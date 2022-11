„Vilnius TechFusion Startup Awards“: „Ecosystem Hero“ nominacijoje – sostinės startuolių bendruomenės puoselėtojai

Gruodžio 8 d. įvyks svarbiausias metinis Vilniaus startuolių bendruomenės renginys – „Wrap Up of 2022 & Vilnius TechFusion Startup Awards“. Per pastaruosius metus startuolių ekosistema vėl pademonstravo įspūdingus rezultatus, atsirado naujų reikšmingų iniciatyvų, klesti jau anksčiau startuolių rinkoje įsitvirtinusios įmonės. Renginyje bus apžvelgti startuolių pasiekimai 2022-aisiais, o kuriantieji didžiausią vertę bus įvertinti penkiose nominacijose. Vienoje iš jų – „Ecosystem Hero“ – varžosi startuoliai, asmenys ar projektai, sėkmingai didinantys bendruomenės tarpusavio komunikaciją, įtraukę jos narius į bendrų tikslų siekimą ir aktyvų socialinį gyvenimą. Tarp šiųmečių nominantų – „Fintech Hub LT“, Mantas Mikuckas, Rita Sakus, „Charlie Oscar“ ir šio startuolio įkūrėjas Sergejus Klimovas, „Rockit“.

„Ecosystem Hero“ nominacija skatinama veikla, orientuota į bendravisuomenišką požiūrį, teigia organizatoriai. Vilniuje veikia itin stipri startuolių ekosistema, kuriai priklauso ne tik pradedantys verslai, bet ir investuotojai, verslo akseleratoriai, valstybinės institucijos, sostinėje gimsta tarptautiniu mastu įdomūs technologiniai projektai. Šiandien fiksuojama įspūdinga statistika – per 3100 įmonių ir daugiau nei 40 tūkst. technologijų ekosistemos darbuotojų Vilniuje. Intensyvi Vilniaus technologijų ekosistemos plėtra bei verslo ir mokslo sėkmės istorijos paskatino pažangias sostinės technologijas suburti į „Vilnius TechFusion“ ekosistemą. Pasak šį projektą įgyvendinančios agentūros „Go Vilnius“ vadovės Ingos Romanovskienės, ekosistema suteikia bendrumo jausmą, tad dirbančiųjų skirtingose technologijų srityse stiprybės išnaudojamos bendradarbiaujant, sprendžiant problemas bei ieškant naujų verslo kūrimosi ir technologinių sprendimų.

„Go Vilnius“ vadovė Inga Romanovskienė.

,,Šioje nominacijoje pabrėžiamas indėlis į ekosistemos kūrimą. Ekosistema – tai tarpusavio ryšiai, kurie tokiame mieste kaip Vilnius yra ne tik tamprūs, bet ir kuriantys ekonominę vertę – keičiantis idėjomis atsiranda nauji verslai, keičiantis patirtimis ir pagalba įveikiami bendri iššūkiai. Nominuoti žmonės ir organizacijos šiemet pasižymėjo kurdami ir puoselėdami šiuos ryšius, kurie visam pasauliui įrodo, kad Vilnius, kaip technologijų ir inovacijų lyderis, yra visų mūsų bendras rezultatas“, – sako I. Romanovskienė.

Vienija fintech bendruomenę

„Fintech Hub LT“ – didžiausia licencijuotų fintech sektoriaus kompanijų asociacija Lietuvoje, vienijanti daugiau nei 60 elektroninių pinigų įmonių, mokėjimo įstaigų ir specializuotų bankų.

„ Fintech Hub LT“ vadovė Vaiva Amulė.

„Mūsų tikslas – telkti fintech sektoriaus bendruomenės narius Lietuvoje, padėti sudaryti palankias sąlygas jų veiklai ir prisidėti prie to, kad Lietuva taptų fintech centru ne tik Baltijos regione, bet ir visoje Europos Sąjungoje. Norėdama užtikrinti fintech industrijos augimą, asociacija rūpinasi šių įmonių savireguliacijos priemonėmis, organizuoja rinkos plėtrai ir edukacija skirtus renginius, taip pat glaudžiai bendradarbiauja su rinkos dalyviais, priežiūros institucijomis bei užsienio partneriais”, - sako „ Fintech Hub LT“ vadovė Vaiva Amulė.

Kiekvienais metais „Fintech Hub LT“ atstovauja Lietuvos fintech industrijai didžiausiame Europoje fintech renginyje „Money 20/20“. Asociacija įsitraukia į verslo partnerystes su tarptautinėmis įmonėmis, kurios savo žiniomis, kontaktais padeda mūsų šalies fintech įmonėms augti greičiau.

2022 m. prasidėjęs karas Ukrainoje paskatino „Fintech Hub LT“ įgyvendinti naujas iniciatyvas. Asociacija ženkliai prisidėjo, kad karo pabėgėliai iš Ukrainos atrastų naujų profesinių galimybių, taptų paklausiais specialistais fintech industrijoje Lietuvoje. „Fintech Hub LT“ drauge su partneriais organizavo nemokamą, įvadinį AML ir teroristų finansavimo (TF) prevencijos mokymų kursą bei kitus kvalifikacijos kėlimui skirtus renginius, po kurių fintech įmonės kvietė įsidarbinti mokymuose dalyvavusius ukrainiečius.

Asociacija, atsižvelgdama į šiuo metu ypač aktualų sankcijų taikymo klausimą dėl rusijos agresijos prieš Ukrainą, ėmėsi iniciatyvos ir rugsėjį pakvietė fintech verslo atstovus sužinoti daugiau apie sankcijų taikymą praktikoje bei veiklą prižiūrinčių institucijų lūkesčius, o lapkritį kartu su ,,Go Vilnius” organizavo renginį saugumo tema.

Susitelkė į vienaragių ekonomikos kūrimą

Mantas Mikuckas dirbti IT srityje pradėjo dar 15-os, 18-os tapo savo įkurtos įmonės direktoriumi, o 27-erių prisijungė prie internetinės naudotų mados prekių tarpusavio prekybos platformos „Vinted“ ir kartu su komanda išaugino pirmąjį Lietuvos vienaragį.

3,5 mlrd. eurų vertinamas „Vinted“ šiuo metu vienija daugiau nei 50 mln. narių bendruomenę, biurus vysto Berlyne, Prahoje, Amsterdame, Utrechte ir Vilniuje, o daugiau nei 1 tūkst. darbuotojų dirba 15-oje rinkų. Startuolis kasmet sėkmingai auga ir vysto naujus produktus.

Mantas Mikuckas, investuotojas, startuolių asociacijos „Unicorns Lithuania“ valdybos pirmininkas, vienas „Vinted“ įkūrėjų. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Vis dėlto pats M. Mikuckas šiemet pasitraukė iš daugiau nei 10 metų vystyto „Vinted“ vykdomojo direktoriaus pareigų ir pranešė nuo šiol dėmesį koncentruosiantis į strateginius įmonės valdymo klausimus bei kitų startuolių auginimą. Šiandien jis – ne tik aktyvus patarėjas daugeliui jaunų startuolių, investuotojas, mentorius, bet ir vienas iš asociacijos „Unicorns Lithuania“ steigėjų, valdybos pirmininkas, kasdien besistengiantis, kad Lietuva taptų geriausia šalimi vienaragiams pasaulyje.

M. Mikuckas tiki, kad startuoliai yra Lietuvos technologijų verslų ekosistemos branduolys ir ateitis, o sujungę jėgas, žinias ir talentą mes privalome tapti itin stipria intelekto šalimi. Savo pavyzdžiu ir žiniomis bei patarimais jis telkia ir skatina startuolius bei visuomenę kurti Lietuvos – sėkmingos modernios valstybės, grįstos aukštos pridėtinės vertės ekonomika, – ateitį. Pasak M. Mikucko, tai jam – didelė garbė bei džiaugsmas.

Aktyvi verslo angelų bendruomenės kūrėja

Rita Sakus – aktyvi investuotoja, Europos ir Lietuvos angelų tinklų valdybų narė bei startuolių ekosistemos dalyvė, anksčiau dirbusi su rizikos kapitalo fondais Šiaurės Amerikoje bei Izraelyje.

R. Sakus padėjo įkurti Lietuvos verslo angelų asociaciją LitBAN, siekdama, kad investavimo aplinka investuojantiems į inovatyvius startuolius Lietuvoje taptų demokratiškesnė ir labiau diversifikuota. Ritos siekis – įtraukti diasporą į aukštos rizikos investavimą, įdarbinant jų kontaktus sustiprinti ryšius tarp Lietuvos ir šalių, kuriose lietuviai užima aukštas pozicijas korporacijose, akademijoje ir bendruomenėse.

Rita Sakus, Europos ir Lietuvos angelų tinklų valdybų narė bei startuolių ekosistemos dalyvė.

Šiemet R. Sakus išrinkta valdybos nare ir pirmąja Lietuvos atstove Europos Verslo Angelų Tinkle EBAN. Šis pasiekimas – ne tik Ritos, bet ir viso LitBAN tinklo nuopelnas: LitBAN taip pat užėmė pirmąją vietą tarp daugiau nei 100 Europoje veikiančių angelų investuotojų asociacijų.

R. Sakus bendradarbiauja ir investuoja į įvairius Baltijos šalių akseleratorius ir rizikos kapitalo fondus bei turi unikalų investicijų į inovatyvius lietuviškus startuolius portfelį, kuriems padeda idėjomis, strategijos formavimu bei partnerysčių vystymu.

Ji bendradarbiauja su mokslo ir švietimo institucijomis (pavyzdžiui, Vilniaus Universiteto Antreprenerystės Verslo Magistro programa), dažnai teisėjauja „hackatonuose“, mentoriauja ir konsultuoja įvairiems startuoliams.

Strateginis Ritos tikslas – suartinti verslo investuotojų ir valdžios institucijų tarpusavio supratimą geresnių sąlygų inovacijų ekosistemos kūrimui, investicijų plėtrai ir geriausių pasaulinių praktikų diegimui. Pavyzdžiui, efektyvios mokesčių sistemos verslo angelams formavimui, atviresniam sėkmių ir nesėkmių patirties dalinimuisi bei tarpdisciplininei inovacijų komercializacijai.

Visuomeniškose iniciatyvose – žaidimų kūrėjai

„Charlie Oscar“ žaidimų kūrimo ir plėtros studija nuo 2014 m. įsikūrusi Vilniuje. Žaidimų studijos įkūrėjas Sergei Klimov, Įsitikinęs, kokį potencialą siūlo Vilnius, puoselėja ambicijas ir planus Vilniuje kurti naujus žaidimus.

„Charlie Oscar“ įkūrėjas Sergejus Klimovas.

„Charlie Oscar“ įkūrėją galime vadinti tikru Vilniaus miesto ambasadoriumi, kurio vardą žino žaidimų kūrėjai gerokai už Lietuvos ribų. Jo pastangomis Vilniuje intensyviai buriama žaidimų kūrėjų bendruomenė, organizuojami renginiai, stiprinantys žaidimų kūrėjų ekosistemą. Jis asmeniškai rūpinasi talentų, dirbančių šioje srityje, integracija Vilniuje, teikia pasiūlymus kaip pritraukti į Lietuvos sostinę kuo daugiau talentingų specialistų.

S. Klimov Vilniuje suorganizavo renginį „Games Industry Spring Huddle“, į kurį sukvietė 100 žaidimų kūrėjų iš dešimties studijų – jie sostinėje pasodino 12 tūkst. medelių. 2023-aisiais tikimasi dar didesnės apimties analogiško renginio, pasodintų dar daugiau medžių ir kad bus stiprinami tolimesni žaidimų kūrėjų bendruomenės ryšiai.

Šiemet rudenį Vilniuje įsikūrusius žaidimų kūrėjus ir jų bendraminčius S. Klimov kvietė aukoti kraujo. Iš viso akcijos metu buvo paaukota 17 litrų kraujo, tai tapo reikšminga paspirtimi Nacionaliniam kraujo centrui.

Platforma tvarioms inovacijoms

„Rockit“ – finansinių technologijų ir tvarių inovacijų centras, kuriame fintech ir tvarumo idėjos ne tik gimsta, bet ir yra išmėginamos. Dinamiška „Rockit“ bendruomenė suburia startuolių verslo atstovus, kitus bendraminčius ir sprendimų priėmėjus įvairiems renginiams ir iniciatyvoms, skatinančioms bendradarbiavimą ir naujus inovatyvius projektus.

„Rockit“ projektų sąraše – tokie fintech bendruomenę vienijantys renginiai kaip „Fintech Day“ ir „Lithuanian FinTech Awards“, kuriame siekiama įvertinti ir pagerbti šalies fintech industrijos veikėjų indėlį į finansinių technologijų industrijos plėtrą. „Rockit“ taip pat yra įkūrusi akseleravimo programą RIA (ROCKIT Impact Acceletator), skirtą skatinti tvarioms inovacijoms.

Kartu su partneriais „Rockit“ šiemet lapkritį organizuoja PropTech (property technology) renginį „PropTech Innovation Camp“.

Kasmetinis startuolių ekosistemos renginys „Wrap Up of 2022 & Vilnius TechFusion Startup Awards“ suvienijo du tradicinius startuolių ekosistemos renginius: „Startup Lithuania“ aštuntus metus organizuojamą „Wrap Up of The Year“ ir „Go Vilnius“ jau ketvirtą kartą rengiamus startuolių apdovanojimus. Apjungta iniciatyva šiemet startuoja nauju pavadinimu, kuris vienija Vilniaus prioritetinių technologijų ekosistemą ,,Vilnius TechFusion”. Renginys bus viešinamas virtualioje erdvėje, todėl pranešimus ir apdovanojimus bus galima stebėti tiesiogiai Verslo žinių portale. Daugiau informacijos apie renginį rasti ir į jį registruotis galite „Startup Lithuania“ paskyroje „Facebook“.