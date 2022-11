Tarp ryškiausių startuolių ieškoma veržliausiųjų ir sukūrusių didžiausią vertę

Gruodžio 8 d. įvyks svarbiausias metinis Lietuvos startuolių ekosistemos renginys – „Wrap Up of 2022 & Vilnius TechFusion Startup Awards“. Renginyje bus apžvelgti Lietuvos startuolių ekosistemos pasiekimai 2022-aisiais, o kuriantieji didžiausią vertę bus įvertinti penkiose nominacijose. Viena iš jų – „Rising Star“ – dedikuota Vilniuje veikiantiems startuoliams, kurie išsiskiria sparčiu augimu ir reikšminga plėtra 2022 m.: veiklos rezultatais, investicijų pritraukimu, įdarbintų darbuotojų skaičiumi ir potencialu. Tarp šiųmečių nominantų – „Travel Union“, Ovoko, „Surfshark“, „InRento“ ir „PVcase“.

„Lietuvos startuoliai kasmet tampa vis svarbesniu šalies ekonomikos augimo varikliu. Vien pernai startuolių indėlis į ekonomiką sudarė apie 2 proc. šalies bendrojo vidaus produkto. Kasmet startuoliai pritraukia vis daugiau investicijų, moka dvigubai didesnius atlyginimus nei likusioje rinkoje, juose nori dirbti vis daugiau talentų iš viso pasaulio, kuriami produktai sprendžia ne lokalias, o globalias problemas. Stiprėjančios Lietuvos startuolių ekosistemos dėka mūsų maža šalis tampa vis ryškiau matoma pasaulio žemėlapyje, tad labai svarbu šį indėlį pastebėti, pastiprinti ir įvertinti“, – sako Romualda Stragienė, Inovacijų agentūros direktorė.

Romualda Stragienė, Inovacijų agentūros direktorė.

Šiuo metu Inovacijų agentūros sparčios plėtros skyriaus „Startup Lithuania“ rengiama Lietuvos startuolių ekosistemos apžvalga, kuri bus pristatyta renginio metu, atskleis daugiau naujausių duomenų. Bus apibendrinta metinė startuolių pažanga, įvardinti metų iššūkiai ir laimėjimai, išskirti ryškiausi įvykiai ir įkvepiantys pavyzdžiai, kurie yra užgimę Vilniuje ar bet kuriame kitame Lietuvos mieste, bet tampa vis labiau žinomi visame pasaulyje.

Perprato keliautojų poreikius ir pasiūlė sprendimus

„Travel Union“ pasiūlė mobiliosios bankininkystės sprendimą „myTU“, skirtą keliaujantiems žmonėms. Startuolis siekia atsižvelgti į specifinius keliautojų poreikius, taip pagerinant jų bankininkystės patirtį, palyginti su tradiciniais bankais – tiek šalyse, į kurias jie vyksta, tiek ir kilmės šalyje.

„myTU“ įkurta 2019 m. Vilniuje – visų pirma ši platforma teikė lokalius specialius pasiūlymus kelionių industrijos prekėms ir paslaugoms, tokioms kaip skrydžiai, viešbučiai ir pramogos. Prasidėjus pandemijai, turizmo funkcionalumų vystymas buvo laikinai pristabdytas ir visas dėmesys buvo skirtas mobiliosios bankininkystės individualiems klientams sukūrimui, teikiant ypatingą dėmesį šeimų ir vaikų finansų valdymui.

Po pandemijos „myTU“ grįžo prie pirminės idėjos ir dabar siūlo sprendimą, kuris leidžia pasinaudoti tiek kelionių industrijos, tiek bankininkystės sektoriaus pokyčiais.

„Mes naudojame tai, ką patys sukūrėme ir nesame priklausomi nuo trečiųjų šalių tiekiamų pagrindinės bankininkystės IT sistemų, įskaitant visus pagrindinius procesus, mobiliąją programėlę ir internetinę bankininkystę. Tai suteikia galimybę valdyti visus savo procesus, būti lankstiems, greitai prisitaikyti prie besikeičiančių klientų poreikių ir rinkos pokyčių, efektyviai konkuruoti, ypač su tradiciniais bankais“, – teigia startuolio atstovai.

„myTU“ jau surinko daugiau nei 6 mln. Eur išankstinio ir ankstyvojo pradinio finansavimo etapuose, šiuo metu siekiama surinkti dar 15 mln. Eur, kurie būtų skirti plėtrai ir aktyvių klientų pritraukimui. Startuolis planuoja plėtrą JAV.

Inovatyvi platforma automobilių detalių prekybai

„Ovoko“ – sparčiai augantis startuolis, Lietuvoje veikiantis RRR.lt vardu, valdantis elektroninę naudotų autodalių e. prekybos platformą Vakarų Europoje.

E. prekybos platforma RRR.LT įkurta 2016 m. ir tuo metu vienijo 10 pardavėjų. Didžiausias proveržis įmonėje įvyko 2020 m., gavus pirmąją 1 mln. EUR investiciją, kuri prisidėjo prie dar greitesnio augimo ir plėtros užsienio rinkose, o tai atvėrė galimybes savo detales parduodantiems autolaužynams ne tik plėsti verslą tarptautinėje erdvėje, bet ir sukūrė vartotojams patogų ir šiuolaikišką sprendimą jų įsigijimui.

Šiuo metu „Ovoko“ komandą sudaro virš 100 ambicingų ir patyrusių profesionalų, kurie rūpinasi e. prekybos platformos patrauklumu bei aktyviai ieško būdų kaip pagerinti partnerių ir klientų patirtį perkant internete. Vienas iš jų – pavasarį pristatyta inovatyvi mobilioji programėlė, kuri leidžia pardavėjams maksimaliai sumažinti laiko sąnaudas, siūlydama tokias funkcijas kaip automatinė detalių atpažinimo sistema, automatinis kategorijų nustatymas, priskyrimas ir automatizuota sandėliavimo sistema.

Šiuo metu e. prekybos platforma naudojasi jau virš 2100 autodalių pardavėjų iš Lietuvos, Latvijos, Ukrainos, Lenkijos, Prancūzijos, Italijos, o jų pasiūlą sudaro daugiau nei 6,7 mln. detalių.

Pelnė pasaulinės žiniasklaidos dėmesį

„Surfshark“ – Lietuvoje įkurta pasaulinė privatumo apsaugos sprendimų kompanija. Įmonės kuriamas virtualus privatus tinklas „Surfshark VPN“ yra tarp trijų didžiausių pasaulyje ir vienas iš nedaugelio, kurį pripažįsta nepriklausomi saugumo ekspertai.

2021 m. „Cybersecurity Excellence“ apdovanojimuose „Surfshark“ laimėjo aukso medalį ir pelnė novatoriškiausios metų saugos tarnybos titulą. Šiemet kompanijos kuriamas produktas „Surfshark Nexus“ organizacijos „CyberSecurity Breakthrough“ pripažintas Metų VPN sprendimu.

Vos per 30 mėnesių pritraukusi pirmąjį milijoną už paslaugas mokančių vartotojų, šiandien „Surfshark“ jų turi jau daugiau nei 150-yje pasaulio šalių. Šių metų balandį „Surfshark“ sujungė jėgas su kibernetinio saugumo bendrove „Nord Security“ ir taip kartu tapo antruoju oficialiu vienaragiu Lietuvoje.

Šiandien kompanijoje dirba daugiau nei 300 žmonių „Surfshark“ biuruose Vilniuje, Kaune ir neseniai duris atvėrusiame Varšuvos padalinyje. Įmonėje dirba IT, inžinerijos bei duomenų analitikos specialistai ir daugiau nei 90 žmonių rinkodaros komanda, kuriai vadovauja Regimantas Urbanas. Jį Lietuvos marketingo asociacija (LiMA) šiemet paskelbė Metų rinkodaros vadovu (Metų CMO’22).

„Surfshark“ didelį dėmesį skiria tyrimams kibernetinio saugumo, interneto cenzūros ir privatumo srityse. Vienas ryškiausių – Skaitmeninio gyvenimo kokybės indeksas (angl. Digital Quality of Life Index), apie kurį ir kitus kompanijos tyrimus ne kartą rašė didžiausi pasaulio portalai, įskaitant „Bloomberg“, „The Washington Post“, „Forbes“. Šių metų pradžioje kompanija oficialiai pradėjo partnerystę su viena ryškiausių interneto priežiūros organizacijų „NetBlocks“ ir su ja kuria įrankį „Internet Censorship Tracker“, kuris apžvelgia interneto ribojimo incidentus visame pasaulyje.

Platforma palankioms investicijoms į NT

„InRento“ – didžiausia licencijuota investavimo į NT nuomos projektus platforma Europos Sąjungoje. Ji buvo pripažinta geriausia Europos investavimo technologija 2022-ųjų Europos fintech apdovanojimuose.

„InRento“ vos per dvejus metus sukūrė daugiau kaip 14 tūkst. investuotojų bendruomenę iš viso pasaulio ir sufinansavo daugiau kaip 7 mln. Eur vertės investicijų. „InRento“ klientai vos per 5 minutes gali prisiregistruoti platformoje ir investuoti į NT nuomos projektus Lietuvoje ir Ispanijoje.

Skirtingai negu kitos rinkoje esančios alternatyvos, investicijų grąža „InRento“ dažnai yra susieta su infliacija, o tai tokiais laikotarpiais kaip dabartinis investuotojams leidžia potencialiai apsaugoti savo lėšas nuo nuvertėjimo.

Klientai – daugiau nei 60-yje pasaulio šalių

2018 m. įkurta „PVcase“ – technologijų kompanija, plėtojanti pažangiausius skaitmeninius saulės parkų projektavimo įrankius. „PVcase“ orientuojasi į paslaugas inžinieriams, kurie savo kasdieniniame darbe pasigenda lengvai naudojamų, tačiau efektyvių saulės jėgainių projektavimo įrankių.

Pagrindinė „PVcase“ programinė įranga veikia kaip „AutoCAD“ įskiepis. Jis leidžia pritaikyti 3D technologijas, kuriant saulės elektrinių parkus. „PVcase“ sukurtais sprendimais naudojasi klientai iš daugiau nei 60 pasaulio šalių.

Kasmetinis startuolių ekosistemos renginys „Wrap Up of 2022 & Vilnius TechFusion Startup Awards“ suvienijo du tradicinius startuolių ekosistemos renginius: Inovacijų agentūros sparčios plėtros skyriaus „Startup Lithuania“ aštuntus metus organizuojamą „Wrap Up of The Year“ ir „Go Vilnius“ jau ketvirtą kartą rengiamus startuolių apdovanojimus. Apjungta iniciatyva šiemet startuoja nauju pavadinimu, kuris įtraukia Vilniaus prioritetinių technologijų ekosistemą ,,Vilnius TechFusion”. Renginys bus viešinamas virtualioje erdvėje, todėl pranešimus ir apdovanojimus bus galima stebėti tiesiogiai Verslo žinių portale. Daugiau informacijos apie renginį rasti ir į jį registruotis galite „Startup Lithuania“ paskyroje „Facebook“. Wrap Up of 2022 & „Vilnius TechFusion“ Startup Awards | Facebook