„Biok Lab“ vadovas apie „Aro“ sugrįžimą: svarbiausia nesilaikyti įsitvėrus istorinių sprendimų

Norbertas Žioba, „Biok Lab“ direktorius. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Kosmetikos gamintoja „Biok Lab“ suteikia antrą šansą prieš bemaž 5 metus „numarintam“ prekių ženklui „Aras“.

VŽ primena, kad ankstesni „Biok Lab“ vadovai priėmė sprendimą atsisakyti prekių ženklų „Aras“, „Rasa“ ir „Biok dermatology“ ir vietoj jų įvesti vieną naują „Kilig“.

„Matome, kad per pastaruosius metus „Kilig“ labiau tapo mėgstamas jaunesnės auditorijos, tikrai savo krepšelyje jį matome ir ateityje, be to, gana sėkmingai jis palengva auga ir eksporto rinkose. Tačiau supratome, kad „Arą“ žmonės vis dar prisimena, tad nutarėme susigrąžinti turėtą atskirą vyriškos linijos prekių ženklą“, – VŽ teigia Norbertas Žioba, „Biok Lab“ vadovas, už bendrovės vairo stojęs kiek daugiau nei prieš metus.

Kosmetikos gamintoja atliko „Aro“ žinomumo tyrimą, kuris parodė, kad 75% vartotojų Lietuvoje jį vis prisimena, žino, jaučia sentimentų.

N. Žioba diplomatiškai nevadina tuomečio įmonės sprendimo nei didele, nei maža klaida, tačiau teigia, kad, žvelgiant iš šiandienės situacijos, tada greičiausiai reikėjo kitokių žingsnių.

„Tačiau svarbiausia nesilaikyti įsitvėrus istorinių sprendimų, eiti ir žiūrėti į priekį“, – akcentuoja N. Žioba.

Plačiau apie antram gyvenimui prikeltą legendinių sportbačių ženklą „Inkaras“, nors dabar laikinai ir stabtelėjusį, tačiau taip pat rezgantį tolesnius ambicingus planus, taip pat apie ilgamečio sausainių prekių ženklo „Gaidelis“ atsinaujinimą skaitykite čia.

