Pramonės produkcija per metus padidėjo 7%

2017 m. sausio–gruodžio mėn. visa pramonės produkcija sudarė 20,5 mlrd. Eur to meto kainomis ir, palyginti su tuo pačiu 2016 m. laikotarpiu, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, padidėjo 7,1% alyginamosiomis kainomis (nepašalinus – 7,2%).

Lietuvos statistikos departamentas praneša, kad pramonės produkcijos pardavimo ne Lietuvos rinkoje dalis sumažėjo 0,1% ir sudarė 64,2%, Lietuvos rinkoje – padidėjo 0,1% ir sudarė 35,8%. Daugiau negu pusę (54,2%) ne Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos vertės sudarė ne euro zonos šalims parduotos produkcijos vertė.

Pramonės įmonių ne Lietuvos rinkoje parduotos produkcijos vertė sausio–gruodžio mėn., palyginti su tuo pačiu 2016 m. laikotarpiu, padidėjo 12,6% to meto kainomis. Padidėjimą lėmė išaugęs rafinuotų naftos (24,7%), chemikalų ir chemijos produktų (8%), maisto produktų gamybos (6,1%) produkcijos pardavimas. Ne Lietuvos rinkoje parduotos produkcijos, išskyrus rafinuotus naftos produktus, vertė padidėjo 9,2% to meto kainomis. Euro zonos šalyse parduotos pramonės produkcijos vertė padidėjo 12,1% to meto kainomis, ne euro zonos ES šalyse – 12,9%.

Pramonės produkcijos pardavimo vertė Lietuvos rinkoje padidėjo 13,1% to meto kainomis, be rafinuotų naftos produktų – 10,2%.

Per mėnesį sumažėjo

Vertinant išankstinius mėnesio duomenimis, gruodį visa pramonės produkcija sudarė 1,8 mlrd. Eur to meto kainomis ir, palyginti su lapkričio mėn., pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, sumažėjo 2,6% palyginamosiomis kainomis (nepašalinus – sumažėjo 4%), praneša Lietuvos statistikos departamentas.

Per mėnesį, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, sumažėjo odos ir odos dirbinių gamybos produkcija – 28,7% (nepašalinus – 25,5%), medienos ir medienos gaminių, išskyrus baldus, gamybos produkcija – 21,4% (nepašalinus – 22,5%), tekstilės gaminių gamybos produkcija – 19,1% (nepašalinus – 20,5%), metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamybos produkcija – 17,9% (nepašalinus – 17,6%), pagrindinių metalų gamybos produkcija – 17,6% (nepašalinus – 20,5%), baldų gamybos produkcija – 16,9% (nepašalinus – 19,3%).

„Luminor“ analitikė: optimistiniai lūkesčiai atsimuš į realybę

Indrė Genytė-Pikčienė, banko „Luminor“ vyriausioji analitikė, pastebi, kad gerą pramonės sektoriaus žaidėjų nuotaiką iliustruoja lūkesčių apklausų rezultatai. Banko pranešime ji rašo, kad Europos Komisijos duomenimis, pramonininkai tikisi gamybos apimčių augimo, o užsakymų kiekį tiek Lietuvoje, tiek svetur vertina geriausiai nuo 2011 metų.

„ Vis tik analizuojant šio sektoriaus lūkesčių kreives, akivaizdu, kad rinkos dalyvių plėtrai trukdys gamybos išteklių ribotumas. Į viršų kylanti pramoninkų darbo jėgos poreikius ateityje nusakanti kreivė atsimuša į skurdžia realybę. Kvalifikuotos darbo jėgos trūkumo problema tebėra opi, o darbuotojų „importo“ praktika dar vis embriono fazėje. Be to, užprogramuotas darbo kaštų augimas išstumia darbui imlias šakas į konkurencingumo arenos užribį“, – įspėja p. Genytė-Pikčienė.