, rinkodaros ir kt.. Vilnius verslo plėtrai buvo pasirinktas dėl puikios geografinės lokacijos, suteikiančios palankią galimybę bendradarbiauti su klientais Vidurio Rytuose ir Vakarų Europoje. Be to, Lietuvos sostinė patraukė kompaniją puikiai paruoštų programinės įrangos specialistų gausa.

Kasmetinis startuolių ekosistemos renginys „Wrap Up of 2022 & Vilnius TechFusion Startup Awards“ suvienijo du tradicinius startuolių ekosistemos renginius: Inovacijų agentūros sparčios plėtros skyriaus „Startup Lithuania“ aštuntus metus organizuojamą „Wrap Up of The Year“ ir „Go Vilnius“ jau ketvirtą kartą rengiamus startuolių apdovanojimus. Apjungta iniciatyva šiemet startuoja nauju pavadinimu, kuris įtraukia Vilniaus prioritetinių technologijų ekosistemą ,,Vilnius TechFusion”. Renginys bus viešinamas virtualioje erdvėje, todėl pranešimus ir apdovanojimus bus galima stebėti tiesiogiai Verslo žinių portale. Daugiau informacijos apie renginį rasti ir į jį registruotis galite „Startup Lithuania“ paskyroje „Facebook“. Wrap Up of 2022 & „Vilnius TechFusion“ Startup Awards | Facebook