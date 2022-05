„Lifosos“ administratore gali tapti skolų valdymo įmonė

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Dėl Vakarų sankcijų Rusijai sustabdytos Kėdainių fosforo trąšų gamyklos „Lifosa“ laikinąja administratore pretenduoja tapti skolų valdymo bendrovė „Easy Debt Service“. Du šios įmonės valdybos nariai turi sąsajų su administratorių atrenkančios įstaigos vadovu.

Pasak BNS šaltinių, antroje pretendentų eilės vietoje liko nemokumo administratorius „Finance guru“ kartu su advokatų profesine bendrija „Zeta law“, trečioje – buvęs diplomatas, bendrovės „Litpakas“ vadovas bei Indijos įmonės „Flexituff Ventures International Ltd.“ atstovas Baltijos šalyse Petras Šimeliūnas kartu su advokatų kontora „TGS Baltic“.

Kandidatų atranką organizavo ir galutinį trijų kandidatų sąrašą Finansų ministerijai pateikė Valdymo koordinavimo centras (VKC). Tačiau tiek ministerija, tiek VKC atsisako įvardyti kandidatus motyvuodama siekiu išvengti galimų spekuliacijų ir dalyvių prašymu jų neviešinti iki atrankos pabaigos.

Registrų centro duomenys rodo, kad „Easy Debt Service“ valdybos nariai Audrius Milukas ir Marius Svidinskas dirba ir finansinių paslaugų bendrovės „SME Bank“ valdyboje, o pastarosios stebėtojų tarybos narys nuo praėjusių metų gegužės yra VKC direktorius Vidas Danielius. Tai jis yra nurodęs viešų ir privačių interesų deklaracijoje.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Gazelė

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



V. Danielius BNS teigė, kad jo veikla „SME Bank“ stebėtojų taryboje automatiškai nesukuria interesų konflikto.

„Asmenų dalyvavimas vienos ar kitos bendrovės valdyboje, santykyje su stebėtojų taryba automatiškai nesukuria interesų konflikto“, – raštu pateiktame komentare BNS teigia V. Danielius, atsisakęs komentuoti situaciją telefonu.

Jis pabrėžia, kad pretendentus į „Lifosos“ administratorius atrinko ne jis, o VKC sudaryta komisija. Joje, BNS žiniomis, dirbo tik VKC darbuotojai.

„Sprendimą dėl potencialių kandidatų sąrašo pateikimo Finansų ministerijai priėmė VKC sudaryta atrankos komisija, o ne direktorius“, – nurodo V. Danielius.

„Easy Debt Service“ ir „SME Bank“, be to, yra susijusios per akcininkus – abiejų įmonių akcininkės yra įmonės „AKM finance“ ir „Magnus Investment“ (jos dar turi po trečią skirtingą akcininką), o šias valdo Kamilė Milukė ir Marius Svidinskas.

Rasa Butkuvienė, „Easy Debt Service“ vadovė, praėjusią savaitę atostogavo, o bendrovė į raštu pateiktus klausimus neatsakė.

Finansų ministerija, kuri ir paskirs laikinąjį įmonės administratorių, nurodo, jog visi pretendentai dar vertinami specialiųjų tarnybų – tik gavus jų išvadas bus teikiamas pasiūlymas ministrei.

„Gavusi iš specialiųjų tarnybų išvadas apie patikros rezultatus, komisija priims sprendimą ir teiks pasiūlymą finansų ministrei, o tada operatyviai bus bandoma pasirašyti sutartį su laikinuoju administratoriumi“, – informuoja Gediminas Norkūnas, specialiai šiai atrankai sukurtos ministerijos komisijos vadovas, finansų viceministras.

Sprendimą dėl laikinojo administratoriaus tikimasi priimti šią savaitę.

Galimybė skirti laikinąjį „Lifosos“ administratorių atsirado balandžio 27-ąją įsigaliojus Ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo pataisoms, Seime priimtoms reaguojant į sankcijas Rusijai ir Baltarusijai, paskelbtas dėl Maskvos invazijos į Ukrainą.

Jos numato, kad laikinasis administratorius skiriamas vieneriems metams, išimtiniais atvejais šis terminas gali būti pratęstas arba sutrumpintas.

ES kovo 9-ąją paskelbus sankcijas Kremliui artimam Rusijos oligarchui Andrejui Melničenkai, buvo įšaldytos „Lifosos“ sąskaitos, o balandžio 10-ąją įmonė veiklą sustabdė.

100% „Lifosos“ akcijų priklauso Šveicarijoje registruotai „EuroChem Group“, kurios 90% priklauso A. Melničenkos valdomai Kipro įmonei „AIM Capital“. „EuroChem Group“ kovo 10 dieną pranešė, kad A. Melničenka nuo kovo 9 dienos atsistatydino iš jos direktorių valdybos, jis taip pat esą nebėra pagrindinis grupės naudos gavėjas.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.