Iš pandemijos kamuojamos Švedijos – rekordinis užsakymas Astrai

Užsakymo vertė – 3 mln Eur, numatyta galimybė jį dar papildyti po to, kai vieno iš procesų projektavimo kompanija atliks pradinį tam tikro baterijų gamybos proceso inžineringą.

Tokio dydžio ir tokios paskirties užsakymas džiugina Alytaus nerūdijančio plieno gamintoją ir tuo pačiu kelia nemažų iššūkių, nes tai tikrai visiškai naujos paskirties chemijos pramonei skirtos talpyklos, todėl daug techninių klausimų yra nauji, o juos teks spręsti itin glaustame grafike. Reikia tinkamai įvertinti unikalius techninius niuansus ir subtilybes, atlikti sudėtingą projektavimą, paruošti bei suskaitmeninti gamybos technologiją bei pagaminti beveik pusantro šimto talpyklų. Visa tai numatoma atlikti per 5 mėnesius. Tam įmonė ne tik maksimaliai naudoja savo konstravimo biurų Alytuje, Kaune ir Vilniuje pajėgumus, bet juos ir plečia, taip pat papildomai dalį projektavimo paslaugų perka iš specializuotų kompanijų Lietuvoje bei Prancūzijoje. Projektui suvaldyti suformuota kompetentinga komanda ir skirtas ypatingas dėmesys.

Be komercinio intereso projektas patrauklus dar ir savo paskirtimi, kuri susijusi alternatyvios energijos panaudojimu ateities transporte. Klientas iš Švedijos kuria pilnos žiedinės ekonomikos modelį atitinkančią ištisą pramonės šaką, kuri iki šiol daugiausiai buvo vystoma Azijoje.

„Nepriklausomai nuo to, kokios sunkios rinkos sąlygos bebūtų, užsakymų rasti visada įmanoma, jei yra noro bei valios lanksčiai ir pagal klientų norus nepavargti kurti vis naujus gaminius. Ir žinoma, dar turi pasisekti. Tą puikiai demonstruoja šis solidus švedų užsakymas, kuris tikrai nėra vienintelis pandemijos laikotarpiu“, – sako bendrovės „Astra“ vadovas V. Liesionis.

Skaičiuojant nuo metų pradžios „Astros“ užsakymų surinkimas praktiškai 100% atitinka pernai lapkritį patvirtintą tikrai ambicingą metinį planą, kurio koreguoti dėl pandemijos neprireikė. Tiesa, pagal naujų gaminių tipų kiekį šie metai greičiausiai bus rekordiniai. Panašu, kad bus pagaminta per 500 vnt. talpyklų ir slėginių indų, kurių įvairovę sudarys bent 300 skirtingų tipų. Tai didžiulis inžinerinio darbo kiekis, kuriam reikalingos tikrai didelės inžinierių – konstruktorių pajėgos.

Būtent dėl to įmonė turi beveik 20 konstruktorių, dirbančių 3-juose konstravimo biuruose. Jos stiprybės – ir inžinierių žinios bei kvalifikacija, ir gebėjimas valdyti tokios apimties projektus per itin trumpus terminus, ir gerai įdiegta ERP sistema bei įmonės finansinės galimybės.

Anot užsakovo, tikrai ne žemiausią kainą pasiūliusi „Astra“ pasirinkta būtent dėl potencialo vykdyti didelės apimties projektus, turinčius ypatingai didelę konstravimo darbo apimtį, taip pat dėl geros reputacijos Šiaurės šalyse. Šiuo požiūriu konkurentai iš Italijos ir Suomijos Alytaus įmonei nusileido.

Šiuo metu „Astros“ 2020-tųjų metų bei sekančių metų pirmų dviejų mėnesių gamybiniai pajėgumai jau yra pilnai parduoti. Įmonė derasi dėl keleto stambių projektų Nyderlanduose bei Suomijoje, kurių suma sudėjus abu drauge artima švediškojo užsakymo dydžiui.

Didelių reaktorių ir labai didelių talpyklų bei jose vykstančių procesų sukūrimui ir tyrimams bendrovė numato jau 2021 m. pastatyti naują įspūdingą gamybinę laboratoriją, aprūpintą ypatinga specializuota įranga.

„Investicija pirmiausia nukreipta į daugybės procesų sukūrimą ir ištyrimą, kurį įmonė vykdys kartu su Lietuvos energetikos instituto mokslininkais. Daugiau kaip 2.000 kv.m. ploto gamybinė laboratorija su unikalia įranga kainuos beveik 5 mln. Eur, o į mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklas per dvejus metus numatoma investuoti 1,8 mln. Eur, – atskleidžia V. Liesionis. – Projektą pagal priemonę „Eksperimentas“ iš dalies finansuos Lietuvos verslo paramos agentūra, dalį lėšų skolins SEB bankas, investuos ir įmonė. Planuojama, kad investicija jau po 3 metų pradės generuoti aukštesnę pridėtinę vertę būtent kuriant ir projektuojant naujus ypač didelius ir sunkius reaktorius bei labai didelių gabaritų talpyklas.“

Reaktorius chemijos pramonei.

Šių metų Astros gaminys „Agricultural Waste for the Production of High Valued Products“ technologijai į Suomiją.

Didelis slėginis indas po hidraulinio bandymo lauke – dažnai gaminiai savo gabaritais praauga gamybines patalpas.