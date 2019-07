Problemiški IT viešieji pirkimai: konkursų mažiau, išleista daugiau

Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) išanalizavo ir palygino IT paslaugų pirkimų tendencijas 2016–2018 ir 2013–2015 m. laikotarpiais. Nauja tendencija – investicijos kreipiamos į modernizavimą, o ne naujų sistemų kūrimą. Bet problemos išlieka tos pačios, o IT sektoriaus atstovai sako, kad taip yra dėl objektyvių priežasčių, ir siūlo apskritai keisti IT pirkimų praktiką.